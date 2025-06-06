Троє рятувальників загинули під час ліквідації обстрілів у Києві, - МВС. ФОТОрепортаж
Внаслідок нічної атаки російських військ на Київ є втрати серед рятувальників.
Про це повідомив глава МВС Ігор Клименко, інформує Цензор.НЕТ.
"У Києві під час ліквідації наслідків ворожих ударів загинуло троє рятувальників ДСНС. Вони працювали під обстрілами, щоб допомогти людям. Ще 9 надзвичайників отримали поранення. Є важкі, лікарі боряться за їхні життя", - йдеться в повідомленні.
П'ятьох рятувальників травмовано під час гасіння пожежі на Тернопільщині. Наразі всім надається медична допомога.
"Низький уклін нашим загиблим героям без зброї. Мужнім, вірним Присязі, відданим справі порятунку. Швидкого одужання пораненим.
Загалом по Україні цієї ночі внаслідок російської атаки загинуло 3 людей, ще близько 40 - поранені", - додав міністр.
За даними ДСНС, загинули Павло Єзгор, Данило Скадін та Андрій Ременний.
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І робить він це з дурнуватим завзяттям! Усруся, але не скорюся!?
Українських рятівників вбиває русскій пєдофіл!
Не України.
Держава в обличчі владт має максимально підтримувати тих хто захищає Україну в тилу і на фронті і мінімально виділяти на депутатів верховної ради, виключно на канцелярське приладдя і на проїзд в метро. Поселяти на час проведення сесій депутатів варто в хостелах, максимально заощаджуючі гроші. Вони і так всі мультимільйонери.
Шана нашив ЗСУ і ДСНС!
Не сподівайтесь.
Товариш працює там,щоб сім'ю прогодувати,робить на трьох роботах.
Може,у начальників і достойна зарплата,а не в простих бійців.
Соціопат як і *****
Скільки людських життів було б врятовано...
Шаоство впм безмежне і безмежна повага вам, тим хто вас народив і виховав справжніми людьми🙏
Мої співчуття рідним цих мужніх Чоловіків.
Сподіваюсь пане Клименко ви будете щедрі на ногороди всім рятувальникам, саме тим хто пешим йде у вогонь і в воду, уважні до їх сімей.