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Новини Санкції проти Росії
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Фон дер Ляєн зустрілася з Гремом у Брюсселі: обговорили санкцій проти Росії

Урсула фон дер Ляєн

Президентка Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн у понеділок, 2 червня, провела зустріч у Брюсселі з американським сенатором-республіканцем Ліндсі Гремом.

Про це повідомила головна речниця Єврокомісії Паула Піньо, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "ЄП".

Піньо зазначила, що розмова стосувалася майбутніх санкцій Європейського Союзу та Сполучених Штатів проти Росії. "Я рада повідомити вам, що сьогодні вранці відбулася зустріч між президентом фон дер Ляєн та сенатором Ліндсі Гремом, і ми зможемо дуже скоро повідомити про результати зустрічі", - сказала речниця.

Сама зустріч не була анонсована для ЗМІ і не зазначалася в оприлюдненому порядку денному роботи фон дер Ляєн на поточний тиждень.

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Скоріше обговорили відсутність і неприйняття санкцій
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02.06.2025 14:44 Відповісти
Дуже скоро це коли русняві підари ше раз сьогодні всьой світ пошлют на фуй? Вам ше не надоїло туда ходити? Там вже стежка втоптана вами дай боже.
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02.06.2025 15:01 Відповісти
 
 