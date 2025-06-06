Удар на випередження: атаковано аеродроми Енгельс та Дягілево, - Генштаб
Сили оборони вдарили на випередження, атакувавши аеродроми базування авіації РФ та інші важливі військові об’єкти.
Про це повідомили у Генштабі ЗСУ, інформує Цензор.НЕТ.
Саратовська область
"У ніч на 6 червня, завдано успішного удару по аеродрому Енгельс у Саратовській області - місці скупчення авіації противника, яка залишилась після операції Служби безпеки України. Також уражено аеродром Дягілево у Рязанській області, де базуються повітряні заправники та винищувачі супроводу, які використовуються для забезпечення ракетних ударів по території України. Окрім того, з Дягілево здійснюють вильоти стратегічні бомбардувальники противника", - йдеться в повідомленні.
Також у Саратовській області підтверджено численні влучання у щонайменше три резервуари з пально-мастильними матеріалами з подальшим займанням та масштабною пожежею на об’єкті
Екстреним службам окупантів не вдалося локалізувати загоряння, спостерігається значне задимлення. Зафіксовано десятки вибухів в районі цілей. Результати ураження уточнюються.
Рязанська область
Також завдано успішного вогневого ураження по аеродрому "Дягілєво". Фіксувалась робота ворожої ППО в Рязанській області. Є інформація про пожежу в районі цілі. Результати уточнюються.
Українські захисники також вдарили по низці важливих об’єктів ворога на території РФ та тимчасово окупованих районах України.
Зокрема, зафіксовано ураження логістичного пункту 30 мотострілецького полку 72 мотострілецької дивізії армії рф у районі населеного пункту Кульбаки Курської області. Результати ураження уточнюються.
Операцію проводили підрозділи ЗСУ та ГУР МО у взаємодії з іншими складовими Сил оборони.
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А фб модерують підори, це вже відомо давно.
брянськ, 06.06
кацапи пишуть, шо пускові із іскандерами, чекаємо підтвердження
Схоже повітряна частина 'тріади" відправилась за відомим корабльом...
Останні це найновіше що в них є, взагалі - їхній НЗ, вони їх майже не використовували...
Це, звісно, погано. Бо мають ще. Але, очевидно, що частота поломок наростатиме в рази швидше і можливості в засрашинців скорочуватимуться.
Це навіть якось обурливо звучить. Типу сумніватись в тому, що кішка-шпротик не знає, як поводитись з своїми полосками...
Ладно ще проклацала фсб підготовку в цивільному секторі, але за тими, хто доступ до літаків має, там спостерігають пильно.
За супутником не дуже надійно, бо по фюзеляжу не скажеш, як там з начинням.
Але ти чогось вперто намагаєшся представити керівників та виконавців цієї операції як якихось немовлят.
Я розумію - сам факт операції заперечити неможливо. Підтверджень її проведення настільки багато, що провокаторам типу вас там немає чого робити. Тож треба давити на те, що перевірити неможливо швидко. А саме: дава стверджувати, що влучили в напіврозібрані, в мотлох, суміватись (дискредитувати) в кваліфікації аналітиків СБУ щодо селекції цілей.
Дава, дава, продовжуй. Ти, дениска, в своєму репертуарі. Кожного дня тільки підтверджуєш загальний висновок, що ти провокатор на зарплаті. Можеш не намагатись далі. Я читав кгб-шні методички з принципів інформаційної роботи щодо дискредитації та інформаційного "шуму". Твої методи там прямо по пунктам розписані і ти їх по пунктам виконуєш. Тим і палишся, вишкребок.
Краще всіх українські БПЛА збили нафтобаза у Енгельсі, аеродром Дягілєво та оборонний завод "Прогрес" у Мічурінську, який спеціалізується на виробництві високоточних електронних приладів, зокрема для систем наведення, стабілізації та управління артилерією і РСЗВ. Трохи раніше схоже були знищені українські дрони російськими стратегічними бомбардувальниками. Так що тут у росіян все стабільно. Можуть повторити?
Молодці. От так би всім!
https://www.facebook.com/share/p/1622gvZXiG/ Борислав Береза
Не до цього.