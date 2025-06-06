Ворожа атака на Луцьк: рашисти застосували 15 БпЛА та 6 ракет. Пошкоджена покрівля багатоквартирного будинку, п’ятеро постраждалих (оновлено). ВIДЕО
У ніч проти 6 червня ворог атакував Волинь ударними дронами. У Луцьку пошкоджені багатоповерхівки, є постраждалі
Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомив Луцький міський голова Ігор Поліщук.
"Станом на цю хвилину маємо пошкоджену покрівлю одного з багатоквартирних будинків, багато вибитих вікон в багатоквартирних будинках, пошкоджені комерційні обʼєкти та приватні автомобілі.
Є постраждалі. Інформація уточнюється.
"Наразі інформації по загиблих немає", – йдеться у дописі.
Оновлення
"Маємо також багато вибитих вікон в приватних будинках, окремих навчальних закладах, ушкоджену державну установу", - додав Поліщук.
На цю хвилину 5 людей постраждало. Інформації по загиблих немає.
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Sophia-Maria Duglass #550966
показати весь коментар06.06.2025 05:55 Відповісти Мені подобається 2 Посилання
Олена Тихонова #468839
показати весь коментар06.06.2025 06:04 Відповісти Мені подобається 0 Посилання
Вхід на форум Цензор.НЕТ
Будь ласка, зачекайте...
Для входу за паролем, перейдіть за посиланням
Використання імені користувача в якості логіну більше не підтримується!
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Забули пароль або логін? Відновити пароль