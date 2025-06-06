Враг ночью атаковал Полтавщину: взрывы были в Кременчуге, три человека пострадали. ФОТОрепортаж
В ночь на 6 июня российские захватчики атаковали Полтавщину "шахедами". В Кременчугском районе фиксируют последствия атаки.
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщил начальник Полтавской ОВА Владимир Когут.
В результате обстрела в Кременчугском районе пострадали три человека.
Также повреждены админздания, складские помещения нескольких предприятий и кафе. Пожары, которые возникли из-за атаки, сейчас ликвидированы, говорится в сообщении. Также зафиксировано падение обломков на частный дом.
"Три человека пострадали. Двое из них получили медицинскую помощь на месте, один человек госпитализирован в состоянии средней тяжести", - об этом сообщил Когут.
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Геннадій #588068
показать весь комментарий06.06.2025 08:36 Ответить Мне нравится 0 Ссылка
stathunt80 777
показать весь комментарий06.06.2025 10:50 Ответить Мне нравится 0 Ссылка
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