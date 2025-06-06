Масована атака на Київщину: наслідки фіксуються у 3 районах області
У ніч проти 6 червня російські загарбники завдали масованого удару по Київській області.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомив начальник ОВА Микола Калашник.
Станом на 4 ранку, тривога триває в області вже понад три години.
У Бучанському, Броварському, Бориспільському районах пошкоджені приватні будинки, господарські споруди. У них вибиті вікна, пошкоджені покрівлі.
"Повідомлень про постраждалих не надходило. Прошу всіх жителів залишатися у безпечних місцях. Бережіть себе та своїх близьких", - закликав Калашник.
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