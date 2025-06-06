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Новости Обстрелы объектов Укрзализныци
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На Киевщине обстрелом повреждены рельсы, ряд поездов изменили маршрут, - "Укрзалізниця"

вагон, укрзализныця

Обстрелом повреждены пути на Киевщине, ряд поездов трипольского направления будут следовать резервным маршрутом через Фастов (соответственно без остановки по станции Выдубичи).

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщили в пресс-службе "Укрзалізниці".

В частности изменили маршруты поезда, курсирующие на Киев:

  • 785/791 Кременчуг, Кропивницкий - Киев;
  • 79 Днепр - Львов;
  • 119 Днепр - Хелм;
  • 37 Запорожье - Киев.

Из Киева:

  • 732 Киев - Запорожье;
  • 44 Ивано-Франковск - Черкассы.

"В результате объезда следует ожидать задержку до 90 минут. Все отклонения от графика можно увидеть на портале uz-vezemo", - отметили в "Укрзалізниці".

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Автор: 

Киевская область (4194) Укрзализныця (2761)


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А нова кацапська залізниця , що побудували вздовж окупованого північного берега Азова і мости для неї ДОСІ ЦІЛІ.
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06.06.2025 05:50 Ответить
А наші об'їздні маршрути палять, щоб й їх розвалили!
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06.06.2025 06:40 Ответить
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06.06.2025 05:54 Ответить
будуть слідувати резервним маршрутом

Вперто замість викладати безпосередньо українською, перекладаєте з руської (следовать).
ПРЯМУВАТИ!
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06.06.2025 08:17 Ответить
Вони тількі вчать українську. Якщо їм підказувати , то виправляються. Я теж , завдяки Цензору , вчу.
ваше зауваження теж запамʼятаю
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06.06.2025 11:31 Ответить
 
 