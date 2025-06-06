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Массированная атака на Луцк: под обстрел попал отель, где разместилась украинская сборная по легкой атлетике. ВИДЕО

Во время сегодняшней ночной атаки на Луцк была повреждена гостиница "Мотор", в которой разместилась часть членов украинской сборной по легкой атлетике, прибывших на командный чемпионат Украины.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Федерацию легкой атлетики Украины.

"По жилым районам и центру города было выпущено шесть ракет и пятнадцать беспилотников Shahed.

Среди целей, пораженных во время атаки, которая длилась с 1:00 до 6:00, был отель "Мотор", где остановилась часть украинской команды, включая основной состав национальной команды. К счастью, жертв и раненых среди спортсменов нет", - говорится в сообщении.

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Массированная атака на Украину в ночь на 6 июня 2025 года

Ранее Цензор.НЕТ сообщал, что в ночь на 6 июня рашисты атаковали территорию Украины ударными беспилотниками, баллистическими ракетами, "Калибрами" и ракетами со стратегических бомбардировщиков. В частности, враг атаковал Киев беспилотниками и ракетами, есть жертвы, 20 пострадавших. В нескольких районах были пожары. По данным МВД, трое спасателей погибли во время ликвидации обстрелов в Киеве. В Киевской области обстрелом повреждены пути, ряд поездов изменили маршрут. Также РФ ударила ракетами и "шахедами" по жилому массиву Чернигова. Там известно о 4 раненых.

Также сообщалось, что в Тернополе продолжается ликвидация последствий вражеской комбинированной атаки крылатыми ракетами "Калибр" и БпЛА типа "шахед". По предварительной информации, повреждена промышленная инфраструктура местных предприятий. Воздух в Тернополе загрязнен в результате ночного обстрела, граждан просят оставаться дома. Луцк также находился под вражеским ударом, рашисты применили 15 БпЛА и 6 ракет. Количество пострадавших в городе возросло до 15. Есть попадания на Львовщине, там враг атаковал промышленный объект в Дрогобычском районе Львовской области, без жертв и пострадавших. Кроме того, в ночь на 6 июня российские захватчики атаковали Полтавщину "шахедами". В Кременчугском районе фиксируют последствия атаки.

По данным Воздушных сил, 36 ракет и 199 БпЛА уничтожили силы ПВО над Украиной ночью.

Автор: 

Луцк (588) Волынская область (1006) Луцкий район (7)


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Тобто отвєтка за знищення стратегічної авіації підрив готелю? В стилі ІГІл.
Так і хто у нас тєроріст, товарісч ху-йло?
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06.06.2025 12:07 Ответить
Ціллю пі'дорів було просто вдарити по місту. А куди прилетіло там і "склад НАТО"...
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06.06.2025 12:18 Ответить
Добре, що англійською. Надішліть тій африканській мартишці, яка зараз очолює МОК та вважає орків за людей
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06.06.2025 12:12 Ответить
Коли є ракети, можно півтора року не замарачіваться на одноразову акцію (бо все вибовтали) з дронами, а просто фігануть куди завгодно. Але зелений скот всреться, але нічого не зробить. Хусіти можуть, Зеленськой - ні. Він не лох та дебіл, а тупо зрадник.
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06.06.2025 12:30 Ответить
 
 