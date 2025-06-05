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Сенат незабаром надасть Трампу більше інструментів і це будуть не лише пряники, - Грем

Ліндсі Грем підтвердив можливість санкцій проти РФ

Сенатор Ліндсі Грем заявив, що Сенат може ухвалити закон про санкції проти Росії. 

Про це він повідомив у соцмережі X, передає Цензор.НЕТ.

"Для мене очевидно, що з огляду на поведінку Путіна і його відмову бути розсудливим, Сенат незабаром надасть президенту Трампу більше інструментів у його арсенал, і це будуть не лише пряники", - зазначив він.

Грем заявив, що завжди вважав Трампа "єдиною людиною, - яка може закінчити війну між Росією та Україною чесно і справедливо"

"Я ціную той факт, що президент Трамп пройшов додаткову милю, взаємодіючи з Путіним у позитивному ключі, намагаючись змусити його сісти за стіл переговорів. Я завжди підтримував такий підхід, але для досягнення миру потрібні партнери, які бажають цього", - додав сенатор.

Ліндсі Грем підтвердив можливість санкцій проти РФ

Читайте: Грем запропонував зміни до санкційного закону: Мита 500% проти країн, які допомагають Україні не буде

Законопроєкт Грема-Блюменталя щодо санкцій проти РФ

1 квітня стало відомо, що до Сенату США внесено законопроєкт про нові санкційні заходи проти Росії. Згідно з документом, може бути запроваджено 500% тариф на імпорт товарів із країн, які продовжують закуповувати російську нафту та іншу сировину.

Пропоновані заходи спрямовані на посилення економічного тиску на Росію і створення додаткових перешкод для країн, які продовжують торгівлю російськими енергоресурсами.

Ініціатива представлена сенатором-республіканцем Ліндсі Гремом і сенатором-демократом Річардом Блюменталем.

Наразі відомо, законопроєкт підтримує 82 сенатори США зі 100.

Читайте також: Трамп просить Сенат США відкласти розгляд законопроєкту про посилення санкцій проти РФ, - голова комітету Вікер

Автор: 

санкції (12097) США (23375) Ліндсі Грем (88)


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Топ коментарі
+4
Сідло йому видесте?
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05.06.2025 09:04 Відповісти
+2
Ше можна путлєру вареням губи намастити
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05.06.2025 09:00 Відповісти
+1
Танці з бубнами навколо ***** продовжуються. Кінця і краю не видно.
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05.06.2025 09:04 Відповісти
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Ше можна путлєру вареням губи намастити
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05.06.2025 09:00 Відповісти
Трамп пів року шукає в путінському гавні чорносливу.
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05.06.2025 09:26 Відповісти
Так-так, настав час бити пику впертому віслюку.
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05.06.2025 09:01 Відповісти
Сідло йому видесте?
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05.06.2025 09:04 Відповісти
Танці з бубнами навколо ***** продовжуються. Кінця і краю не видно.
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05.06.2025 09:04 Відповісти
Дайте йому ще 2 тижня, а краще ще 100 днів.
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05.06.2025 09:05 Відповісти
..та у Трумпа вже є інструмЄнт від ***** - канхвета очєнь класна, "Тузік" вкусний..
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05.06.2025 09:07 Відповісти
Мага-чорти нічого не зроблять без команди "пуделя-путіна" а він її не дасть
Може годі вже жити в світі ілюзій?
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05.06.2025 09:07 Відповісти
Інструменти працюють в руках тих, хто сам бажає щось робити, а в трампа немає цього бажання, даже навпаки, він ці "інструменти" засуне куди подалі.
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05.06.2025 09:10 Відповісти
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05.06.2025 09:11 Відповісти
Сенату пора ввести віковий ЦЕНЗ на пост президента .
Були ж колись у США КРАСАВЦІ Кеннеді .

а зараз тількі Альцгеймер з Паркинсоном - вони Америку развалять на окреми країни
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05.06.2025 09:14 Відповісти
Не смішіть уже імпотенти страрі бо задовбали. На китайських сайтах ржуть і створюють меми на цю тему про Тампона і сша в цілому.
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05.06.2025 09:13 Відповісти
так, імпотенти розказують шо вони ще огого: https://x.com/FilonenkoOles/status/1930105866939711840 пруф
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05.06.2025 09:24 Відповісти
І що ж це партнери які заважають нестримному бажанню трампа покарати путіна і покласти край війні?
«огласите весь список пожалуйста. Я записую.🕵
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05.06.2025 09:24 Відповісти
"Для мене очевидно, що з огляду на поведінку Путіна і його відмову бути розсудливим, Сенат незабаром надасть президенту Трампу більше інструментів у його арсенал, і це будуть не лише пряники", а й цукерки.
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05.06.2025 09:24 Відповісти
 
 