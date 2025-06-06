Ночью РФ "ответила" на уничтоженный самолет атакой на мирных жителей, - Сибига
Глава МИД Андрей Сибига после массированного обстрела призвал партнеров увеличить для России цену войны.
Об этом он сообщил в соцсети X, информирует Цензор.НЕТ.
"Ночью Россия "ответила" на уничтоженный самолет... атакой на мирных жителей в Украине. Киев, Луцк, Львов, Тернополь, Чернигов, Кременчуг и другие города. Пострадали многоэтажные дома. Повреждена энергетическая инфраструктура. По всей стране есть убитые и раненые", - отметил министр.
По словам Сибиги, разница между Украиной и Россией заключается в том, что Украина поражает легитимные военные цели - например, самолеты, оборудованные для того, чтобы бомбить детей.
"Россия же атакует жилые районы, гражданских людей и критически важные объекты инфраструктуры. Ставить Украину и Россию в один ряд неприемлемо. Россия является агрессором, а Украина защищается. Удары Украины являются самообороной, тогда как удары России являются актами агрессии и террора.
Ночное нападение России на мирных жителей в очередной раз демонстрирует, что международное давление на Москву должно быть усилено как можно быстрее.
Единственный аргумент России - террор. Нашим ответом должны быть сильные санкции, которые могут увеличить цену войны для агрессора, и новые решения, которые усилят обороноспособность Украины", - подытожил глава МИД.
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це чергова масована ракетно-дронова терористична атака **********, до якої ***** та *****стан готувалися заздалегідь, а знищення напередодні підарських стратегів та дрло реально зменшило кількість випущених по нам ракет
***** та *****стан будуть вчиняти такі терористичні атаки й надалі
нема чого їх "виправдовувати", необхідно називати усе своїми іменами