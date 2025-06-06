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Новости Массированный ракетный обстрел
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Вражеская атака на Луцк: решисты применили 15 БПЛА и 6 ракет. Количество пострадавших возросло до 15 (обновлено). ВИДЕО

В ночь на 6 июня враг атаковал Волынь ударными дронами. В Луцке повреждены многоэтажки, есть пострадавшие

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщил Луцкий городской голова Игорь Полищук.

"По состоянию на эту минуту имеем поврежденную кровлю одного из многоквартирных домов, много выбитых окон в многоквартирных домах, повреждены коммерческие объекты и частные автомобили.

Есть пострадавшие. Информация уточняется.

"В данное время информации о погибших нет", - говорится в сообщении.

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Обновление

"Есть также много выбитых окон в частных домах, отдельных учебных заведениях, повреждено государственное учреждение", - добавил Полищук.

На данный момент 5 человек пострадали. Информации о погибших нет.

По состоянию на 9.00 в ГСЧС Волынской области сообщили, что количество пострадавших возросло до 15.

"Из поврежденной 9-этажки спасатели и полицейские эвакуировали 5 человек и несколько домашних животных.

Поврежден жилой дом, админздания и производственные помещения гражданской инфраструктуры, в частности, мебельный цех и ремонтные помещения.

Спасатели ликвидировали все возгорания.

Луцьк
Луцьк

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Автор: 

Луцк (588) обстрел (27820) Волынская область (1006) Луцкий район (7)


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06.06.2025 05:55 Ответить
ruSSia is an subdivision of Evil Empire _USA - who disarmed Ukraine.
***** Puten is of german nationaöity and most sucessful CIA agent.
He sucessfully exchanges russian population to muslims. 50 years later will be muslim Sultanat maskvabad even without military damage of russia.
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06.06.2025 10:08 Ответить
Взагалі то на форумі спілкуються державною мовою . А ви , судячи по українському призвіщу, її знаєте.
так що не виобувайтесь
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06.06.2025 10:28 Ответить
Вперше довелось побачити шахеда. Ще й 2 підряд.
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06.06.2025 06:04 Ответить
На кадрах моменти жахливих прильотів у Луцьку цієї ночі

https://t.me/sumyliketop/99465
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06.06.2025 09:38 Ответить
 
 