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Новини Ракетна атака на Київ Обстріли Києва
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Троє рятувальників загинули під час ліквідації обстрілів у Києві, - МВС. ФОТОрепортаж

Внаслідок нічної атаки російських військ на Київ є втрати серед рятувальників.

Про це повідомив глава МВС Ігор Клименко, інформує Цензор.НЕТ.

"У Києві під час ліквідації наслідків ворожих ударів загинуло троє рятувальників ДСНС. Вони працювали під обстрілами, щоб допомогти людям. Ще 9 надзвичайників отримали поранення. Є важкі, лікарі боряться за їхні життя", - йдеться в повідомленні.

П'ятьох рятувальників травмовано під час гасіння пожежі на Тернопільщині. Наразі всім надається медична допомога.

"Низький уклін нашим загиблим героям без зброї. Мужнім, вірним Присязі, відданим справі порятунку. Швидкого одужання пораненим.

Загалом по Україні цієї ночі внаслідок російської атаки загинуло 3 людей, ще близько 40 - поранені", - додав міністр.

За даними ДСНС, загинули Павло Єзгор, Данило Скадін та Андрій Ременний.

Рятувальники загинули у Києві 6 червня 2025 року
Рятувальники загинули у Києві 6 червня 2025 року
Рятувальники загинули у Києві 6 червня 2025 року

Читайте: Ворог атакував Київ безпілотниками та ракетами, 4 людини загинули, 20 постраждалих. У кількох районах - пожежі (оновлено). ВIДЕО

Обстріл Києва 6 червня 2025 року. Загинули рятувальники
Обстріл Києва 6 червня 2025 року. Загинули рятувальники
Обстріл Києва 6 червня 2025 року. Загинули рятувальники
Обстріл Києва 6 червня 2025 року. Загинули рятувальники

Автор: 

Київ (19649) обстріл (29141) ДСНС (5152) Клименко Ігор (490)


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Топ коментарі
+44
Грьобані оркопідари, горіть у пеклі! Вічна пам'ять мужнім рятувальникам, одужання пораненим.
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06.06.2025 08:44 Відповісти
+25
Царство Небесне... І Вічна Пам"ять... Дякуємо за Героїзм...
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06.06.2025 08:45 Відповісти
+20
Вічна пам'ять загиблим героям-рятувальникам!
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06.06.2025 08:51 Відповісти
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Грьобані оркопідари, горіть у пеклі! Вічна пам'ять мужнім рятувальникам, одужання пораненим.
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06.06.2025 08:44 Відповісти
оце ти потужник,як гнівно про орків висрався, теперь перемога відразу
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06.06.2025 10:17 Відповісти
Треба було переждать небезпеку і потім приступати до рятувальних робіт. Правила написані кров'ю доречі.
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06.06.2025 08:45 Відповісти
так, як твоя хата буде горіти, то попросиш всіх почекають до ранку. Даун.
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06.06.2025 08:46 Відповісти
Хата як не згорить, то її заллють водоюі це вже буде не житлове приміщення. Проте всі залишаться живими. Майно не головне. Головне життя
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06.06.2025 08:47 Відповісти
Розкажи це людям, які там привалені плитою...
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06.06.2025 08:50 Відповісти
Я в статті про людей привалених плитою нічого не прочитав. Навіщо фантазуєте?
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06.06.2025 08:52 Відповісти
.....
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06.06.2025 08:58 Відповісти
Складається просте враження про такого дописувача, що головне для нього СРАЧ РОЗВЕСТИ між Українцями! Бо самі то ані, нє мєсниє ???
І робить він це з дурнуватим завзяттям! Усруся, але не скорюся!?
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06.06.2025 09:36 Відповісти
З усіх утюгов кричали, що буде обстріл, всі знають, що підари б'ють повторно, щоб збільшити кількіх жертв при рятувальних роботах, але як завжди наступаєм на ті ж граблі
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06.06.2025 09:39 Відповісти
Це так, якщо в цьому вогні ніхто не благає про.допомогу
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06.06.2025 09:03 Відповісти
Людина втратила свідомість. Мовчить.
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06.06.2025 09:44 Відповісти
Тим більше
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06.06.2025 09:50 Відповісти
Царство Небесне... І Вічна Пам"ять... Дякуємо за Героїзм...
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06.06.2025 08:45 Відповісти
американський педофіл одобрює "помсту" свого кацапського колеги
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06.06.2025 08:45 Відповісти
Алло, стрілки не переводь!
Українських рятівників вбиває русскій пєдофіл!
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06.06.2025 08:48 Відповісти
То Президенти США.
Не України.
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06.06.2025 08:51 Відповісти
Вічна пам'ять загиблим героям-рятувальникам!
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06.06.2025 08:51 Відповісти
Сподіваюсь в них достойна зарплата на рівні військових. В них свій фронт з тим самим собачимхробачим ворогам.
Держава в обличчі владт має максимально підтримувати тих хто захищає Україну в тилу і на фронті і мінімально виділяти на депутатів верховної ради, виключно на канцелярське приладдя і на проїзд в метро. Поселяти на час проведення сесій депутатів варто в хостелах, максимально заощаджуючі гроші. Вони і так всі мультимільйонери.

