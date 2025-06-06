Враг ночью атаковал Полтавщину: взрывы были в Кременчуге, три человека пострадали. ФОТОрепортаж

В ночь на 6 июня российские захватчики атаковали Полтавщину "шахедами". В Кременчугском районе фиксируют последствия атаки.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщил начальник Полтавской ОВА Владимир Когут.

В результате обстрела в Кременчугском районе пострадали три человека.

Также повреждены админздания, складские помещения нескольких предприятий и кафе. Пожары, которые возникли из-за атаки, сейчас ликвидированы, говорится в сообщении. Также зафиксировано падение обломков на частный дом.

"Три человека пострадали. Двое из них получили медицинскую помощь на месте, один человек госпитализирован в состоянии средней тяжести", - об этом сообщил Когут.

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