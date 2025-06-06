На Киевщине обстрелом повреждены рельсы, ряд поездов изменили маршрут, - "Укрзалізниця"

Обстрелом повреждены пути на Киевщине, ряд поездов трипольского направления будут следовать резервным маршрутом через Фастов (соответственно без остановки по станции Выдубичи).

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщили в пресс-службе "Укрзалізниці".

В частности изменили маршруты поезда, курсирующие на Киев:

785/791 Кременчуг, Кропивницкий - Киев;

79 Днепр - Львов;

119 Днепр - Хелм;

37 Запорожье - Киев.

Из Киева:

732 Киев - Запорожье;

44 Ивано-Франковск - Черкассы.

"В результате объезда следует ожидать задержку до 90 минут. Все отклонения от графика можно увидеть на портале uz-vezemo", - отметили в "Укрзалізниці".

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