Чернигов - под атакой "шахедов": беспилотник попал рядом с многоэтажкой
В ночь на 6 июня оккупанты атаковали Чернигов беспилотниками.
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает начальник ГВА Дмитрий Брижинский.
"Взрыв шахеда зафиксирован возле многоэтажки, в результате повреждены двери и окна дома", - говорится в сообщении.
Впоследствии Брижинский сообщил о взрыве баллистических ракет в окрестностях города.
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