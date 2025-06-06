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Новости Массированный ракетный обстрел
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Массированная атака на Киевскую область: последствия фиксируются в 3 районах области

ракети

В ночь на 6 июня российские захватчики нанесли массированный удар по Киевской области.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщил начальник ОВА Николай Калашник.

По состоянию на 4 утра, тревога продолжается в области уже более трех часов.

В Бучанском, Броварском, Бориспольском районах повреждены частные дома, хозяйственные постройки. В них выбиты окна, повреждены кровли.

"Сообщений о пострадавших не поступало. Прошу всех жителей оставаться в безопасных местах. Берегите себя и своих близких", - призвал Калашник.

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Автор: 

Киевская область (4194) обстрел (27820)


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Кажуть грохотало сильно . І дрони збили і ракету . А я спав і не чув
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06.06.2025 08:10 Ответить
 
 