Вражеская атака на Луцк: решисты применили 15 БПЛА и 6 ракет. Количество пострадавших возросло до 15 (обновлено). ВИДЕО

В ночь на 6 июня враг атаковал Волынь ударными дронами. В Луцке повреждены многоэтажки, есть пострадавшие

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщил Луцкий городской голова Игорь Полищук.

"По состоянию на эту минуту имеем поврежденную кровлю одного из многоквартирных домов, много выбитых окон в многоквартирных домах, повреждены коммерческие объекты и частные автомобили.

Есть пострадавшие. Информация уточняется.

"В данное время информации о погибших нет", - говорится в сообщении.

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"Есть также много выбитых окон в частных домах, отдельных учебных заведениях, повреждено государственное учреждение", - добавил Полищук.

На данный момент 5 человек пострадали. Информации о погибших нет.

По состоянию на 9.00 в ГСЧС Волынской области сообщили, что количество пострадавших возросло до 15.

"Из поврежденной 9-этажки спасатели и полицейские эвакуировали 5 человек и несколько домашних животных.

Поврежден жилой дом, админздания и производственные помещения гражданской инфраструктуры, в частности, мебельный цех и ремонтные помещения.

Спасатели ликвидировали все возгорания.





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