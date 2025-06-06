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РФ нанесла ракетный удар и ударила "шахедами" по жилому массиву Чернигова. 4 человека ранены. ФОТОрепортаж
Российские оккупанты атаковали Чернигов беспилотниками, крылатой ракетой и баллистикой.
Об этом сообщил глава ОВА Вячеслав Чаус, информирует Цензор.НЕТ.
Всего было зафиксировано 14 взрывов.
"Били по жилому массиву - повреждены многоквартирные и частные дома. 4 человека ранены. Трем из них медики оказали помощь на месте, одного гражданского мужчину госпитализировали в состоянии средней тяжести.
Повреждено одно из предприятий и объекты инфраструктуры. Под завалами могут быть люди. Поисково-спасательные работы продолжаются. На месте - специалисты ГСЧС и кинологическая группа со служебными собаками", - говорится в сообщении.
В результате массированного удара россиян в домах людей нет света.
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