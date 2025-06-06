На Киевщине обстрелом повреждены рельсы, ряд поездов изменили маршрут, - "Укрзалізниця"
Обстрелом повреждены пути на Киевщине, ряд поездов трипольского направления будут следовать резервным маршрутом через Фастов (соответственно без остановки по станции Выдубичи).
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщили в пресс-службе "Укрзалізниці".
В частности изменили маршруты поезда, курсирующие на Киев:
- 785/791 Кременчуг, Кропивницкий - Киев;
- 79 Днепр - Львов;
- 119 Днепр - Хелм;
- 37 Запорожье - Киев.
Из Киева:
- 732 Киев - Запорожье;
- 44 Ивано-Франковск - Черкассы.
"В результате объезда следует ожидать задержку до 90 минут. Все отклонения от графика можно увидеть на портале uz-vezemo", - отметили в "Укрзалізниці".
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