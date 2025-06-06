36 ракет та 199 БпЛА знищили сили ППО над Україною вночі, - Повітряні сили. ІНФОГРАФІКА
Російські війська випустили по Україні 452 БпЛА та ракети різних типів.
Про це повідомили Повітряні сили, інформує Цензор.НЕТ.
Чим атакував ворог
- 407 ударними БпЛА типу Shahed та безпілотниками-імітаторами різних типів із напрямків: Курськ, Орел, Міллерово, Шаталово, Приморсько-Ахтарськ – РФ., Гвардійське - окупований Крим;
- 6 балістичними ракетами Іскандер-М/KN-23 із Курської та Воронезької обл. – РФ;
- 36 крилатими ракетами Х-101 із літаків стратегічної авіації Ту-95МС/Ту-160МС із повітряного простору Саратовської області, над Каспійським морем;
- 2 крилатими ракетами Іскандер-К із району Джанкой ТОТ Криму;
- 1 протирадіолокаційню ракетою Х-31П із літака тактичної авіації над акваторією Чорного моря.
Сили ППО знешкодили 406 цілей:
- 199 ворожих БпЛА типу Shahed (безпілотників інших типів) збито вогневими засобами, 169 — локаційно втрачені/подавлені РЕБ;
- 4 балістичні ракети Іскандер-М/KN-23, ще дві – не досягли цілей (локаційно втрачені);
- 30 крилатих ракет Х-101;
- 2 крилаті ракети Іскандер-К.
Зафіксовано влучання засобів повітряного нападу противника у 13 локаціях, падіння збитих (уламки) у 19 локаціях.
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Появились баллистические ракеты обманки или как? Ведь куда то же они прилетели и возможно это и было их целью?
наснаги та вдачі Вам Воїни!
Вдалого полювання!
І це вся відповідь xyjла? За щоку він взяв. І потужно взяв. А якщо врахувати сьогоднішні враження НПЗ і аеродромів на раші - мені здається що наш "сталінград" таки вже відбувся.
НПЗ не вразили, то скоріше за все нафтобаза. Урс згадував "Крісталл".
І "стратегів" на ходу в них ще чимало. 36 штук Х-101 запущено. Це не може бути з двох бортів, як писали в ТГ-каналах. Мінімум 6 бортів мало б бути.