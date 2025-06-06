На Київщині обстрілом пошкоджено колії, низка поїздів змінили маршрут, - "Укрзалізниця"

Обстрілом пошкоджено колії на Київщині, низка поїздів трипільського напрямку будуть слідувати резервним маршрутом через Фастів (відповідно без зупинки по станції Видубичі).

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомили в пресслужбі "Укрзалізниці".

Зокрема змінили маршрути потяги, що курсують на Київ:

785/791 Кременчук, Кропивницький - Київ;

79 Дніпро - Львів;

119 Дніпро - Хелм;

37 Запоріжжя - Київ;

З Києва:

732 Київ - Запоріжжя;

44 Івано-Франківськ - Черкаси.

"В результаті об'їзду слід очікувати затримку до 90 хвилин. Усі відхилення від графіка можна побачити на портaлі uz-vezemo", - зазначили в "Укрзалізниці".

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