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Новости Санкции против России
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ЕС и США готовят согласованные санкции, чтобы заставить Путина сесть за стол переговоров, - фон дер Ляйен

фон,дер,ляен

Евросоюз готов координировать с США новые санкции против России, чтобы заставить Кремль согласиться на мирные переговоры.

Об этом заявила президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен в интервью Politico, передает Цензор.НЕТ.

По ее словам, Евросоюз сейчас работает над 18-м пакетом ограничений. "Прежде всего мы хотим наложить санкции на российскую энергетику и перекрыть источники финансирования России", - подчеркнула она.

Фон дер Ляйен отметила, что Брюссель и Вашингтон уже обсудили возможность синхронного введения санкций в случае, если Владимир Путин не согласится на переговоры.

После встречи с сенатором США-республиканцем Линдси Грэмом, она положительно оценила его инициативу усилить давление на Москву. В частности, речь идет о двухпартийном законопроекте, который предусматривает 500-процентные пошлины на импорт товаров из стран, которые до сих пор закупают российские энергоносители.

В то же время в Еврокомиссии уточнили, что речь идет не о включении этих тарифов в европейский санкционный пакет, а об общей идее скоординированного давления. "Идея заключается в том, чтобы координировать как можно больше. Санкции не могут быть идентичными", - пояснила главный пресс-секретарь ЕК Паула Пиньо.

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Автор: 

россия (96157) санкции (11458) США (27118) Евросоюз (17267) Урсула фон дер Ляйен (540)


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Топ комментарии
+5
Ех, не знали американці з британцями, шо санкції діють - нашось напрягалися з килимовими бомбардуваннями день і ніч. Та й Сталін тупий виявився - попхався військами аж до Берліна, міг би відійти за Урал і накласти санкції. І Гітлер би переконався, що треба сідати за стіл переговорів.
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05.06.2025 10:44 Ответить
+3
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05.06.2025 10:55 Ответить
+2
Що ти верзеш, жіночко. Ніколи ви того з трампонськой хвойдой путєна не узгодите
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05.06.2025 10:45 Ответить
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цинічні потвори брехливі
Майже чверть з 450 мільйонів євро так званих "товарів високого пріоритету", які Росія отримала з ЄС за перші дев'ять місяців минулого року, були відправлені безпосередньо з країн блоку.
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05.06.2025 10:44 Ответить
Ботоксного давно пора знищити , а вони все це чучело хочуть всадити за стіл , воно вже давно привикло до землі , який нах стіл ?
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05.06.2025 13:26 Ответить
Ех, не знали американці з британцями, шо санкції діють - нашось напрягалися з килимовими бомбардуваннями день і ніч. Та й Сталін тупий виявився - попхався військами аж до Берліна, міг би відійти за Урал і накласти санкції. І Гітлер би переконався, що треба сідати за стіл переговорів.
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05.06.2025 10:44 Ответить
Що ти верзеш, жіночко. Ніколи ви того з трампонськой хвойдой путєна не узгодите
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05.06.2025 10:45 Ответить
Іноді краще з мудрим згубити, ніж з дурним згайти. І так, жінки ******* вухами, ведучись на обіцянки.
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05.06.2025 11:04 Ответить
ТА ПЛЮНЬТЕ ВИ НА США....хіба що хочете все саботувати
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05.06.2025 10:48 Ответить
Чекаємо з нетерпінням, як європейці зможуть "узгодити" санкції з кремлівською шавкою по сумісництву "президентом США". Це все одно, що з путіним узгоджувати...
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05.06.2025 10:48 Ответить
Урсула, з терористами не домовляються і не миряться. Україна не торгує своїми суверенітетом і територіями з ворогами і терористами на відміну від зрадників й ворожих агентів у її владі.
Краще готуйте санкції щоб змусити кремлівський режим вивести свої війська з території України і наступним припиненням війни після цього.
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05.06.2025 10:50 Ответить
Вже підготували "санкції",і вони "працюють"-Лише за один місяць європейські країни фактично фінансують путінську військову машину на 2 мільярди євро, купуючи у Росії нафту, газ та уран.
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05.06.2025 10:52 Ответить
Козир Краснов взагалі аж з трусів випригує так хоче подарувати українські території і зняти санкції зі свого таваріща воєнного злочинця і масового вбивці пуйлєра.
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05.06.2025 12:39 Ответить
За три роки більше 900 мільярдів перерахувала Європа путіну!!!!!!! І відмовилася від катарського газу!!!
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05.06.2025 14:43 Ответить
А Україна перекрила трубу, по якій росія качає нафту до Європи? А ще до повномасштабного вторгнення купували вугілля, автомобілі та інший непотріб у раши, електроенергію у білорусів, дорожній бітум, автомобілі, автобуси, тролейбуси, продукти...забулися? А хто і навіщо у 2020 році поставив на росію більше ста моторів на вертольоти і військові літаки? Чи то другоє? А хто там збирався купувати російські старі реактори для АЕС, але болгари своєчасно відмовилися продавати?
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05.06.2025 10:53 Ответить
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05.06.2025 10:55 Ответить
Ви спочатку змусьте рудого імбецила хоч щось толкове зробити.
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05.06.2025 10:55 Ответить
Знову за свої переговори. Ну і що буде якщо ви змусите ***** на переговори? Воно вам набреше те що завжди а потім продовжить своє чорне діло. Краще змусіть Сосію програти і розпастись на окремі республіки. Все інше то від Лукавого...
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05.06.2025 11:02 Ответить
Якісь ідіоти, ну їйбогу. Скільки можна, чи вам повилазило що у США при владі мавпа. А поки ви тягнете кота за чайки, то у вас під боком орбани і фіцо розмножуються спорами в геометричній прогресії
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05.06.2025 11:09 Ответить
Це знову роками будуть збиратися докупи та ТЕЛИТИСЬ!!! ВВОДЬТЕ САНКЦІЇЇ, ВЖЕ ДАВНО ЧАС!!!
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05.06.2025 11:32 Ответить
Злочинець терорист путін має сісти не за стіл переговорів ,а на тюремні нари до скону разом з всією рашиською клікою.
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05.06.2025 11:36 Ответить
Як донести це "цивілізованому" світові?
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05.06.2025 11:54 Ответить
Хай хоча на вализу сяде, хоча ні, смердить буде
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05.06.2025 11:39 Ответить
Це треба було робити не у 18-му, а хоча б у 4-му чи 5-му пакеті! І була б зовсім інша історія...
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05.06.2025 11:54 Ответить
Наложіть санкції на ze за те,що не перекрив нафтопровід,який йде по Україні.
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05.06.2025 12:28 Ответить
Гидко дивитися на цю піхву з вухами (пі)дер Ляєн.
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05.06.2025 12:40 Ответить
мадам, Усула, не можна бути настількі наївними під час війни з дикунами - андрофагами, пригадайта, що сказала по суті в цьому випадку Голда Меир
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05.06.2025 13:57 Ответить
***** треба примусити не переговарюватись, а відвести своїх всіх орків за міжнародно визнані кордони України.
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05.06.2025 14:11 Ответить
 
 