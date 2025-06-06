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Новини Масований ракетний обстріл
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Якщо хтось не тисне на РФ - це співучасть. Росія повинна відповідати за обстріли, - Зеленський

Зеленський прокоментував обстріл 6 червня 2025 року

Президент Володимир Зеленський прокоментував масований обстріл України в ніч на 6 червня 2025 року.

Про це глава держави повідомив у Telegram, інформує Цензор.НЕТ.

"Росія не змінює свого почерку. Черговий масштабний удар по містах і звичайному життю. Били майже по всій Україні: по Волинській, Львівській, Тернопільській, Київській, Сумській, Полтавській, Хмельницькій, Черкаській та Чернігівській областях. Частину ракет і дронів вдалося збити. Дякую нашим воїнам за захист. Але, на жаль, не всі", - йдеться в повідомленні.

Зеленський заявив, що сьогодні РФ випустила понад 400 дронів та понад 40 ракет, зокрема балістичних.

"Поранено 49 людей. На жаль, число може зрости: люди звертаються по допомогу. На цю хвилину відомо про трьох загиблих. Це працівники ДСНС України. Мої щирі співчуття рідним. Зараз на місцях працюють усі необхідні служби, розбирають завали, тривають рятувальні операції. Всі пошкодження обовʼязково відновимо.

Росія повинна відповідати за це. Вони з першої хвилини цієї війни б’ють по містах і селах, щоб знищити життя. Ми багато зробили разом зі світом, щоб була можливість захищатись. Але зараз саме той момент, коли Америка, Європа і всі у світі разом можуть зупинити цю війну, натиснувши на Росію. Якщо хтось не тисне і дає війні ще час забирати життя, це співучасть і відповідальність. Потрібно діяти рішуче", - підсумував президент.

Читайте: Вночі РФ "відповіла" на знищений літак атакою на мирних жителів, - Сибіга

Автор: 

Зеленський Володимир (24339) обстріл (29141)


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Топ коментарі
+6
"Містер Тиск" знову заговорив.
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06.06.2025 10:50 Відповісти
+6
а якщо хтось поХЕРив 28 попереджень про напад, закрив ракетні програми і розмінував чонгар то це як називається? зрада
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06.06.2025 10:50 Відповісти
+4
Потрібно вже називати вголос цих співучасників злочинів московського режиму. І перший співучасник це Тампон який заявив що Сосія має право бити по Україні.
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06.06.2025 10:47 Відповісти
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Помовчав би ти незабудь, що тут доля твоїх "шашликів"
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06.06.2025 10:42 Відповісти
а шо він не так сказав ? він сказав шо Трамп співучасник !
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06.06.2025 10:45 Відповісти
Трамп президент америки а не України
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06.06.2025 11:02 Відповісти
Яка забрала нашу зброю в обмін на гарантії
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06.06.2025 11:35 Відповісти
Почитайте ті "гарантії", потім роззявайте пельку
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06.06.2025 11:44 Відповісти
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06.06.2025 10:43 Відповісти
влучання були у 13 локаціях, падіння збитих (уламки) у 19 локаціях.
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06.06.2025 10:47 Відповісти
Ну от хіба може Порошенко такі вирази обличчя робити?...що скажете, порохоботи?
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06.06.2025 10:46 Відповісти
Потрібно вже називати вголос цих співучасників злочинів московського режиму. І перший співучасник це Тампон який заявив що Сосія має право бити по Україні.
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06.06.2025 10:47 Відповісти
"Якщо хтось не тисне і дає війні ще час забирати життя, це співучасть і відповідальність". Американці користуються телеграм?
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06.06.2025 10:48 Відповісти
Серед знищених засобів ураження:
- 199 ворожих БпЛА типу Shahed (безпілотників інших типів) збито вогневими засобами, 169 - локаційно втрачені/подавлені РЕБ;
- 4 балістичні ракети Іскандер-М/KN-23, ще дві - не досягли цілей (локаційно втрачені);
- 30 крилатих ракет Х-101;
- 2 крилаті ракети Іскандер-К.
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06.06.2025 10:48 Відповісти
"Містер Тиск" знову заговорив.
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06.06.2025 10:50 Відповісти
а якщо хтось поХЕРив 28 попереджень про напад, закрив ракетні програми і розмінував чонгар то це як називається? зрада
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06.06.2025 10:50 Відповісти
Обурює те що Зеленський в своїх щоденних гундосих відосиках анонсував " рій дронів".Якщо не помиляюсь до його анонсу приєднався Федоров.Одне з двух:або обидва балаболи і брехуни,або розкрадають,думаючи що суспільство проковтне або забуде.Дай Бог дожити,потім наиомнимо багато речей ЗЕленій ЗНбільній шоблі.ДУМАЙ-ТЕ!
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06.06.2025 11:00 Відповісти
Вже забули. Тому крали, крадуть та будуть красти. Допоки буде що і де.
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06.06.2025 11:24 Відповісти
Виглядає що президент перекладає відповідальність з себе на союзників
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06.06.2025 11:01 Відповісти
Так цим займається вся укрпропаганда в режимі нон-стоп.
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06.06.2025 11:25 Відповісти
Ну співучасники і шо? Пусті балачки. Треба своя балістіка і багато. І кожну ніч по москвабаду лупити.
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06.06.2025 11:03 Відповісти
А якщо хтось призначає голів РВА (ОВА), яки купляють барабани, будують в полі ямки з гілочками або РОПи, то така особа теж має нести відповідальність.

