36 ракет и 199 БПЛА уничтожили силы ПВО над Украиной ночью, - Воздушные силы. ИНФОГРАФИКА
Российские войска выпустили по Украине 452 БПЛА и ракеты различных типов.
Об этом сообщили Воздушные силы, информирует Цензор.НЕТ.
Чем атаковал враг
- 407 ударными БПЛА типа Shahed и беспилотниками-имитаторами различных типов с направлений: Курск, Орел, Миллерово, Шаталово, Приморско-Ахтарск - РФ, Гвардейское - оккупированный Крым;
- 6 баллистическими ракетами Искандер-М/KN-23 из Курской и Воронежской обл.;
- 36 крылатыми ракетами Х-101 с самолетов стратегической авиации Ту-95МС/Ту-160МС из воздушного пространства Саратовской области, над Каспийским морем;
- 2 крылатыми ракетами Искандер-К из района Джанкой ВОТ Крыма;
- 1 противорадиолокационной ракетой Х-31П с самолета тактической авиации над акваторией Черного моря.
Силы ПВО обезвредили 406 целей:
- 199 вражеских БПЛА типа Shahed (беспилотников других типов) сбиты огневыми средствами, 169 - локально потеряны/подавлены РЭБ;
- 4 баллистические ракеты Искандер-М/KN-23, еще две - не достигли целей (локально утрачены);
- 30 крылатых ракет Х-101;
- 2 крылатые ракеты Искандер-К.
Зафиксировано попадание средств воздушного нападения противника в 13 локациях, падение сбитых (обломки) в 19 локациях.
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Появились баллистические ракеты обманки или как? Ведь куда то же они прилетели и возможно это и было их целью?
наснаги та вдачі Вам Воїни!
Вдалого полювання!
І це вся відповідь xyjла? За щоку він взяв. І потужно взяв. А якщо врахувати сьогоднішні враження НПЗ і аеродромів на раші - мені здається що наш "сталінград" таки вже відбувся.
НПЗ не вразили, то скоріше за все нафтобаза. Урс згадував "Крісталл".
І "стратегів" на ходу в них ще чимало. 36 штук Х-101 запущено. Це не може бути з двох бортів, як писали в ТГ-каналах. Мінімум 6 бортів мало б бути.