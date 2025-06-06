Трое спасателей погибли при ликвидации обстрелов в Киеве, - МВД. ФОТОрепортаж
В результате ночной атаки российских войск на Киев есть потери среди спасателей.
Об этом сообщил глава МВД Игорь Клименко, информирует Цензор.НЕТ.
"В Киеве во время ликвидации последствий вражеских ударов погибли трое спасателей ГСЧС. Они работали под обстрелами, чтобы помочь людям. Еще 9 спасателей получили ранения. Есть тяжелые, врачи борются за их жизни", - говорится в сообщении.
Пятеро спасателей травмированы во время тушения пожара на Тернопольщине. В данное время всем оказывается медицинская помощь.
"Низкий поклон нашим погибшим героям без оружия. Мужественным, верным Присяге, преданным делу спасения. Быстрого выздоровления раненым.
В целом по Украине этой ночью в результате российской атаки погибли 3 человека, еще около 40 - ранены", - добавил министр.
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І робить він це з дурнуватим завзяттям! Усруся, але не скорюся!?
Українських рятівників вбиває русскій пєдофіл!
Не України.
Держава в обличчі владт має максимально підтримувати тих хто захищає Україну в тилу і на фронті і мінімально виділяти на депутатів верховної ради, виключно на канцелярське приладдя і на проїзд в метро. Поселяти на час проведення сесій депутатів варто в хостелах, максимально заощаджуючі гроші. Вони і так всі мультимільйонери.
Шана нашив ЗСУ і ДСНС!
Не сподівайтесь.
Товариш працює там,щоб сім'ю прогодувати,робить на трьох роботах.
Може,у начальників і достойна зарплата,а не в простих бійців.
Соціопат як і *****
Скільки людських життів було б врятовано...
Шаоство впм безмежне і безмежна повага вам, тим хто вас народив і виховав справжніми людьми🙏
Мої співчуття рідним цих мужніх Чоловіків.
Сподіваюсь пане Клименко ви будете щедрі на ногороди всім рятувальникам, саме тим хто пешим йде у вогонь і в воду, уважні до їх сімей.