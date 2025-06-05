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Новости Санкции против России
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Сибига: Россию может остановить только настоящая сила, санкции и единство

Глава МИД Андрей Сибига

Москва должна столкнуться с настоящей силой, жесткими санкциями и международным единством, иначе продолжит терроризировать гражданское население Украины.

Об этом заявил министр иностранных дел Украины Андрей Сибига в соцсети Х, передает Цензор.НЕТ.

Сибига отметил, что в ночь на 5 июня Россия нанесла очередной массированный удар по Украине, применив 103 дрона и баллистическую ракету. Под вражескую атаку попали Донецкая, Харьковская, Одесская, Сумская, Черниговская, Днепропетровская и Херсонская области. Есть погибшие и раненые среди гражданского населения.

"Россия не стремится к миру. Она ставит ультиматумы и преследует гражданское население. Каждый день, который проходит без достаточного давления и решительного ответа, поощряет Россию к совершению новых преступлений. Зато Москва должна столкнуться с настоящей силой, санкциями и единством", - подчеркнул глава украинской дипломатии.

По его словам, остановить агрессора может только реальная сила, экономические санкции и сплоченность международного сообщества.

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Автор: 

санкции (11458) Сибига Андрей (489)


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Топ комментарии
+1
Цей Сибіга просто "гігант мислі"... краще і не придумаєш.
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05.06.2025 12:44 Ответить
+1
Скільки ще буде ця балаканина в повітря?
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05.06.2025 12:54 Ответить
+1
США ще 2014 му продали путіну Україну , ( заборона ЗСУ воювати в Криму та на Донбасі) зараз їде "легімвтвзація " передачі кацапам теріторій України які ім продали США
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05.06.2025 12:55 Ответить
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потрібна своя ядерна зброя
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05.06.2025 12:41 Ответить
Якщо з Іраном США по цьому приводу тільки вошкається, то Україну вони ж зжеруть без солі за намагання відновлення ядерки. Не уявляю причину такої ненависті стосовно нашої країни. Де і коли ми насрали Штатам в кишені?
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05.06.2025 12:44 Ответить
США ще 2014 му продали путіну Україну , ( заборона ЗСУ воювати в Криму та на Донбасі) зараз їде "легімвтвзація " передачі кацапам теріторій України які ім продали США
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05.06.2025 12:55 Ответить
Згоден, але не з датами. Впевнений, що між США та Москвою є якась таємна домовленість щодо контролю за Україною ще з 91-92 років. З часів розпаду СРСР. Домовленність що Україна, Білорусь та, можливо, Молдова ні в якому разі не будуть підпадати під вплив Заходу. Це парафія Кацапстану.
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05.06.2025 14:01 Ответить
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05.06.2025 12:42 Ответить
Цей Сибіга просто "гігант мислі"... краще і не придумаєш.
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05.06.2025 12:44 Ответить
Були вже пекельні санкції.
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05.06.2025 12:46 Ответить
Скільки ще буде ця балаканина в повітря?
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05.06.2025 12:54 Ответить
***, Андрюша, які нах санкції !!!

Тільки необмежений ленд-ліз із США.

Що ви там на зустрічах з америкосами мелете?

Ви все про санкції?

Ну це вже тупо...
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05.06.2025 13:02 Ответить
Потужність і незламність!
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05.06.2025 13:07 Ответить
Тю, а я думав потужності лідора достатньо...
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05.06.2025 13:07 Ответить
 
 