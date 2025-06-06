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Удар на випередження: атаковано аеродроми Енгельс та Дягілево, - Генштаб

Атака на російські аеродроми та інші об’єкти РФ

Сили оборони вдарили на випередження, атакувавши аеродроми базування авіації РФ та інші важливі військові об’єкти.

Про це повідомили у Генштабі ЗСУ, інформує Цензор.НЕТ.

Саратовська область

"У ніч на 6 червня, завдано успішного удару по аеродрому Енгельс у Саратовській області - місці скупчення авіації противника, яка залишилась після операції Служби безпеки України. Також уражено аеродром Дягілево у Рязанській області, де базуються повітряні заправники та винищувачі супроводу, які використовуються для забезпечення ракетних ударів по території України. Окрім того, з Дягілево здійснюють вильоти стратегічні бомбардувальники противника", - йдеться в повідомленні.

Також у Саратовській області підтверджено численні влучання у щонайменше три резервуари з пально-мастильними матеріалами з подальшим займанням та масштабною пожежею на об’єкті

Екстреним службам окупантів не вдалося локалізувати загоряння, спостерігається значне задимлення. Зафіксовано десятки вибухів в районі цілей. Результати ураження уточнюються.

Також читайте: Росіяни заявили про атаку на аеродром Міллерово у Ростовській області

Рязанська область

Також завдано успішного вогневого ураження по аеродрому "Дягілєво". Фіксувалась робота ворожої ППО в Рязанській області. Є інформація про пожежу в районі цілі. Результати уточнюються.

Українські захисники також вдарили по низці важливих об’єктів ворога на території РФ та тимчасово окупованих районах України.

Зокрема, зафіксовано ураження логістичного пункту 30 мотострілецького полку 72 мотострілецької дивізії армії рф у районі населеного пункту Кульбаки Курської області. Результати ураження уточнюються.

Операцію проводили підрозділи ЗСУ та ГУР МО у взаємодії з іншими складовими Сил оборони.

Читайте: Удари України по аеродромах РФ можуть стати поштовхом до миру, - Келлог

Автор: 

Генштаб ЗС (6772) росія (66037) Удари по РФ (356)


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Топ коментарі
+30
Так дивись цими атаками на кацапські аеродроми рудого Донні до інфаркту доведете
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06.06.2025 10:56 Відповісти
+18
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06.06.2025 11:00 Відповісти
+16
файно горить, палає та вибухає
брянськ, 06.06
кацапи пишуть, шо пускові із іскандерами, чекаємо підтвердження

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06.06.2025 11:00 Відповісти
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Так а что в Брянске поразили? А то разные слухи ходят...
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06.06.2025 10:54 Відповісти
Аеродром.
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06.06.2025 10:58 Відповісти
Нема вже в брянську ніякого аеродрому -- https://www.facebook.com/share/p/1AUnyVADJN/
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06.06.2025 11:23 Відповісти
Вже нема
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06.06.2025 11:31 Відповісти
Не можу зайти в мордокнигу..пишуть що бан на 180 днів зв те що написав " русскую свинью надо лпустить головой в писсуар"..виявляється що це розпалювання ненависті до групи людей..ну не підери
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06.06.2025 11:43 Відповісти
треба було писати : « вєйшнорскую...., рашистскую...., агрессорскую..., оккупантскую...оркскую...»
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06.06.2025 12:06 Відповісти
Не переймайтесь -- багато хто з тутешніх бачили такі смс-ки на соїх екранах. І нічого, живі.
А фб модерують підори, це вже відомо давно.
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06.06.2025 12:09 Відповісти
то не аеродром, а Аеропорт.
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06.06.2025 11:48 Відповісти
Тим краще.
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06.06.2025 12:11 Відповісти
файно горить, палає та вибухає
брянськ, 06.06
кацапи пишуть, шо пускові із іскандерами, чекаємо підтвердження

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06.06.2025 11:00 Відповісти
рязань, 06.06

