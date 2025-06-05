ЄС та США готують узгоджені санкції, щоб змусити Путіна сісти за стіл переговорів, - фон дер Ляєн
Євросоюз готовий координувати із США нові санкції проти Росії, аби примусити Кремль погодитися на мирні переговори.
Про це заявила президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн в інтерв’ю Politico, передає Цензор.НЕТ.
За її словами, Євросоюз наразі працює над 18-м пакетом обмежень. "Насамперед ми хочемо накласти санкції на російську енергетику і перекрити джерела фінансування Росії", - наголосила вона.
Фон дер Ляєн зазначила, що Брюссель і Вашингтон уже обговорили можливість синхронного запровадження санкцій у разі, якщо Володимир Путін не погодиться на переговори.
Після зустрічі з сенатором США-республіканцем Ліндсі Гремом, вона позитивно оцінила його ініціативу посилити тиск на Москву. Зокрема, йдеться про двопартійний законопроєкт, який передбачає 500-відсоткові мита на імпорт товарів із країн, що досі закуповують російські енергоносії.
Водночас у Єврокомісії уточнили, що йдеться не про включення цих тарифів до європейського санкційного пакета, а про загальну ідею скоординованого тиску. "Ідея полягає в тому, щоб координувати якомога більше. Санкції не можуть будуть ідентичними", - пояснила головна речниця ЄК Паула Піньо.
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Майже чверть з 450 мільйонів євро так званих "товарів високого пріоритету", які Росія отримала з ЄС за перші дев'ять місяців минулого року, були відправлені безпосередньо з країн блоку.
Краще готуйте санкції щоб змусити кремлівський режим вивести свої війська з території України і наступним припиненням війни після цього.