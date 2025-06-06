У Луцьку та Тернополі пролунали вибухи (оновлено)
Луцьк та Тернопіль перебувають під масованою атакою ворожих безпілотників.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляють міський голова Луцька Ігор Поліщук та Суспільне.
О 2:39 міський голова Луцька повідомив про вибухи у місті. О 3:29 - про повторні вибухи.
У Тернополі пролунала серія вибухів, що тривала близько 5 хвилин, інформують кореспонденти Суспільного. Місцеві пабліки повідомляють про пожежу внаслідок атаки ворожих БпЛА.
У Луцьку знову пролунали вибухи, повідомило Суспільне о 3:57.
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Олег Кікта #551134
показати весь коментар06.06.2025 04:05 Відповісти Мені подобається 1 Посилання
Вхід на форум Цензор.НЕТ
Будь ласка, зачекайте...
Для входу за паролем, перейдіть за посиланням
Використання імені користувача в якості логіну більше не підтримується!
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Забули пароль або логін? Відновити пароль