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Новости Ракетная атака на Киев Обстрелы Киева
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Трое спасателей погибли при ликвидации обстрелов в Киеве, - МВД. ФОТОрепортаж

В результате ночной атаки российских войск на Киев есть потери среди спасателей.

Об этом сообщил глава МВД Игорь Клименко, информирует Цензор.НЕТ.

"В Киеве во время ликвидации последствий вражеских ударов погибли трое спасателей ГСЧС. Они работали под обстрелами, чтобы помочь людям. Еще 9 спасателей получили ранения. Есть тяжелые, врачи борются за их жизни", - говорится в сообщении.

Пятеро спасателей травмированы во время тушения пожара на Тернопольщине. В данное время всем оказывается медицинская помощь.

"Низкий поклон нашим погибшим героям без оружия. Мужественным, верным Присяге, преданным делу спасения. Быстрого выздоровления раненым.

В целом по Украине этой ночью в результате российской атаки погибли 3 человека, еще около 40 - ранены", - добавил министр.

Читайте: Враг атаковал Киев беспилотниками и ракетами, 4 человека погибли, 20 пострадавших. В нескольких районах - пожары (обновлено). ВИДЕО

Обстрел Киева 6 июня 2025 года. Погибли спасатели
Обстрел Киева 6 июня 2025 года. Погибли спасатели
Обстрел Киева 6 июня 2025 года. Погибли спасатели
Обстрел Киева 6 июня 2025 года. Погибли спасатели

Автор: 

Киев (25673) обстрел (27820) ГСЧС (5012) Клименко Игорь (402)


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Топ комментарии
+57
Грьобані оркопідари, горіть у пеклі! Вічна пам'ять мужнім рятувальникам, одужання пораненим.
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06.06.2025 08:44 Ответить
+34
Царство Небесне... І Вічна Пам"ять... Дякуємо за Героїзм...
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06.06.2025 08:45 Ответить
+26
Вічна пам'ять загиблим героям-рятувальникам!
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06.06.2025 08:51 Ответить
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Грьобані оркопідари, горіть у пеклі! Вічна пам'ять мужнім рятувальникам, одужання пораненим.
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06.06.2025 08:44 Ответить
Треба було переждать небезпеку і потім приступати до рятувальних робіт. Правила написані кров'ю доречі.
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06.06.2025 08:45 Ответить
так, як твоя хата буде горіти, то попросиш всіх почекають до ранку. Даун.
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06.06.2025 08:46 Ответить
Хата як не згорить, то її заллють водоюі це вже буде не житлове приміщення. Проте всі залишаться живими. Майно не головне. Головне життя
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06.06.2025 08:47 Ответить
Розкажи це людям, які там привалені плитою...
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06.06.2025 08:50 Ответить
Я в статті про людей привалених плитою нічого не прочитав. Навіщо фантазуєте?
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06.06.2025 08:52 Ответить
.....
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06.06.2025 08:58 Ответить
Складається просте враження про такого дописувача, що головне для нього СРАЧ РОЗВЕСТИ між Українцями! Бо самі то ані, нє мєсниє ???
І робить він це з дурнуватим завзяттям! Усруся, але не скорюся!?
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06.06.2025 09:36 Ответить
З усіх утюгов кричали, що буде обстріл, всі знають, що підари б'ють повторно, щоб збільшити кількіх жертв при рятувальних роботах, але як завжди наступаєм на ті ж граблі
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06.06.2025 09:39 Ответить
Це так, якщо в цьому вогні ніхто не благає про.допомогу
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06.06.2025 09:03 Ответить
Людина втратила свідомість. Мовчить.
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06.06.2025 09:44 Ответить
Тим більше
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06.06.2025 09:50 Ответить
Це не важливо - балагаж чи не благає. За правилами рятувальники повинні залізти і впевнитись на 100% шо там нікого не залишилося. І такі правила по всьому світу.
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06.06.2025 10:37 Ответить
Кількість неадекватів збільшується... Тривога тривала майже цілу ніч - треба було ніч чекати? Згорить не хата - згорить майже весь будинок разом з людьми, які там будуть заблоковані. Де вас таких клепають?
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06.06.2025 11:24 Ответить
Підлога Маккартні не даун, він штатний кремлівський троль. Він використовує будь-який привід, щоб гадити на Україну у коментах.
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06.06.2025 11:41 Ответить
В рятувальників є спеціальні протоколи. Коли стається надзвичайна ситуація, пожежа, обстріл, перше шо вони роблять - рятують людей. І роблять це незалежно від того, шо твориться навкруги. Буквально лізуть в полумʼя, шоб перевірити, що там нікого не залишилось. І для цього треба неабияка сміливість (я б особисто не поліз би). Це не те, шо в когось там героїзм заграв. Героїзм - це їх повсякденна робота. Тож велика шана цим хлопцям і вічна памʼять загиблим.
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06.06.2025 10:34 Ответить
Царство Небесне... І Вічна Пам"ять... Дякуємо за Героїзм...
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06.06.2025 08:45 Ответить
американський педофіл одобрює "помсту" свого кацапського колеги
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06.06.2025 08:45 Ответить
Алло, стрілки не переводь!
Українських рятівників вбиває русскій пєдофіл!
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06.06.2025 08:48 Ответить
То Президенти США.
Не України.
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06.06.2025 08:51 Ответить
А американський йому в цьому допомагає!!
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06.06.2025 11:42 Ответить
Мир в очах хутіна шукав український філ, а не американський і українські війська на Донбасі розводили не американці. І ракетні програми в Україні зупиняли не американці.
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06.06.2025 10:53 Ответить
Вічна пам'ять загиблим героям-рятувальникам!
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06.06.2025 08:51 Ответить
Сподіваюсь в них достойна зарплата на рівні військових. В них свій фронт з тим самим собачимхробачим ворогам.
Держава в обличчі владт має максимально підтримувати тих хто захищає Україну в тилу і на фронті і мінімально виділяти на депутатів верховної ради, виключно на канцелярське приладдя і на проїзд в метро. Поселяти на час проведення сесій депутатів варто в хостелах, максимально заощаджуючі гроші. Вони і так всі мультимільйонери.

