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Новини Масований ракетний обстріл
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Вночі РФ "відповіла" на знищений літак атакою на мирних жителів, - Сибіга

Сибіга прокоментував обстріл України 6 червня 2025 року

Глава МЗС Андрій Сибіга після масованого обстрілу закликав партнерів збільшити для Росії ціну війни.

Про це він повідомив у соцмережі X, інформує Цензор.НЕТ.

"Вночі Росія "відповіла" на знищений літак... атакою на мирних жителів в Україні. Київ, Луцьк, Львів, Тернопіль, Чернігів, Кременчук та інші міста. Постраждали багатоповерхові будинки. Пошкоджено енергетичну інфраструктуру. По всій країні є вбиті і поранені", - зазначив міністр.

За словами Сибіги, різниця між Україною і Росією полягає в тому, що Україна вражає легітимні військові цілі – наприклад, літаки, обладнані для того, щоб бомбити дітей.

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"Росія ж атакує житлові райони, цивільних людей і критично важливі об'єкти інфраструктури. Ставити Україну і Росію в один ряд неприйнятно. Росія є агресором, а Україна захищається. Удари України є самообороною, тоді як удари Росії є актами агресії і терору.

Нічний напад Росії на мирних жителів вкотре демонструє, що міжнародний тиск на Москву має бути посилений якнайшвидше.

Єдиний аргумент Росії – терор. Нашою відповіддю мають бути сильні санкції, які можуть збільшити ціну війни для агресора, та нові рішення, що посилять обороноздатність України", - підсумував глава МЗС.

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Сибіга прокоментував обстріл України 6 червня 2025 року

Автор: 

обстріл (29141) Сибіга Андрій (495)


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06.06.2025 10:37 Відповісти
ніяка це не "відповідь", нема чого вестися на брехню ***** та рудого донні
це чергова масована ракетно-дронова терористична атака **********, до якої ***** та *****стан готувалися заздалегідь, а знищення напередодні підарських стратегів та дрло реально зменшило кількість випущених по нам ракет
***** та *****стан будуть вчиняти такі терористичні атаки й надалі
нема чого їх "виправдовувати", необхідно називати усе своїми іменами
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06.06.2025 10:41 Відповісти
ждём потужного с гундосым кривлянием на камеру
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06.06.2025 10:45 Відповісти
"...на ЗНИЩЕНИЙ літак..." - тобто, був знищений таки усього ОДИН літак? Коли оговорюються або запинаються, коли щось повідомляють, довіри до таких повідомлень якось не виникає. Вчіться говорити, як рашистські пропагандони: з кам'яним виразом обличчя і таким же кам'яним тоном у голосі - ніяких сумнівів, ніяких додоткових доказів, але твердо і впевнено. І не дивуйтесь, що більшість кацапів їм вірять
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06.06.2025 11:12 Відповісти
 
 