УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
8711 відвідувач онлайн
Новини Масований ракетний обстріл
890 0

Масована атака на Київщину: наслідки фіксуються у 3 районах області

ракети

У ніч проти 6 червня російські загарбники завдали масованого удару по Київській області.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомив начальник ОВА Микола Калашник.

Станом на 4 ранку, тривога триває в області вже понад три години.

У Бучанському, Броварському, Бориспільському районах пошкоджені приватні будинки, господарські споруди. У них вибиті вікна, пошкоджені покрівлі.

"Повідомлень про постраждалих не надходило. Прошу всіх жителів залишатися у безпечних місцях. Бережіть себе та своїх близьких", - закликав Калашник.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": У Луцьку та Тернополі пролунали вибухи (оновлено)

Автор: 

Київська область (4089) обстріл (29141)


Поділитися:
Дивіться Цензор.НЕТ у YouTube
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
 
 