Шана нашив ЗСУ і ДСНС!
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06.06.2025 08:56 Ответить
Ти пишеш правильно, але на жаль це не так, влада підвищує платню тільки тим, хто її може захистити - силовикам...
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06.06.2025 09:08 Ответить
Влада підвищує зп тільки владі, тобто собі не з кім не ділючись!!! Робить.це тишком нишком щоденнно за рахунок відкатів, постанов, розпилу грантів і всього до чого їх руки дотягнуться. А руки в них довгі необмежано.
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06.06.2025 09:21 Ответить
Nika Vesela
Не сподівайтесь.
Товариш працює там,щоб сім'ю прогодувати,робить на трьох роботах.
Може,у начальників і достойна зарплата,а не в простих бійців.
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06.06.2025 10:18 Ответить
Ці жертви тепер і на совісті Трампа який замість того щоб запровадити санкції проти рашиських злочинців ,став загравати з кривавим терористом путіном ,так опустити наймогутнішу країну може лише недоумок трамп.
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06.06.2025 08:57 Ответить
Це Трамп зупинив фінансування виробництва українських ракет?
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06.06.2025 09:00 Ответить
Як це відміняє соціопатію трампа і його змову з ******?
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06.06.2025 09:05 Ответить
А подумати?
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06.06.2025 09:11 Ответить
Думай якщо є чим.
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06.06.2025 09:23 Ответить
За наявності власних далекобійних ракет в Україні, та інших видів зброї, всіляікі соціопаії чиїхось президентів, були б нам нецікаві.
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06.06.2025 09:30 Ответить
Його країна забрала у нас наші ракети за пусті обіцянки
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06.06.2025 11:43 Ответить
Так. Однозначно. Трамп скупався за власною доброю волею разом зі всім своїм БД та республіканською партією в крові невинних людей України.
Соціопат як і *****
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06.06.2025 09:01 Ответить
Скільки засобів ППО можна було б закупити на $мільярди,які зникли у відомстві умєрова...
Скільки людських життів було б врятовано...
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06.06.2025 09:00 Ответить
Він не ППО, за логікою тих хто його призначив, має купувати, а виводи з України гроші в промислових маштабах, цинічно, зухвало і без жодного сумління.
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06.06.2025 09:07 Ответить
Хоч тут без Трампа впорались....
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06.06.2025 09:13 Ответить
Так, це єдина сфера діяльності, «важку працю» в якій вони щамкнули виключно на себе. Просто герої, блдь
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06.06.2025 09:24 Ответить
Які молоді і прекрасні рятіники в повному сенсі цього слова(
Шаоство впм безмежне і безмежна повага вам, тим хто вас народив і виховав справжніми людьми🙏

Мої співчуття рідним цих мужніх Чоловіків.

Сподіваюсь пане Клименко ви будете щедрі на ногороди всім рятувальникам, саме тим хто пешим йде у вогонь і в воду, уважні до їх сімей.
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06.06.2025 09:11 Ответить
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06.06.2025 09:32 Ответить
Героям слава!! Наші рятувальники такі самі Герої, як і хлопці на фронті. На них полюють підари так само, як і на наших воїнів.. Царство Небесне хлопцям((
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06.06.2025 09:55 Ответить
Подібний випадок мав місце в Хмельницькому. Під час гасіння казарми прилетів другий Шахед і загинули рятувальники. В казармах людей не було. Військові виконують вимоги повітряної тривоги і йдуть і укриття. На відміну від більшості цивільних.
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06.06.2025 09:58 Ответить
дякуємо за службу
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06.06.2025 11:43 Ответить
 
 