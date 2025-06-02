Фон дер Ляйен встретилась с Гремом в Брюсселе: обсудили санкции против России

Президент Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен в понедельник, 2 июня, провела встречу в Брюсселе с американским сенатором-республиканцем Линдси Грэмом.

Об этом сообщила главный спикер Еврокомиссии Паула Пиньо, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "ЕП".

Пиньо отметила, что разговор касался будущих санкций Европейского Союза и Соединенных Штатов против России. "Я рада сообщить вам, что сегодня утром состоялась встреча между президентом фон дер Ляйен и сенатором Линдси Грэмом, и мы сможем очень скоро сообщить о результатах встречи", - сказала пресс-секретарь.

Сама встреча не была анонсирована для СМИ и не отмечалась в обнародованной повестке дня работы фон дер Ляйен на текущую неделю.

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