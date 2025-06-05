ЕС и США готовят согласованные санкции, чтобы заставить Путина сесть за стол переговоров, - фон дер Ляйен
Евросоюз готов координировать с США новые санкции против России, чтобы заставить Кремль согласиться на мирные переговоры.
Об этом заявила президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен в интервью Politico, передает Цензор.НЕТ.
По ее словам, Евросоюз сейчас работает над 18-м пакетом ограничений. "Прежде всего мы хотим наложить санкции на российскую энергетику и перекрыть источники финансирования России", - подчеркнула она.
Фон дер Ляйен отметила, что Брюссель и Вашингтон уже обсудили возможность синхронного введения санкций в случае, если Владимир Путин не согласится на переговоры.
После встречи с сенатором США-республиканцем Линдси Грэмом, она положительно оценила его инициативу усилить давление на Москву. В частности, речь идет о двухпартийном законопроекте, который предусматривает 500-процентные пошлины на импорт товаров из стран, которые до сих пор закупают российские энергоносители.
В то же время в Еврокомиссии уточнили, что речь идет не о включении этих тарифов в европейский санкционный пакет, а об общей идее скоординированного давления. "Идея заключается в том, чтобы координировать как можно больше. Санкции не могут быть идентичными", - пояснила главный пресс-секретарь ЕК Паула Пиньо.
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Майже чверть з 450 мільйонів євро так званих "товарів високого пріоритету", які Росія отримала з ЄС за перші дев'ять місяців минулого року, були відправлені безпосередньо з країн блоку.
Краще готуйте санкції щоб змусити кремлівський режим вивести свої війська з території України і наступним припиненням війни після цього.