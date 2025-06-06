Массированная атака на Киевскую область: последствия фиксируются в 3 районах области
В ночь на 6 июня российские захватчики нанесли массированный удар по Киевской области.
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщил начальник ОВА Николай Калашник.
По состоянию на 4 утра, тревога продолжается в области уже более трех часов.
В Бучанском, Броварском, Бориспольском районах повреждены частные дома, хозяйственные постройки. В них выбиты окна, повреждены кровли.
"Сообщений о пострадавших не поступало. Прошу всех жителей оставаться в безопасных местах. Берегите себя и своих близких", - призвал Калашник.
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Анатолій Бойко #504832
показать весь комментарий06.06.2025 08:10 Ответить Мне нравится 0 Ссылка
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