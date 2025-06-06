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Новости Результат работы ПВО Массированный ракетный обстрел
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36 ракет и 199 БПЛА уничтожили силы ПВО над Украиной ночью, - Воздушные силы. ИНФОГРАФИКА

Массированный обстрел 6 июня. Как отработала ПВО

Российские войска выпустили по Украине 452 БПЛА и ракеты различных типов.

Об этом сообщили Воздушные силы, информирует Цензор.НЕТ.

Чем атаковал враг

  • 407 ударными БПЛА типа Shahed и беспилотниками-имитаторами различных типов с направлений: Курск, Орел, Миллерово, Шаталово, Приморско-Ахтарск - РФ, Гвардейское - оккупированный Крым;
  • 6 баллистическими ракетами Искандер-М/KN-23 из Курской и Воронежской обл.;
  • 36 крылатыми ракетами Х-101 с самолетов стратегической авиации Ту-95МС/Ту-160МС из воздушного пространства Саратовской области, над Каспийским морем;
  • 2 крылатыми ракетами Искандер-К из района Джанкой ВОТ Крыма;
  • 1 противорадиолокационной ракетой Х-31П с самолета тактической авиации над акваторией Черного моря.

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Силы ПВО обезвредили 406 целей:

  • 199 вражеских БПЛА типа Shahed (беспилотников других типов) сбиты огневыми средствами, 169 - локально потеряны/подавлены РЭБ;
  • 4 баллистические ракеты Искандер-М/KN-23, еще две - не достигли целей (локально утрачены);
  • 30 крылатых ракет Х-101;
  • 2 крылатые ракеты Искандер-К.

Зафиксировано попадание средств воздушного нападения противника в 13 локациях, падение сбитых (обломки) в 19 локациях.

Читайте: Если кто-то не давит на РФ - это соучастие. Россия должна отвечать за обстрелы, - Зеленский

Массированный обстрел 6 июня. Как отработала ПВО

Автор: 

обстрел (27820) ПВО (2833) Воздушные силы (2416)


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ще дві - не досягли цілей (локаційно втрачені);

Появились баллистические ракеты обманки или как? Ведь куда то же они прилетели и возможно это и было их целью?
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06.06.2025 10:49 Ответить
Таке буває, коли замість військової електроніки використовуються трофейні пралки.
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06.06.2025 11:04 Ответить
для Служби Божої ще багато роботи на **********
наснаги та вдачі Вам Воїни!
Вдалого полювання!
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06.06.2025 10:50 Ответить
Чомусь нічого не сказано про винищувальну авіацію і зокрема про ф-16. Чи партнери "зажилили" авіаційні ракети для них? Зазвичай авіація не допускала ракет в західні регіони, чого не скажеш про сьогоднішню атаку.
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06.06.2025 11:01 Ответить
Честь воїнам ППО! Честь пілотам! 84% враження по крилатих і 67% по балістичних - чудовий результат. Честь воїнам МВГ і іншим причетним - 90% враження безпілотників при такій кількості - надзвичайно гарно.
І це вся відповідь xyjла? За щоку він взяв. І потужно взяв. А якщо врахувати сьогоднішні враження НПЗ і аеродромів на раші - мені здається що наш "сталінград" таки вже відбувся.
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06.06.2025 11:08 Ответить
Не все так райдужно. КРи літали вільно над всією Україною, і в Луцьк насипали дуже зухвало.
НПЗ не вразили, то скоріше за все нафтобаза. Урс згадував "Крісталл".
І "стратегів" на ходу в них ще чимало. 36 штук Х-101 запущено. Це не може бути з двох бортів, як писали в ТГ-каналах. Мінімум 6 бортів мало б бути.
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06.06.2025 11:30 Ответить
Якщо це була та сама страшна мстя, то у кацапів явно вже проблеми з пердячою кишкою.
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06.06.2025 11:29 Ответить
 
 