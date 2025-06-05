Сибига: Россию может остановить только настоящая сила, санкции и единство

Москва должна столкнуться с настоящей силой, жесткими санкциями и международным единством, иначе продолжит терроризировать гражданское население Украины.

Об этом заявил министр иностранных дел Украины Андрей Сибига в соцсети Х, передает Цензор.НЕТ.

Сибига отметил, что в ночь на 5 июня Россия нанесла очередной массированный удар по Украине, применив 103 дрона и баллистическую ракету. Под вражескую атаку попали Донецкая, Харьковская, Одесская, Сумская, Черниговская, Днепропетровская и Херсонская области. Есть погибшие и раненые среди гражданского населения.

"Россия не стремится к миру. Она ставит ультиматумы и преследует гражданское население. Каждый день, который проходит без достаточного давления и решительного ответа, поощряет Россию к совершению новых преступлений. Зато Москва должна столкнуться с настоящей силой, санкциями и единством", - подчеркнул глава украинской дипломатии.

По его словам, остановить агрессора может только реальная сила, экономические санкции и сплоченность международного сообщества.

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