Шановний Вова ЯНєЛох забув, що ця ігра з перекладанням відповідальності - двостороння!
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06.06.2025 11:09 Відповісти
Поки вова прєзідєнт-пересідєнт, хрєн ви на нього якусь відповідальність перекладете. У вови і андруши єлдака усьо під контролем.
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06.06.2025 11:28 Відповісти
А коли ти сам шукав мир в очах *****, розводив свої війська, зупиняв ракетні програми, готувався до шашликів, а не до оборони країни, і планував зустрічати москалів горілкою з холодцем, то це ти так "тиснув" на РФ і не був співучасником?
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06.06.2025 11:11 Відповісти
Згадали, що більше 3-х років тому було! Зараз потужніше вови-прєзідєнта нема лідора в світі. Просирання українських територій, загибель людей, стагнація і занепад економіки продовжується. А рейтинг росте. Отже правильним шляхом йде наш титан перемоги владімір алєксандрович Боневтік. Я оце подумав: а може ви ухилянт, що не любите бубочку-зеленесонечко?
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06.06.2025 11:34 Відповісти
Якраз гнусавого і ******* всі ухилянти. Бо він перший серед ухилянтів. Навіть чотириразовий ухилянт від повісток.
Він навіть під час повномасштабної війни не оголошує мобілізацію, бо береже свій елохторат.
Не те що його попередник Порошенко, який оголошував сім хвиль мобілізації з ротацією військових. За це його ненавидить зелена плесєнь і відкриває кримінальні справи.
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06.06.2025 11:47 Відповісти
Не всі ухилянти. На жаль не всі холопи однаково сильно ******* нашого демократично обраного узурпатора.
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06.06.2025 11:51 Відповісти
Все кто не слушает приказы Зеленского должен встать на колени и покаяться. Похоже у него реально начинаются психические проблемы.
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06.06.2025 11:13 Відповісти
Продовжуються. З періодичним загостренням і послабленням. Але ж як потужно-незламно чехвостить проклятих американських імперіалістів! Яка криця в голосі, який вогонь в очах! Одним словом видатний лідор нашої епохи.
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06.06.2025 11:38 Відповісти
Все равно никакой разницы. Співучасники молчат и ничего не делают, потужни пiдтримальщики потужно болтают и ничего не делают.
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06.06.2025 11:18 Відповісти
Не скажіть. Бабосіки потужно піляться. Суцільний профіт у зєльоних балаболів.
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06.06.2025 11:39 Відповісти
Ціна Балабола з Булавою - наші негаразди і втрата підтримки!
Я так думаю, що Єрмак планує позбавитись Петрушки руками союзників, адже це він пише монологи дебілу. Або задає головні акценти змісту. Дебіл добре керований...
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06.06.2025 11:26 Відповісти
Ви наприклад подумали, що буде якщо раптово Генітальни Головкокомандувач і піаніст за суміцниствов подавиться маслиною з коктейлю?
Варіант...
1. Термінове засідання зРади і переобрання спікера на Єрмака.
2. Повноваження Президента переходять до спікера в звязку з сумними обставинами....
І це ще не самий варіант - Ігор Валерʼєвич може і кручє!
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06.06.2025 11:31 Відповісти
Оманские договорённости выполняються.
Подробности по ссылке.
https://www.facebook.com/100049322684794/posts/pfbid02GNjDRu2s95LTgVMyGW4p1gBbeWzb1KwNGGhuZktaBMPAxARxvk2Lkd7FkNaX1ygSl/?app=fbl
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06.06.2025 11:27 Відповісти
хвойда чекістська хуцпата здохни
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06.06.2025 11:28 Відповісти
Повинна тобі тільки перша леді вночі і то тільки по взаємній згоді!
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06.06.2025 11:34 Відповісти
"Але це поки що" - слова видатних людей
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06.06.2025 11:41 Відповісти
так всі тиснуть окрім діючої влади яка тільке краде на війні
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06.06.2025 12:20 Відповісти
 
 