Сибига: Россию может остановить только настоящая сила, санкции и единство
Москва должна столкнуться с настоящей силой, жесткими санкциями и международным единством, иначе продолжит терроризировать гражданское население Украины.
Об этом заявил министр иностранных дел Украины Андрей Сибига в соцсети Х, передает Цензор.НЕТ.
Сибига отметил, что в ночь на 5 июня Россия нанесла очередной массированный удар по Украине, применив 103 дрона и баллистическую ракету. Под вражескую атаку попали Донецкая, Харьковская, Одесская, Сумская, Черниговская, Днепропетровская и Херсонская области. Есть погибшие и раненые среди гражданского населения.
"Россия не стремится к миру. Она ставит ультиматумы и преследует гражданское население. Каждый день, который проходит без достаточного давления и решительного ответа, поощряет Россию к совершению новых преступлений. Зато Москва должна столкнуться с настоящей силой, санкциями и единством", - подчеркнул глава украинской дипломатии.
По его словам, остановить агрессора может только реальная сила, экономические санкции и сплоченность международного сообщества.
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Тільки необмежений ленд-ліз із США.
Що ви там на зустрічах з америкосами мелете?
Ви все про санкції?
Ну це вже тупо...