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06.06.2025 11:28 Відповісти
дякуємо!
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06.06.2025 10:56 Відповісти
Так дивись цими атаками на кацапські аеродроми рудого Донні до інфаркту доведете
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06.06.2025 10:56 Відповісти
хай здохне падлюка
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06.06.2025 11:00 Відповісти
Маск вже працює над цим...
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06.06.2025 11:11 Відповісти
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06.06.2025 11:33 Відповісти
Звучить як план!
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06.06.2025 11:54 Відповісти
я помітила цю тенденцію - якщо нас атакують, особливо комбіновано, то ми в ту же ніч атакуємо у відповідь..., впевнена, в цьому є сенс, й це не тільки миттєва карма..., удари не бувають спонтанними, до них готуються не один день..., така війна..., тебе б'ють й ти б'єш..., всі ці розмови про те, що це комусь подобається, а комусь не подобається, це до сраки бантик..., вдарили - отримали..., на жаль. кацапи, це такі істоти, що вони зрозуміють тільки повне знищення, коли зашиться один відомий бункер з купою гімна всередині...
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06.06.2025 11:00 Відповісти
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06.06.2025 11:00 Відповісти
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06.06.2025 11:30 Відповісти
Він не помре. Такі істоти здихають.
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06.06.2025 11:35 Відповісти
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06.06.2025 11:45 Відповісти
Їбаш русопідорів
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06.06.2025 11:01 Відповісти
Саме цікаве що гівноїди змогли зібрати лише 4 стратега на свою "отвєтку".
Схоже повітряна частина 'тріади" відправилась за відомим корабльом...
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06.06.2025 11:07 Відповісти
Нам від того стало легше?
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06.06.2025 11:31 Відповісти
Кому це "нам", курво кацапська?
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06.06.2025 11:36 Відповісти
звичайно легше. менше носіїв, менше ракет, менше жертв.
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06.06.2025 12:02 Відповісти
36/4=9. Щось багато ракет на один борт. Звідки інфа про 4 штуки?
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06.06.2025 11:34 Відповісти
Там в основному були калібри та корейська балістика. Ікси запускали з двох Ту -95, та двох Ту-160.
Останні це найновіше що в них є, взагалі - їхній НЗ, вони їх майже не використовували...
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06.06.2025 11:55 Відповісти
Ні, 36 було саме Х-101, вони "статегами" запускаються.
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06.06.2025 11:57 Відповісти
Ну тут слово проти слова. Вночі ПС давало інформацію про зліт 4 літаків. Ту- 160 новіші і в теорії могли нести більше ракет.
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06.06.2025 12:02 Відповісти
Я чув тільки про два. Ну, ладно, все одно велике навантаження, сподіваюсь, це їх вимотає ще більше.
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06.06.2025 12:04 Відповісти
Зі стелі. Вони вже 2+ роки більше 4 ракет на один носій не чіпляють - бо ресурсу в тих літаків вже давно "нє очєнь". Тож, високовірогідно, що в повітря підняли 9-10 носіїв.

Це, звісно, погано. Бо мають ще. Але, очевидно, що частота поломок наростатиме в рази швидше і можливості в засрашинців скорочуватимуться.
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06.06.2025 11:57 Відповісти
Сподіваюсь, що коли цілі для дронів обирали, враховували наявні дані про технічний стан, і вибили машини з найбільшим залишковим ресурсом.
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06.06.2025 11:58 Відповісти
1.5 роки витратити на агентурне занурення, вирішення трульярда проблем логістики сотень дронів і ***********, навчити десятки операторів, вирішити трульярд технічних питань щодо якісного і сталого зв'язку для управління дронами на іншому боці планети тощо. І не витрачати ресурси на аналіз супутникових та агентурних розвідувальних даних щодо формування структурованого банку цілей для максимально ефективної їх селекції під час завершальної фази операції?!?

Це навіть якось обурливо звучить. Типу сумніватись в тому, що кішка-шпротик не знає, як поводитись з своїми полосками...
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06.06.2025 12:04 Відповісти
Це мала бути дійсно якісна робота з агентурою під носом у контррозвідки.
Ладно ще проклацала фсб підготовку в цивільному секторі, але за тими, хто доступ до літаків має, там спостерігають пильно.
За супутником не дуже надійно, бо по фюзеляжу не скажеш, як там з начинням.
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06.06.2025 12:07 Відповісти
Та навіть мені зрозуміло, що за 1.5 роки можна навіть по супутниковим знімкам визначити першочергові цілі, наприклад, ті, які регулярно самотужки вирулюють на злітну полосу (регулярно відсутні на "парковочних" місцях).

