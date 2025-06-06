В Луцке и Тернополе прогремели взрывы (обновлено)

Луцк и Тернополь находятся под массированной атакой вражеских беспилотников.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщают городской голова Луцка Игорь Полищук и Суспільне.

В 2:39 городской голова Луцка сообщил о взрывах в городе. В 3:29 - о повторных взрывах.

В Тернополе прогремела серия взрывов, длившаяся около 5 минут, информируют корреспонденты Суспільного. Местные паблики сообщают о пожаре в результате атаки вражеских БПЛА.

В Луцке снова прогремели взрывы, сообщило Суспільне в 3:57.

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