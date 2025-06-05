Сенат незабаром надасть Трампу більше інструментів і це будуть не лише пряники, - Грем
Сенатор Ліндсі Грем заявив, що Сенат може ухвалити закон про санкції проти Росії.
Про це він повідомив у соцмережі X, передає Цензор.НЕТ.
"Для мене очевидно, що з огляду на поведінку Путіна і його відмову бути розсудливим, Сенат незабаром надасть президенту Трампу більше інструментів у його арсенал, і це будуть не лише пряники", - зазначив він.
Грем заявив, що завжди вважав Трампа "єдиною людиною, - яка може закінчити війну між Росією та Україною чесно і справедливо"
"Я ціную той факт, що президент Трамп пройшов додаткову милю, взаємодіючи з Путіним у позитивному ключі, намагаючись змусити його сісти за стіл переговорів. Я завжди підтримував такий підхід, але для досягнення миру потрібні партнери, які бажають цього", - додав сенатор.
Законопроєкт Грема-Блюменталя щодо санкцій проти РФ
1 квітня стало відомо, що до Сенату США внесено законопроєкт про нові санкційні заходи проти Росії. Згідно з документом, може бути запроваджено 500% тариф на імпорт товарів із країн, які продовжують закуповувати російську нафту та іншу сировину.
Пропоновані заходи спрямовані на посилення економічного тиску на Росію і створення додаткових перешкод для країн, які продовжують торгівлю російськими енергоресурсами.
Ініціатива представлена сенатором-республіканцем Ліндсі Гремом і сенатором-демократом Річардом Блюменталем.
Наразі відомо, законопроєкт підтримує 82 сенатори США зі 100.
Будь ласка, зачекайте...
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Може годі вже жити в світі ілюзій?
Були ж колись у США КРАСАВЦІ Кеннеді .
а зараз тількі Альцгеймер з Паркинсоном - вони Америку развалять на окреми країни
«огласите весь список пожалуйста. Я записую.🕵