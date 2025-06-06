Трое спасателей погибли при ликвидации обстрелов в Киеве, - МВД. ФОТОрепортаж

В результате ночной атаки российских войск на Киев есть потери среди спасателей.

Об этом сообщил глава МВД Игорь Клименко, информирует Цензор.НЕТ.

"В Киеве во время ликвидации последствий вражеских ударов погибли трое спасателей ГСЧС. Они работали под обстрелами, чтобы помочь людям. Еще 9 спасателей получили ранения. Есть тяжелые, врачи борются за их жизни", - говорится в сообщении.

Пятеро спасателей травмированы во время тушения пожара на Тернопольщине. В данное время всем оказывается медицинская помощь.

"Низкий поклон нашим погибшим героям без оружия. Мужественным, верным Присяге, преданным делу спасения. Быстрого выздоровления раненым.



В целом по Украине этой ночью в результате российской атаки погибли 3 человека, еще около 40 - ранены", - добавил министр.

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