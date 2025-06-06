Вночі РФ "відповіла" на знищений літак атакою на мирних жителів, - Сибіга
Глава МЗС Андрій Сибіга після масованого обстрілу закликав партнерів збільшити для Росії ціну війни.
Про це він повідомив у соцмережі X, інформує Цензор.НЕТ.
"Вночі Росія "відповіла" на знищений літак... атакою на мирних жителів в Україні. Київ, Луцьк, Львів, Тернопіль, Чернігів, Кременчук та інші міста. Постраждали багатоповерхові будинки. Пошкоджено енергетичну інфраструктуру. По всій країні є вбиті і поранені", - зазначив міністр.
За словами Сибіги, різниця між Україною і Росією полягає в тому, що Україна вражає легітимні військові цілі – наприклад, літаки, обладнані для того, щоб бомбити дітей.
"Росія ж атакує житлові райони, цивільних людей і критично важливі об'єкти інфраструктури. Ставити Україну і Росію в один ряд неприйнятно. Росія є агресором, а Україна захищається. Удари України є самообороною, тоді як удари Росії є актами агресії і терору.
Нічний напад Росії на мирних жителів вкотре демонструє, що міжнародний тиск на Москву має бути посилений якнайшвидше.
Єдиний аргумент Росії – терор. Нашою відповіддю мають бути сильні санкції, які можуть збільшити ціну війни для агресора, та нові рішення, що посилять обороноздатність України", - підсумував глава МЗС.
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це чергова масована ракетно-дронова терористична атака **********, до якої ***** та *****стан готувалися заздалегідь, а знищення напередодні підарських стратегів та дрло реально зменшило кількість випущених по нам ракет
***** та *****стан будуть вчиняти такі терористичні атаки й надалі
нема чого їх "виправдовувати", необхідно називати усе своїми іменами