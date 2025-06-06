Воздух в Тернополе загрязнен в результате ночного обстрела. Граждан просят оставаться дома

В Тернополе в результате российского обстрела фиксируют загрязненность воздуха.

Об этом сообщил глава ОВА Вячеслав Негода, информирует Цензор.НЕТ.

"Государственным учреждением "Тернопольский областной центр контроля и профилактики болезней Министерства здравоохранения Украины" осуществлены замеры атмосферного воздуха на границе зоны влияния загрязнения жилой застройки в результате пожара в г. Тернополь.



По состоянию на 08:00 установлено превышение предельно допустимой концентрации содержания некоторых вредных веществ", - говорится в сообщении.

Граждан, особенно детей, призывают воздержаться от пребывания на улице и не открывать окна.

"Замеры атмосферного воздуха продолжаются. О результатах будет сообщено дополнительно", - добавил глава области.

Удар РФ по Тернополю 6 июня 2025 года

Войска РФ атаковали город крылатыми ракетами "Калибр" и БПЛА типа "Шахед".

В результате атаки врага в Тернополе есть попадания в промышленные объекты и объекты инфраструктуры.

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