ЄС та США готують узгоджені санкції, щоб змусити Путіна сісти за стіл переговорів, - фон дер Ляєн

Євросоюз готовий координувати із США нові санкції проти Росії, аби примусити Кремль погодитися на мирні переговори.

Про це заявила президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн в інтерв’ю Politico, передає Цензор.НЕТ.

За її словами, Євросоюз наразі працює над 18-м пакетом обмежень. "Насамперед ми хочемо накласти санкції на російську енергетику і перекрити джерела фінансування Росії", - наголосила вона.

Фон дер Ляєн зазначила, що Брюссель і Вашингтон уже обговорили можливість синхронного запровадження санкцій у разі, якщо Володимир Путін не погодиться на переговори.

Після зустрічі з сенатором США-республіканцем Ліндсі Гремом, вона позитивно оцінила його ініціативу посилити тиск на Москву. Зокрема, йдеться про двопартійний законопроєкт, який передбачає 500-відсоткові мита на імпорт товарів із країн, що досі закуповують російські енергоносії.

Водночас у Єврокомісії уточнили, що йдеться не про включення цих тарифів до європейського санкційного пакета, а про загальну ідею скоординованого тиску. "Ідея полягає в тому, щоб координувати якомога більше. Санкції не можуть будуть ідентичними", - пояснила головна речниця ЄК Паула Піньо.

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