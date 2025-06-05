Сенат незабаром надасть Трампу більше інструментів і це будуть не лише пряники, - Грем

Сенатор Ліндсі Грем заявив, що Сенат може ухвалити закон про санкції проти Росії.

Про це він повідомив у соцмережі X, передає Цензор.НЕТ.

"Для мене очевидно, що з огляду на поведінку Путіна і його відмову бути розсудливим, Сенат незабаром надасть президенту Трампу більше інструментів у його арсенал, і це будуть не лише пряники", - зазначив він.

Грем заявив, що завжди вважав Трампа "єдиною людиною, - яка може закінчити війну між Росією та Україною чесно і справедливо"

"Я ціную той факт, що президент Трамп пройшов додаткову милю, взаємодіючи з Путіним у позитивному ключі, намагаючись змусити його сісти за стіл переговорів. Я завжди підтримував такий підхід, але для досягнення миру потрібні партнери, які бажають цього", - додав сенатор.

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Законопроєкт Грема-Блюменталя щодо санкцій проти РФ

1 квітня стало відомо, що до Сенату США внесено законопроєкт про нові санкційні заходи проти Росії. Згідно з документом, може бути запроваджено 500% тариф на імпорт товарів із країн, які продовжують закуповувати російську нафту та іншу сировину.

Пропоновані заходи спрямовані на посилення економічного тиску на Росію і створення додаткових перешкод для країн, які продовжують торгівлю російськими енергоресурсами.

Ініціатива представлена сенатором-республіканцем Ліндсі Гремом і сенатором-демократом Річардом Блюменталем.

Наразі відомо, законопроєкт підтримує 82 сенатори США зі 100.

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