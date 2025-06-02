Фон дер Ляєн зустрілася з Гремом у Брюсселі: обговорили санкцій проти Росії
Президентка Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн у понеділок, 2 червня, провела зустріч у Брюсселі з американським сенатором-республіканцем Ліндсі Гремом.
Про це повідомила головна речниця Єврокомісії Паула Піньо, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "ЄП".
Піньо зазначила, що розмова стосувалася майбутніх санкцій Європейського Союзу та Сполучених Штатів проти Росії. "Я рада повідомити вам, що сьогодні вранці відбулася зустріч між президентом фон дер Ляєн та сенатором Ліндсі Гремом, і ми зможемо дуже скоро повідомити про результати зустрічі", - сказала речниця.
Сама зустріч не була анонсована для ЗМІ і не зазначалася в оприлюдненому порядку денному роботи фон дер Ляєн на поточний тиждень.
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Sergey Kozlov #594793
показати весь коментар02.06.2025 14:44 Відповісти Мені подобається 0 Посилання
Сергей Муляр #484800
показати весь коментар02.06.2025 15:01 Відповісти Мені подобається 0 Посилання
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