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Новости Массированный ракетный обстрел
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Чернигов - под атакой "шахедов": беспилотник попал рядом с многоэтажкой

Враг атаковал Чернигов

В ночь на 6 июня оккупанты атаковали Чернигов беспилотниками.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает начальник ГВА Дмитрий Брижинский.

"Взрыв шахеда зафиксирован возле многоэтажки, в результате повреждены двери и окна дома", - говорится в сообщении.

Впоследствии Брижинский сообщил о взрыве баллистических ракет в окрестностях города.

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обстрел (27820) Чернигов (894) Черниговская область (1167) Черниговский район (41)


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