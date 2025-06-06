Чернігів під атакою "шахедів": безпілотник влучив поряд з багатоповерхівкою

У ніч на 6 червня окупанти атакували Чернігів безпілотниками.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє начальник МВА Дмитро Брижинський.

"Вибух шахеда зафіксовано біля багатоповерхівки, в результаті якого пошкоджено двері та вікна будинку", - йдеться в повідомленні.

Згодом Брижинський повідомив про вибух балістичних ракет на околицях міста.

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