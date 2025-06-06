Якщо хтось не тисне на РФ - це співучасть. Росія повинна відповідати за обстріли, - Зеленський
Президент Володимир Зеленський прокоментував масований обстріл України в ніч на 6 червня 2025 року.
Про це глава держави повідомив у Telegram, інформує Цензор.НЕТ.
"Росія не змінює свого почерку. Черговий масштабний удар по містах і звичайному життю. Били майже по всій Україні: по Волинській, Львівській, Тернопільській, Київській, Сумській, Полтавській, Хмельницькій, Черкаській та Чернігівській областях. Частину ракет і дронів вдалося збити. Дякую нашим воїнам за захист. Але, на жаль, не всі", - йдеться в повідомленні.
Зеленський заявив, що сьогодні РФ випустила понад 400 дронів та понад 40 ракет, зокрема балістичних.
"Поранено 49 людей. На жаль, число може зрости: люди звертаються по допомогу. На цю хвилину відомо про трьох загиблих. Це працівники ДСНС України. Мої щирі співчуття рідним. Зараз на місцях працюють усі необхідні служби, розбирають завали, тривають рятувальні операції. Всі пошкодження обовʼязково відновимо.
Росія повинна відповідати за це. Вони з першої хвилини цієї війни б’ють по містах і селах, щоб знищити життя. Ми багато зробили разом зі світом, щоб була можливість захищатись. Але зараз саме той момент, коли Америка, Європа і всі у світі разом можуть зупинити цю війну, натиснувши на Росію. Якщо хтось не тисне і дає війні ще час забирати життя, це співучасть і відповідальність. Потрібно діяти рішуче", - підсумував президент.
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- 199 ворожих БпЛА типу Shahed (безпілотників інших типів) збито вогневими засобами, 169 - локаційно втрачені/подавлені РЕБ;
- 4 балістичні ракети Іскандер-М/KN-23, ще дві - не досягли цілей (локаційно втрачені);
- 30 крилатих ракет Х-101;
- 2 крилаті ракети Іскандер-К.
Шановний Вова ЯНєЛох забув, що ця ігра з перекладанням відповідальності - двостороння!
Він навіть під час повномасштабної війни не оголошує мобілізацію, бо береже свій елохторат.
Не те що його попередник Порошенко, який оголошував сім хвиль мобілізації з ротацією військових. За це його ненавидить зелена плесєнь і відкриває кримінальні справи.
Я так думаю, що Єрмак планує позбавитись Петрушки руками союзників, адже це він пише монологи дебілу. Або задає головні акценти змісту. Дебіл добре керований...
Варіант...
1. Термінове засідання зРади і переобрання спікера на Єрмака.
2. Повноваження Президента переходять до спікера в звязку з сумними обставинами....
І це ще не самий варіант - Ігор Валерʼєвич може і кручє!
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