Троє рятувальників загинули під час ліквідації обстрілів у Києві, - МВС. ФОТОрепортаж

Внаслідок нічної атаки російських військ на Київ є втрати серед рятувальників.

Про це повідомив глава МВС Ігор Клименко, інформує Цензор.НЕТ.

"У Києві під час ліквідації наслідків ворожих ударів загинуло троє рятувальників ДСНС. Вони працювали під обстрілами, щоб допомогти людям. Ще 9 надзвичайників отримали поранення. Є важкі, лікарі боряться за їхні життя", - йдеться в повідомленні.

П'ятьох рятувальників травмовано під час гасіння пожежі на Тернопільщині. Наразі всім надається медична допомога.

"Низький уклін нашим загиблим героям без зброї. Мужнім, вірним Присязі, відданим справі порятунку. Швидкого одужання пораненим.



Загалом по Україні цієї ночі внаслідок російської атаки загинуло 3 людей, ще близько 40 - поранені", - додав міністр.

За даними ДСНС, загинули Павло Єзгор, Данило Скадін та Андрій Ременний.







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