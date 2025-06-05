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Новости Санкции против России Санкции США против России
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Сенат вскоре предоставит Трампу больше инструментов, и это будут не только пряники, - Грэм

Линдси Грэм подтвердил возможность санкций против РФ

Сенатор Линдси Грэм заявил, что Сенат может принять закон о санкциях против России.

Об этом он сообщил в соцсети X, передает Цензор.НЕТ.

"Для меня очевидно, что учитывая поведение Путина и его отказ быть благоразумным, Сенат вскоре предоставит президенту Трампу больше инструментов в его арсенал, и это будут не только пряники", - отметил он.

Грэм заявил, что всегда считал Трампа "единственным человеком, - который может закончить войну между Россией и Украиной честно и справедливо"

"Я ценю тот факт, что президент Трамп прошел дополнительную милю, взаимодействуя с Путиным в позитивном ключе, пытаясь заставить его сесть за стол переговоров. Я всегда поддерживал такой подход, но для достижения мира нужны партнеры, которые желают этого", - добавил сенатор.

Линдси Грэм подтвердил возможность санкций против РФ

Читайте: Грэм предложил изменения в санкционный закон: Пошлины 500% против стран, которые помогают Украине не будет

Законопроект Грэма-Блюменталя о санкциях против РФ

1 апреля стало известно, что в Сенат США внесен законопроект о новых санкционных мерах против России. Согласно документу, может быть введен 500% тариф на импорт товаров из стран, которые продолжают закупать российскую нефть и другое сырье.

Предлагаемые меры направлены на усиление экономического давления на Россию и создание дополнительных препятствий для стран, которые продолжают торговлю российскими энергоресурсами.

Инициатива представлена сенатором-республиканцем Линдси Грэмом и сенатором-демократом Ричардом Блюменталем.

Известно, законопроект поддерживает 82 сенатора США из 100.

Читайте также: Трамп просит Сенат США отложить рассмотрение законопроекта об усилении санкций против РФ, - глава комитета Викер

Автор: 

санкции (11458) США (27118) Линдси Грэм (80)


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Топ комментарии
+13
Сідло йому видесте?
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05.06.2025 09:04 Ответить
+10
Ше можна путлєру вареням губи намастити
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05.06.2025 09:00 Ответить
+10
Танці з бубнами навколо ***** продовжуються. Кінця і краю не видно.
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05.06.2025 09:04 Ответить
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Ше можна путлєру вареням губи намастити
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05.06.2025 09:00 Ответить
Трамп пів року шукає в путінському гавні чорносливу.
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05.06.2025 09:26 Ответить
👍👍👍
і кліновим сиропом)
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05.06.2025 09:36 Ответить
Переворот в Вашингтоне. Трамп "удалён". Братание с Путиным сорвано. На сцене - генералы /№955/ Швец
https://www.youtube.com/watch?v=mP1o7JwhZIA
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05.06.2025 10:02 Ответить
Вареником.
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05.06.2025 10:04 Ответить
Трохи історії. 10 березня трампіст Ліндсі Грем манерно анонсує підготовку законопроєкту з "пекельними" санкціями проти Росії аби змусити Путіна силою до миру. Цілий місяць він його мурижить і нарешті 1 квітня реєструє, символічно у день дурня. І з тих пір й дотепер конгрес тримає документ під сукном та чекає на зелене світло від проросійського президента США - Трампа, який весь час крутить шарманку про "мирне врегулювання" агресії Росії проти України, натякаючи на умови Путіна, і дивується, чому Україна не погоджується. А тому прогнозую, що через якийсь тиждень-місяць ці політичні викрутаси скінчаться тим, що трампісти у підсумку визнають це питання взагалі поза межами пріоритетів їх адміністрації і знову звинуватить у всьому Україну
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05.06.2025 10:39 Ответить
Так-так, настав час бити пику впертому віслюку.
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05.06.2025 09:01 Ответить
Сідло йому видесте?
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05.06.2025 09:04 Ответить
Два альфа саВця?)))
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05.06.2025 09:38 Ответить
Танці з бубнами навколо ***** продовжуються. Кінця і краю не видно.
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05.06.2025 09:04 Ответить
Дайте йому ще 2 тижня, а краще ще 100 днів.
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05.06.2025 09:05 Ответить
..та у Трумпа вже є інструмЄнт від ***** - канхвета очєнь класна, "Тузік" вкусний..
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05.06.2025 09:07 Ответить
Мага-чорти нічого не зроблять без команди "пуделя-путіна" а він її не дасть
Може годі вже жити в світі ілюзій?
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05.06.2025 09:07 Ответить
Інструменти працюють в руках тих, хто сам бажає щось робити, а в трампа немає цього бажання, даже навпаки, він ці "інструменти" засуне куди подалі.
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05.06.2025 09:10 Ответить
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05.06.2025 09:11 Ответить
Сенату пора ввести віковий ЦЕНЗ на пост президента .
Були ж колись у США КРАСАВЦІ Кеннеді .

а зараз тількі Альцгеймер з Паркинсоном - вони Америку развалять на окреми країни
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05.06.2025 09:14 Ответить
Переворот в Вашингтоне. Трамп "удалён". Братание с Путиным сорвано. На сцене - генералы /№955/ Швец
https://www.youtube.com/watch?v=mP1o7JwhZIA
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05.06.2025 10:04 Ответить
Не смішіть уже імпотенти страрі бо задовбали. На китайських сайтах ржуть і створюють меми на цю тему про Тампона і сша в цілому.
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05.06.2025 09:13 Ответить
так, імпотенти розказують шо вони ще огого: https://x.com/FilonenkoOles/status/1930105866939711840 пруф
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05.06.2025 09:24 Ответить
І що ж це партнери які заважають нестримному бажанню трампа покарати путіна і покласти край війні?
«огласите весь список пожалуйста. Я записую.🕵
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05.06.2025 09:24 Ответить
"Для мене очевидно, що з огляду на поведінку Путіна і його відмову бути розсудливим, Сенат незабаром надасть президенту Трампу більше інструментів у його арсенал, і це будуть не лише пряники", а й цукерки.
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05.06.2025 09:24 Ответить
Сенат-сенат!...
Байдену вже ленд-ліз надавали!
І як він його використав?
НІЯК!
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05.06.2025 09:37 Ответить
Навіщо боягузу палиця? Навіть дві? Чи три? 🤔 Він все одно нею не скористається.
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05.06.2025 09:38 Ответить
То це йому досі карт інструментів не вистачало? Чи може все ж таки справа в іншому, а саме в небажанні Трампа нашкодити харошему парню валодє?
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05.06.2025 09:43 Ответить
Стоп!
Дайте вгадаю, а ці "пряники" ви для нього у Голандії купували?!
Це багато шо пояснює...
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05.06.2025 09:54 Ответить
може, сподіваємося, вірімо ..... ось основні тези США
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05.06.2025 10:08 Ответить
Нічого суттєвого не буде. В плані санкцій.

Бо США треба нейтральна або лояльна росія в подальшому протистоянні з Китаєм. Вот і все.
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05.06.2025 10:10 Ответить
Коли будете відповідати за свій "базар"?То повноваження розширити,то 3 рази почекати два тижні,то придержати санкції Ви або труси одягніть,або хрестик зніміть,миротворці?
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05.06.2025 10:18 Ответить
Дайте трампу тако!
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05.06.2025 10:19 Ответить
Трамп - лякливе лайно і ніякі інструменти тиску йому не потрібні, бо він не збирається їх застосовувати до свого бойфренда путлера.
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05.06.2025 10:25 Ответить
 
 