УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
8711 відвідувач онлайн
Новини Обстріли об’єктів Укрзалізниці
594 3

На Київщині обстрілом пошкоджено колії, низка поїздів змінили маршрут, - "Укрзалізниця"

вагон,укрзалізниця

Обстрілом пошкоджено колії на Київщині, низка поїздів трипільського напрямку будуть слідувати резервним маршрутом через Фастів (відповідно без зупинки по станції Видубичі).

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомили в пресслужбі "Укрзалізниці".

Зокрема змінили маршрути потяги, що курсують на Київ:

785/791 Кременчук, Кропивницький - Київ;

79 Дніпро - Львів;

119 Дніпро - Хелм;

 37 Запоріжжя - Київ;

З Києва:

  • 732 Київ - Запоріжжя;
  • 44 Івано-Франківськ - Черкаси.

"В результаті об'їзду слід очікувати затримку до 90 хвилин. Усі відхилення від графіка можна побачити на портaлі uz-vezemo", - зазначили в "Укрзалізниці".

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Масована атака на Київщину: наслідки фіксуються у 3 районах області

Автор: 

Київська область (4089) Укрзалізниця (6901)


Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у X/Twitter
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
А нова кацапська залізниця , що побудували вздовж окупованого північного берега Азова і мости для неї ДОСІ ЦІЛІ.
показати весь коментар
06.06.2025 05:50 Відповісти
А наші об'їздні маршрути палять, щоб й їх розвалили!
показати весь коментар
06.06.2025 06:40 Відповісти
показати весь коментар
06.06.2025 05:54 Відповісти
 
 