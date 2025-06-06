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У Луцьку та Тернополі пролунали вибухи (оновлено)

Вибухи у Тернополі та Луцьку

Луцьк та Тернопіль перебувають під масованою атакою ворожих безпілотників.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляють міський голова Луцька Ігор Поліщук та Суспільне.

О 2:39 міський голова Луцька повідомив про вибухи у місті. О 3:29 - про повторні вибухи.

У Тернополі пролунала серія вибухів, що тривала близько 5 хвилин, інформують кореспонденти Суспільного.  Місцеві пабліки повідомляють про пожежу внаслідок атаки ворожих БпЛА.

У Луцьку знову пролунали вибухи, повідомило Суспільне о 3:57.

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Автор: 

Луцьк (420) обстріл (29141) Тернопіль (403) Волинська область (875) Тернопільська область (600) Луцький район (8) Тернопільський район (10)


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****** каzап'ячі виродки.
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06.06.2025 04:05 Відповісти
 
 