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Новости Массированный ракетный обстрел
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Ночью РФ "ответила" на уничтоженный самолет атакой на мирных жителей, - Сибига

Сибига прокомментировал обстрел Украины 6 июня 2025 года

Глава МИД Андрей Сибига после массированного обстрела призвал партнеров увеличить для России цену войны.

Об этом он сообщил в соцсети X, информирует Цензор.НЕТ.

"Ночью Россия "ответила" на уничтоженный самолет... атакой на мирных жителей в Украине. Киев, Луцк, Львов, Тернополь, Чернигов, Кременчуг и другие города. Пострадали многоэтажные дома. Повреждена энергетическая инфраструктура. По всей стране есть убитые и раненые", - отметил министр.

По словам Сибиги, разница между Украиной и Россией заключается в том, что Украина поражает легитимные военные цели - например, самолеты, оборудованные для того, чтобы бомбить детей.

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"Россия же атакует жилые районы, гражданских людей и критически важные объекты инфраструктуры. Ставить Украину и Россию в один ряд неприемлемо. Россия является агрессором, а Украина защищается. Удары Украины являются самообороной, тогда как удары России являются актами агрессии и террора.

Ночное нападение России на мирных жителей в очередной раз демонстрирует, что международное давление на Москву должно быть усилено как можно быстрее.

Единственный аргумент России - террор. Нашим ответом должны быть сильные санкции, которые могут увеличить цену войны для агрессора, и новые решения, которые усилят обороноспособность Украины", - подытожил глава МИД.

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Сибига прокомментировал обстрел Украины 6 июня 2025 года

Автор: 

обстрел (27820) Сибига Андрей (490)


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06.06.2025 10:37 Ответить
ніяка це не "відповідь", нема чого вестися на брехню ***** та рудого донні
це чергова масована ракетно-дронова терористична атака **********, до якої ***** та *****стан готувалися заздалегідь, а знищення напередодні підарських стратегів та дрло реально зменшило кількість випущених по нам ракет
***** та *****стан будуть вчиняти такі терористичні атаки й надалі
нема чого їх "виправдовувати", необхідно називати усе своїми іменами
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06.06.2025 10:41 Ответить
ждём потужного с гундосым кривлянием на камеру
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06.06.2025 10:45 Ответить
"...на ЗНИЩЕНИЙ літак..." - тобто, був знищений таки усього ОДИН літак? Коли оговорюються або запинаються, коли щось повідомляють, довіри до таких повідомлень якось не виникає. Вчіться говорити, як рашистські пропагандони: з кам'яним виразом обличчя і таким же кам'яним тоном у голосі - ніяких сумнівів, ніяких додоткових доказів, але твердо і впевнено. І не дивуйтесь, що більшість кацапів їм вірять
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06.06.2025 11:12 Ответить
 
 