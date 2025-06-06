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Новости Обстрел Тернополя
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Воздух в Тернополе загрязнен в результате ночного обстрела. Граждан просят оставаться дома

Обстрел Тернополя. Воздух загрязнен. Что известно

В Тернополе в результате российского обстрела фиксируют загрязненность воздуха.

Об этом сообщил глава ОВА Вячеслав Негода, информирует Цензор.НЕТ.

"Государственным учреждением "Тернопольский областной центр контроля и профилактики болезней Министерства здравоохранения Украины" осуществлены замеры атмосферного воздуха на границе зоны влияния загрязнения жилой застройки в результате пожара в г. Тернополь.

По состоянию на 08:00 установлено превышение предельно допустимой концентрации содержания некоторых вредных веществ", - говорится в сообщении.

Граждан, особенно детей, призывают воздержаться от пребывания на улице и не открывать окна.

"Замеры атмосферного воздуха продолжаются. О результатах будет сообщено дополнительно", - добавил глава области.

Удар РФ по Тернополю 6 июня 2025 года

Войска РФ атаковали город крылатыми ракетами "Калибр" и БПЛА типа "Шахед".

В результате атаки врага в Тернополе есть попадания в промышленные объекты и объекты инфраструктуры.

Читайте: В Луцке и Тернополе прогремели взрывы (обновлено)

Автор: 

воздух (173) обстрел (27820) Тернополь (771) Тернопольская область (738) Тернопольский район (10)


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А добавка спирту до бензину не допомогла?
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06.06.2025 08:36 Ответить
Не слабо мохнорилі попали десь
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06.06.2025 08:36 Ответить
Варіант з хімічною БЧ теж...
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06.06.2025 08:42 Ответить
А все можливо
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06.06.2025 09:09 Ответить
Або в ємності із хлором, що очищують на міському водопроводі
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06.06.2025 08:52 Ответить
 
 