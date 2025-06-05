УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
12403 відвідувача онлайн
Новини Санкції проти Росії
669 13

ЄС та США готують узгоджені санкції, щоб змусити Путіна сісти за стіл переговорів, - фон дер Ляєн

фон,дер,ляєн

Євросоюз готовий координувати із США нові санкції проти Росії, аби примусити Кремль погодитися на мирні переговори.

Про це заявила президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн в інтерв’ю Politico, передає Цензор.НЕТ.

За її словами, Євросоюз наразі працює над 18-м пакетом обмежень. "Насамперед ми хочемо накласти санкції на російську енергетику і перекрити джерела фінансування Росії", - наголосила вона.

Фон дер Ляєн зазначила, що Брюссель і Вашингтон уже обговорили можливість синхронного запровадження санкцій у разі, якщо Володимир Путін не погодиться на переговори.

Після зустрічі з сенатором США-республіканцем Ліндсі Гремом, вона позитивно оцінила його ініціативу посилити тиск на Москву. Зокрема, йдеться про двопартійний законопроєкт, який передбачає 500-відсоткові мита на імпорт товарів із країн, що досі закуповують російські енергоносії.

Водночас у Єврокомісії уточнили, що йдеться не про включення цих тарифів до європейського санкційного пакета, а про загальну ідею скоординованого тиску. "Ідея полягає в тому, щоб координувати якомога більше. Санкції не можуть будуть ідентичними", - пояснила головна речниця ЄК Паула Піньо.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Сенат незабаром надасть Трампу більше інструментів і це будуть не лише пряники, - Грем

Автор: 

росія (66021) санкції (12097) США (23375) Євросоюз (13648) фон дер Ляєн Урсула (793)


Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у GoogleNews
Топ коментарі
+2
Ех, не знали американці з британцями, шо санкції діють - нашось напрягалися з килимовими бомбардуваннями день і ніч. Та й Сталін тупий виявився - попхався військами аж до Берліна, міг би відійти за Урал і накласти санкції. І Гітлер би переконався, що треба сідати за стіл переговорів.
показати весь коментар
05.06.2025 10:44 Відповісти
+1
Що ти верзеш, жіночко. Ніколи ви того з трампонськой хвойдой путєна не узгодите
показати весь коментар
05.06.2025 10:45 Відповісти
+1
показати весь коментар
05.06.2025 10:55 Відповісти
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
цинічні потвори брехливі
Майже чверть з 450 мільйонів євро так званих "товарів високого пріоритету", які Росія отримала з ЄС за перші дев'ять місяців минулого року, були відправлені безпосередньо з країн блоку.
показати весь коментар
05.06.2025 10:44 Відповісти
Ех, не знали американці з британцями, шо санкції діють - нашось напрягалися з килимовими бомбардуваннями день і ніч. Та й Сталін тупий виявився - попхався військами аж до Берліна, міг би відійти за Урал і накласти санкції. І Гітлер би переконався, що треба сідати за стіл переговорів.
показати весь коментар
05.06.2025 10:44 Відповісти
Що ти верзеш, жіночко. Ніколи ви того з трампонськой хвойдой путєна не узгодите
показати весь коментар
05.06.2025 10:45 Відповісти
Іноді краще з мудрим згубити, ніж з дурним згайти. І так, жінки ******* вухами, ведучись на обіцянки.
показати весь коментар
05.06.2025 11:04 Відповісти
ТА ПЛЮНЬТЕ ВИ НА США....хіба що хочете все саботувати
показати весь коментар
05.06.2025 10:48 Відповісти
Чекаємо з нетерпінням, як європейці зможуть "узгодити" санкції з кремлівською шавкою по сумісництву "президентом США". Це все одно, що з путіним узгоджувати...
показати весь коментар
05.06.2025 10:48 Відповісти
Урсула, з терористами не домовляються і не миряться. Україна не торгує своїми суверенітетом і територіями з ворогами і терористами на відміну від зрадників й ворожих агентів у її владі.
Краще готуйте санкції щоб змусити кремлівський режим вивести свої війська з території України і наступним припиненням війни після цього.
показати весь коментар
05.06.2025 10:50 Відповісти
Вже підготували "санкції",і вони "працюють"-Лише за один місяць європейські країни фактично фінансують путінську військову машину на 2 мільярди євро, купуючи у Росії нафту, газ та уран.
показати весь коментар
05.06.2025 10:52 Відповісти
А Україна перекрила трубу, по якій росія качає нафту до Європи? А ще до повномасштабного вторгнення купували вугілля, автомобілі та інший непотріб у раши, електроенергію у білорусів, дорожній бітум, автомобілі, автобуси, тролейбуси, продукти...забулися? А хто і навіщо у 2020 році поставив на росію більше ста моторів на вертольоти і військові літаки? Чи то другоє? А хто там збирався купувати російські старі реактори для АЕС, але болгари своєчасно відмовилися продавати?
показати весь коментар
05.06.2025 10:53 Відповісти
показати весь коментар
05.06.2025 10:55 Відповісти
Ви спочатку змусьте рудого імбецила хоч щось толкове зробити.
показати весь коментар
05.06.2025 10:55 Відповісти
Знову за свої переговори. Ну і що буде якщо ви змусите ***** на переговори? Воно вам набреше те що завжди а потім продовжить своє чорне діло. Краще змусіть Сосію програти і розпастись на окремі республіки. Все інше то від Лукавого...
показати весь коментар
05.06.2025 11:02 Відповісти
Якісь ідіоти, ну їйбогу. Скільки можна, чи вам повилазило що у США при владі мавпа. А поки ви тягнете кота за чайки, то у вас під боком орбани і фіцо розмножуються спорами в геометричній прогресії
показати весь коментар
05.06.2025 11:09 Відповісти
 
 