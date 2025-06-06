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В Луцке и Тернополе прогремели взрывы (обновлено)

Взрывы в Тернополе и Луцке

Луцк и Тернополь находятся под массированной атакой вражеских беспилотников.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщают городской голова Луцка Игорь Полищук и Суспільне.

В 2:39 городской голова Луцка сообщил о взрывах в городе. В 3:29 - о повторных взрывах.

В Тернополе прогремела серия взрывов, длившаяся около 5 минут, информируют корреспонденты Суспільного. Местные паблики сообщают о пожаре в результате атаки вражеских БПЛА.

В Луцке снова прогремели взрывы, сообщило Суспільне в 3:57.

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Автор: 

Луцк (588) обстрел (27820) Тернополь (771) Волынская область (1006) Тернопольская область (738) Луцкий район (7) Тернопольский район (10)


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****** каzап'ячі виродки.
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06.06.2025 04:05 Ответить
Можна сказати що лунали і лунали. Кілько годин
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06.06.2025 05:10 Ответить
 
 