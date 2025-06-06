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Новини Результат роботи ППО Масований ракетний обстріл
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36 ракет та 199 БпЛА знищили сили ППО над Україною вночі, - Повітряні сили. ІНФОГРАФІКА

Масований обстріл 6 червня. Як відпрацювала ППО

Російські війська випустили по Україні 452 БпЛА та ракети різних типів.

Про це повідомили Повітряні сили, інформує Цензор.НЕТ.

Чим атакував ворог

  • 407 ударними БпЛА типу Shahed та безпілотниками-імітаторами різних типів із напрямків: Курськ, Орел, Міллерово, Шаталово, Приморсько-Ахтарськ – РФ., Гвардійське - окупований Крим;
  • 6 балістичними ракетами Іскандер-М/KN-23 із Курської та Воронезької обл. – РФ;
  • 36 крилатими ракетами Х-101 із літаків стратегічної авіації Ту-95МС/Ту-160МС із повітряного простору Саратовської області, над Каспійським морем;
  • 2 крилатими ракетами Іскандер-К із району Джанкой ТОТ Криму;
  • 1 протирадіолокаційню ракетою Х-31П із літака тактичної авіації над акваторією Чорного моря.

Також читайте: Вночі РФ "відповіла" на знищений літак атакою на мирних жителів, - Сибіга

Сили ППО знешкодили 406 цілей:

  • 199 ворожих БпЛА типу Shahed (безпілотників інших типів) збито вогневими засобами, 169 — локаційно втрачені/подавлені РЕБ;
  • 4 балістичні ракети Іскандер-М/KN-23, ще дві – не досягли цілей (локаційно втрачені);
  • 30 крилатих ракет Х-101;
  • 2 крилаті ракети Іскандер-К.

Зафіксовано влучання засобів повітряного нападу противника у 13 локаціях, падіння збитих (уламки) у 19 локаціях.

Читайте: Якщо хтось не тисне на РФ - це співучасть. Росія повинна відповідати за обстріли, - Зеленський

Масований обстріл 6 червня. Як відпрацювала ППО

Автор: 

обстріл (29141) ППО (3274) Повітряні сили (2756)


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ще дві - не досягли цілей (локаційно втрачені);

Появились баллистические ракеты обманки или как? Ведь куда то же они прилетели и возможно это и было их целью?
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06.06.2025 10:49 Відповісти
Таке буває, коли замість військової електроніки використовуються трофейні пралки.
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06.06.2025 11:04 Відповісти
для Служби Божої ще багато роботи на **********
наснаги та вдачі Вам Воїни!
Вдалого полювання!
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06.06.2025 10:50 Відповісти
Чомусь нічого не сказано про винищувальну авіацію і зокрема про ф-16. Чи партнери "зажилили" авіаційні ракети для них? Зазвичай авіація не допускала ракет в західні регіони, чого не скажеш про сьогоднішню атаку.
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06.06.2025 11:01 Відповісти
Честь воїнам ППО! Честь пілотам! 84% враження по крилатих і 67% по балістичних - чудовий результат. Честь воїнам МВГ і іншим причетним - 90% враження безпілотників при такій кількості - надзвичайно гарно.
І це вся відповідь xyjла? За щоку він взяв. І потужно взяв. А якщо врахувати сьогоднішні враження НПЗ і аеродромів на раші - мені здається що наш "сталінград" таки вже відбувся.
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06.06.2025 11:08 Відповісти
Не все так райдужно. КРи літали вільно над всією Україною, і в Луцьк насипали дуже зухвало.
НПЗ не вразили, то скоріше за все нафтобаза. Урс згадував "Крісталл".
І "стратегів" на ходу в них ще чимало. 36 штук Х-101 запущено. Це не може бути з двох бортів, як писали в ТГ-каналах. Мінімум 6 бортів мало б бути.
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06.06.2025 11:30 Відповісти
Якщо це була та сама страшна мстя, то у кацапів явно вже проблеми з пердячою кишкою.
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06.06.2025 11:29 Відповісти
 
 