Шана нашив ЗСУ і ДСНС!
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06.06.2025 08:56 Відповісти
Ти пишеш правильно, але на жаль це не так, влада підвищує платню тільки тим, хто її може захистити - силовикам...
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06.06.2025 09:08 Відповісти
Влада підвищує зп тільки владі, тобто собі не з кім не ділючись!!! Робить.це тишком нишком щоденнно за рахунок відкатів, постанов, розпилу грантів і всього до чого їх руки дотягнуться. А руки в них довгі необмежано.
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06.06.2025 09:21 Відповісти
Nika Vesela
Не сподівайтесь.
Товариш працює там,щоб сім'ю прогодувати,робить на трьох роботах.
Може,у начальників і достойна зарплата,а не в простих бійців.
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06.06.2025 10:18 Відповісти
Ці жертви тепер і на совісті Трампа який замість того щоб запровадити санкції проти рашиських злочинців ,став загравати з кривавим терористом путіном ,так опустити наймогутнішу країну може лише недоумок трамп.
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06.06.2025 08:57 Відповісти
Це Трамп зупинив фінансування виробництва українських ракет?
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06.06.2025 09:00 Відповісти
Як це відміняє соціопатію трампа і його змову з ******?
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06.06.2025 09:05 Відповісти
А подумати?
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06.06.2025 09:11 Відповісти
Думай якщо є чим.
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06.06.2025 09:23 Відповісти
За наявності власних далекобійних ракет в Україні, та інших видів зброї, всіляікі соціопаії чиїхось президентів, були б нам нецікаві.
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06.06.2025 09:30 Відповісти
Так. Однозначно. Трамп скупався за власною доброю волею разом зі всім своїм БД та республіканською партією в крові невинних людей України.
Соціопат як і *****
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06.06.2025 09:01 Відповісти
Скільки засобів ППО можна було б закупити на $мільярди,які зникли у відомстві умєрова...
Скільки людських життів було б врятовано...
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06.06.2025 09:00 Відповісти
Він не ППО, за логікою тих хто його призначив, має купувати, а виводи з України гроші в промислових маштабах, цинічно, зухвало і без жодного сумління.
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06.06.2025 09:07 Відповісти
Хоч тут без Трампа впорались....
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06.06.2025 09:13 Відповісти
Так, це єдина сфера діяльності, «важку працю» в якій вони щамкнули виключно на себе. Просто герої, блдь
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06.06.2025 09:24 Відповісти
Які молоді і прекрасні рятіники в повному сенсі цього слова(
Шаоство впм безмежне і безмежна повага вам, тим хто вас народив і виховав справжніми людьми🙏

Мої співчуття рідним цих мужніх Чоловіків.

Сподіваюсь пане Клименко ви будете щедрі на ногороди всім рятувальникам, саме тим хто пешим йде у вогонь і в воду, уважні до їх сімей.
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06.06.2025 09:11 Відповісти
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06.06.2025 09:32 Відповісти
Героям слава!! Наші рятувальники такі самі Герої, як і хлопці на фронті. На них полюють підари так само, як і на наших воїнів.. Царство Небесне хлопцям((
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06.06.2025 09:55 Відповісти
Подібний випадок мав місце в Хмельницькому. Під час гасіння казарми прилетів другий Шахед і загинули рятувальники. В казармах людей не було. Військові виконують вимоги повітряної тривоги і йдуть і укриття. На відміну від більшості цивільних.
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06.06.2025 09:58 Відповісти
 
 