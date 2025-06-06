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Новини Відео Масований ракетний обстріл
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Масована атака на Луцьк: під обстріл потрапив готель, де розмістилась українська збірна з легкої атлетики. ВIДЕО

Під час сьогоднішньої нічної атаки на Луцьк було пошкоджено готель "Мотор", у якому розмістилася частина членів української збірної з легкої атлетики, які прибули на командний чемпіонат України.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Федерацію легкої атлетики України.

"По житлових районах та центру міста було випущено шість ракет та п'ятнадцять безпілотників Shahed.

Серед цілей, уражених під час атаки, яка тривала з 1:00 до 6:00, був готель "Мотор", де зупинилася частина української команди, включаючи основний склад національної команди. На щастя, жертв та поранених серед спортсменів немає", - йдеться у повідомленні.

Також читайте: У Луцьку та Тернополі пролунали вибухи (оновлено)

Масована атака на Україну у ніч проти 6 червня 2025 року

Раніше Цензор.НЕТ повідомляв, що у ніч проти 6 червня рашисти атакували територію України ударними безпілотниками, балістичними ракетами, "Калібрами" та ракетами зі стратегічних бомбардувальників. Зокрема, ворог атакував Київ безпілотниками та ракетами, є жервти, 20 постраждалих. У кількох районах були пожежі. За даними МВС, троє рятувальників загинули під час ліквідації обстрілів у Києві. На Київщині обстрілом пошкоджено колії, низка поїздів змінили маршрут. Також РФ вдарила ракетами та "шахедами" по житловому масиву Чернігова. Там відомо про 4 поранених.

Також повідомлялося, що у Тернополі триває ліквідація наслідків ворожої комбінованої атаки крилатими ракетами "Калібр" та БпЛА типу "шахед". За попередньою інформацією, пошкоджено промислову інфраструктуру місцевих підприємств. Повітря у Тернополі забруднене внаслідок нічного обстрілу, громадян просять залишатися вдома. Луцьк також перебував під ворожим ударом, рашисти застосували 15 БпЛА та 6 ракет. Кількість постраждалих у місті зросла до 15. Згодом стало відомо, що під обстріл потрапив готель, де розмістилась українська збірна з легкої атлетики.

Є влучання на Львівщині, там ворог атакував промисловий об’єкт у Дрогобицькому районі на Львівщині, без жертв і постраждалих. Окрім того, у ніч проти 6 червня російські загарбники атакували Полтавщину "шахедами". У Кременчуцькому районі фіксують наслідки атаки.

За даними Повітряних сил, 36 ракет та 199 БпЛА знищили сили ППО над Україною вночі.

Автор: 

Луцьк (420) Волинська область (875) Луцький район (10)


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Тобто отвєтка за знищення стратегічної авіації підрив готелю? В стилі ІГІл.
Так і хто у нас тєроріст, товарісч ху-йло?
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06.06.2025 12:07 Відповісти
Ціллю пі'дорів було просто вдарити по місту. А куди прилетіло там і "склад НАТО"...
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06.06.2025 12:18 Відповісти
Цілили як і завжди в стратегічно важливі цілі. Але уламки і бойові частини після ураження системою ППО хаотично міняють траєкторію. Да і коли стоїть питання зниження країни - їм байдуже куди стріляти. Мене дивують люди, які досі цьому дивуються
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06.06.2025 13:53 Відповісти
Добре, що англійською. Надішліть тій африканській мартишці, яка зараз очолює МОК та вважає орків за людей
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06.06.2025 12:12 Відповісти
Коли є ракети, можно півтора року не замарачіваться на одноразову акцію (бо все вибовтали) з дронами, а просто фігануть куди завгодно. Але зелений скот всреться, але нічого не зробить. Хусіти можуть, Зеленськой - ні. Він не лох та дебіл, а тупо зрадник.
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06.06.2025 12:30 Відповісти
 
 