Але ти чогось вперто намагаєшся представити керівників та виконавців цієї операції як якихось немовлят.

Я розумію - сам факт операції заперечити неможливо. Підтверджень її проведення настільки багато, що провокаторам типу вас там немає чого робити. Тож треба давити на те, що перевірити неможливо швидко. А саме: дава стверджувати, що влучили в напіврозібрані, в мотлох, суміватись (дискредитувати) в кваліфікації аналітиків СБУ щодо селекції цілей.

Дава, дава, продовжуй. Ти, дениска, в своєму репертуарі. Кожного дня тільки підтверджуєш загальний висновок, що ти провокатор на зарплаті. Можеш не намагатись далі. Я читав кгб-шні методички з принципів інформаційної роботи щодо дискредитації та інформаційного "шуму". Твої методи там прямо по пунктам розписані і ти їх по пунктам виконуєш. Тим і палишся, вишкребок.
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06.06.2025 12:14 Відповісти
Вам пощастило, що читали. А я - ні.
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06.06.2025 12:16 Відповісти
Відео -- https://www.youtube.com/watch?v=9CPIoZuvdqs Кирило Сазонов: Ночь на 6 мая. Итоги и цели (1:55)
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06.06.2025 11:11 Відповісти
Гарна новина. У кацапа має земля горіти під ногами і на його давно окупованій території. Прощення кацапу не буде. Його погрози коту під хвіст, бо кацап що може, то робить, а якщо вже не може - то погрожує. Нам потрібно знищити кацапа, бо якщо ми цього не зробимо, то зробить він, третього варіанту немає!!!
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06.06.2025 11:16 Відповісти
в нас два варіанти ,або ми переможемо , або кацапня програє
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06.06.2025 11:26 Відповісти
тут без варіантів
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06.06.2025 11:31 Відповісти
Мені подобаються Ваші варіанти, але для цього щоб перемогти кацапа потрібно все направляти на оборону, на ЗСУ, а не на офіс, прокуратуру, 5-ти менеджерам, бо шостому менеджеру вже жаба дає цицьки в пеклі. Не будувати дороги - проїтьде по півдню і Ви побачите, як зривають нормальний асфальт і стелять новий, не десятий раз за три роки змінювати бруківку в містах, стригти клумби такою технікою, якої немає навіть у всіх країніх Європи, не замінювати сфітлофори нові на нові... і хоча би призначити уряд спасіння, якщо головний корупціонер не бажає йти зі своєї посади сам.
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06.06.2025 11:33 Відповісти
Людям нравіца? Нравіца! Сенс щось міняти?
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06.06.2025 11:46 Відповісти
https://ua.korrespondent.net/ukraine/4788158-ppo-znyschyla-rekordnu-kilkist-raket-i-droniv-rf ППО знищила рекордну кількість ракет і дронів РФ
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06.06.2025 11:24 Відповісти
До речі, росіяни звітують, що збили всі українські дрони.

Краще всіх українські БПЛА збили нафтобаза у Енгельсі, аеродром Дягілєво та оборонний завод "Прогрес" у Мічурінську, який спеціалізується на виробництві високоточних електронних приладів, зокрема для систем наведення, стабілізації та управління артилерією і РСЗВ. Трохи раніше схоже були знищені українські дрони російськими стратегічними бомбардувальниками. Так що тут у росіян все стабільно. Можуть повторити?

Молодці. От так би всім!
https://www.facebook.com/share/p/1622gvZXiG/ Борислав Береза
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06.06.2025 11:42 Відповісти
Відео -- https://www.youtube.com/watch?v=5G72Ozw2O-A НПЗ в Енгельсі (0:22)
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06.06.2025 11:46 Відповісти
знову трамп буде розлючени через удари по російським авіабазам. Дуже переживаю, чи не трафить його шляк.
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06.06.2025 11:59 Відповісти
Там вже Ілона збоку додає ))
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06.06.2025 12:08 Відповісти
У нього тьорки з Маском.
Не до цього.
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06.06.2025 12:11 Відповісти
якщо тут на форумі є психологи-кріміналісти, то цікаво було би узнати - чи були в історії такі випадки, коли аутіст вбив би відкритого мізантропа.
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06.06.2025 12:18 Відповісти
 
 