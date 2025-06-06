Удар на випередження: атаковано аеродроми Енгельс та Дягілево, - Генштаб

Сили оборони вдарили на випередження, атакувавши аеродроми базування авіації РФ та інші важливі військові об’єкти.

Про це повідомили у Генштабі ЗСУ, інформує Цензор.НЕТ.

Саратовська область

"У ніч на 6 червня, завдано успішного удару по аеродрому Енгельс у Саратовській області - місці скупчення авіації противника, яка залишилась після операції Служби безпеки України. Також уражено аеродром Дягілево у Рязанській області, де базуються повітряні заправники та винищувачі супроводу, які використовуються для забезпечення ракетних ударів по території України. Окрім того, з Дягілево здійснюють вильоти стратегічні бомбардувальники противника", - йдеться в повідомленні.

Також у Саратовській області підтверджено численні влучання у щонайменше три резервуари з пально-мастильними матеріалами з подальшим займанням та масштабною пожежею на об’єкті

Екстреним службам окупантів не вдалося локалізувати загоряння, спостерігається значне задимлення. Зафіксовано десятки вибухів в районі цілей. Результати ураження уточнюються.

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Рязанська область

Також завдано успішного вогневого ураження по аеродрому "Дягілєво". Фіксувалась робота ворожої ППО в Рязанській області. Є інформація про пожежу в районі цілі. Результати уточнюються.

Українські захисники також вдарили по низці важливих об’єктів ворога на території РФ та тимчасово окупованих районах України.

Зокрема, зафіксовано ураження логістичного пункту 30 мотострілецького полку 72 мотострілецької дивізії армії рф у районі населеного пункту Кульбаки Курської області. Результати ураження уточнюються.

Операцію проводили підрозділи ЗСУ та ГУР МО у взаємодії з іншими складовими Сил оборони.

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