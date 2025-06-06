РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
12318 посетителей онлайн
Новости Обстрелы Черниговщины
1 712 2

РФ нанесла ракетный удар и ударила "шахедами" по жилому массиву Чернигова. 4 человека ранены. ФОТОрепортаж

Российские оккупанты атаковали Чернигов беспилотниками, крылатой ракетой и баллистикой.

Об этом сообщил глава ОВА Вячеслав Чаус, информирует Цензор.НЕТ.

Всего было зафиксировано 14 взрывов.

"Били по жилому массиву - повреждены многоквартирные и частные дома. 4 человека ранены. Трем из них медики оказали помощь на месте, одного гражданского мужчину госпитализировали в состоянии средней тяжести.

Повреждено одно из предприятий и объекты инфраструктуры. Под завалами могут быть люди. Поисково-спасательные работы продолжаются. На месте - специалисты ГСЧС и кинологическая группа со служебными собаками", - говорится в сообщении.

В результате массированного удара россиян в домах людей нет света.

Читайте: Чернигов под атакой "шахедов": беспилотник попал рядом с многоэтажкой

Последствия обстрела Чернигова 6 июня 2025 года
Последствия обстрела Чернигова 6 июня 2025 года
Последствия обстрела Чернигова 6 июня 2025 года
Последствия обстрела Чернигова 6 июня 2025 года
Последствия обстрела Чернигова 6 июня 2025 года
Последствия обстрела Чернигова 6 июня 2025 года
Последствия обстрела Чернигова 6 июня 2025 года
Последствия обстрела Чернигова 6 июня 2025 года

Автор: 

обстрел (27820) Чернигов (894) Черниговская область (1167) Черниговский район (41)


Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в GoogleNews
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
кацапська мєсть...
Хлопці їбашать їх війскових, військові аеродроми, а вони відігруються на цивільних....
показать весь комментарий
06.06.2025 09:22 Ответить
 
 