Масована атака на Луцьк: під обстріл потрапив готель, де розмістилась українська збірна з легкої атлетики. ВIДЕО

Під час сьогоднішньої нічної атаки на Луцьк було пошкоджено готель "Мотор", у якому розмістилася частина членів української збірної з легкої атлетики, які прибули на командний чемпіонат України.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Федерацію легкої атлетики України.

"По житлових районах та центру міста було випущено шість ракет та п'ятнадцять безпілотників Shahed.



Серед цілей, уражених під час атаки, яка тривала з 1:00 до 6:00, був готель "Мотор", де зупинилася частина української команди, включаючи основний склад національної команди. На щастя, жертв та поранених серед спортсменів немає", - йдеться у повідомленні.

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Масована атака на Україну у ніч проти 6 червня 2025 року

Раніше Цензор.НЕТ повідомляв, що у ніч проти 6 червня рашисти атакували територію України ударними безпілотниками, балістичними ракетами, "Калібрами" та ракетами зі стратегічних бомбардувальників. Зокрема, ворог атакував Київ безпілотниками та ракетами, є жервти, 20 постраждалих. У кількох районах були пожежі. За даними МВС, троє рятувальників загинули під час ліквідації обстрілів у Києві. На Київщині обстрілом пошкоджено колії, низка поїздів змінили маршрут. Також РФ вдарила ракетами та "шахедами" по житловому масиву Чернігова. Там відомо про 4 поранених.

Також повідомлялося, що у Тернополі триває ліквідація наслідків ворожої комбінованої атаки крилатими ракетами "Калібр" та БпЛА типу "шахед". За попередньою інформацією, пошкоджено промислову інфраструктуру місцевих підприємств. Повітря у Тернополі забруднене внаслідок нічного обстрілу, громадян просять залишатися вдома. Луцьк також перебував під ворожим ударом, рашисти застосували 15 БпЛА та 6 ракет. Кількість постраждалих у місті зросла до 15. Згодом стало відомо, що під обстріл потрапив готель, де розмістилась українська збірна з легкої атлетики.

Є влучання на Львівщині, там ворог атакував промисловий об’єкт у Дрогобицькому районі на Львівщині, без жертв і постраждалих. Окрім того, у ніч проти 6 червня російські загарбники атакували Полтавщину "шахедами". У Кременчуцькому районі фіксують наслідки атаки.

За даними Повітряних сил, 36 ракет та 199 БпЛА знищили сили ППО над Україною вночі.