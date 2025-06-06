Вночі РФ "відповіла" на знищений літак атакою на мирних жителів, - Сибіга

Глава МЗС Андрій Сибіга після масованого обстрілу закликав партнерів збільшити для Росії ціну війни.

Про це він повідомив у соцмережі X, інформує Цензор.НЕТ.

"Вночі Росія "відповіла" на знищений літак... атакою на мирних жителів в Україні. Київ, Луцьк, Львів, Тернопіль, Чернігів, Кременчук та інші міста. Постраждали багатоповерхові будинки. Пошкоджено енергетичну інфраструктуру. По всій країні є вбиті і поранені", - зазначив міністр.

За словами Сибіги, різниця між Україною і Росією полягає в тому, що Україна вражає легітимні військові цілі – наприклад, літаки, обладнані для того, щоб бомбити дітей.

Читайте: Понад 400 БпЛА та понад 40 ракет різних типів випустила сьогодні РФ по Україні, - Повітряні сили

"Росія ж атакує житлові райони, цивільних людей і критично важливі об'єкти інфраструктури. Ставити Україну і Росію в один ряд неприйнятно. Росія є агресором, а Україна захищається. Удари України є самообороною, тоді як удари Росії є актами агресії і терору.



Нічний напад Росії на мирних жителів вкотре демонструє, що міжнародний тиск на Москву має бути посилений якнайшвидше.



Єдиний аргумент Росії – терор. Нашою відповіддю мають бути сильні санкції, які можуть збільшити ціну війни для агресора, та нові рішення, що посилять обороноздатність України", - підсумував глава МЗС.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Донька Келлога звернулася до батька після обстрілу України: Відчуття, що РФ не хоче миру