В Луцке и Тернополе прогремели взрывы (обновлено)
Луцк и Тернополь находятся под массированной атакой вражеских беспилотников.
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщают городской голова Луцка Игорь Полищук и Суспільне.
В 2:39 городской голова Луцка сообщил о взрывах в городе. В 3:29 - о повторных взрывах.
В Тернополе прогремела серия взрывов, длившаяся около 5 минут, информируют корреспонденты Суспільного. Местные паблики сообщают о пожаре в результате атаки вражеских БПЛА.
В Луцке снова прогремели взрывы, сообщило Суспільне в 3:57.
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Олег Кікта #551134
показать весь комментарий06.06.2025 04:05 Ответить Мне нравится 1 Ссылка
Ksenia VB
показать весь комментарий06.06.2025 05:10 Ответить Мне нравится 2 Ссылка
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