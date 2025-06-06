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Новини Обстріл Тернополя
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Повітря у Тернополі забруднене внаслідок нічного обстрілу. Громадян просять залишатися вдома

Обстріл Тернополя. Повітря забруднене. Що відомо

У Тернополі внаслідок російського обстрілу фіксують забрудненість повітря.

Про це повідомив глава ОВА В'ячеслав Негода, інформує Цензор.НЕТ.

"Державною установою "Тернопільський обласний центр контролю та профілактики хвороб Міністерства охорони здоров’я України" здійснено заміри атмосферного повітря на межі зони впливу забруднення житлової забудови внаслідок пожежі в м. Тернопіль.

Станом на 08:00 встановлено перевищення гранично допустимої концентрації вмісту деяких шкідливих речовин", - йдеться в повідомленні.

Громадян, особливо дітей, закликають утриматися від перебування на вулиці та не відчиняти вікна.

"Заміри атмосферного повітря продовжуються. Про результати буде повідомлено додатково", - додав очільник області.

Удар РФ по Тернополю 6 червня 2025 року

Війська РФ атакували місто крилатими ракетами "Калібр" та БпЛА типу "Шахед". 

Унаслідок атаки ворога у Тернополі є влучання у промислові обʼєкти та обʼєкти інфраструктури.

Читайте: У Луцьку та Тернополі пролунали вибухи (оновлено)

Автор: 

повітря (165) обстріл (29141) Тернопіль (403) Тернопільська область (600) Тернопільський район (10)


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А добавка спирту до бензину не допомогла?
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06.06.2025 08:36 Відповісти
Не слабо мохнорилі попали десь
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06.06.2025 08:36 Відповісти
Варіант з хімічною БЧ теж...
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06.06.2025 08:42 Відповісти
А все можливо
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06.06.2025 09:09 Відповісти
Або в ємності із хлором, що очищують на міському водопроводі
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06.06.2025 08:52 Відповісти
 
 