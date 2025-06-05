Сенат вскоре предоставит Трампу больше инструментов, и это будут не только пряники, - Грэм
Сенатор Линдси Грэм заявил, что Сенат может принять закон о санкциях против России.
Об этом он сообщил в соцсети X, передает Цензор.НЕТ.
"Для меня очевидно, что учитывая поведение Путина и его отказ быть благоразумным, Сенат вскоре предоставит президенту Трампу больше инструментов в его арсенал, и это будут не только пряники", - отметил он.
Грэм заявил, что всегда считал Трампа "единственным человеком, - который может закончить войну между Россией и Украиной честно и справедливо"
"Я ценю тот факт, что президент Трамп прошел дополнительную милю, взаимодействуя с Путиным в позитивном ключе, пытаясь заставить его сесть за стол переговоров. Я всегда поддерживал такой подход, но для достижения мира нужны партнеры, которые желают этого", - добавил сенатор.
Законопроект Грэма-Блюменталя о санкциях против РФ
1 апреля стало известно, что в Сенат США внесен законопроект о новых санкционных мерах против России. Согласно документу, может быть введен 500% тариф на импорт товаров из стран, которые продолжают закупать российскую нефть и другое сырье.
Предлагаемые меры направлены на усиление экономического давления на Россию и создание дополнительных препятствий для стран, которые продолжают торговлю российскими энергоресурсами.
Инициатива представлена сенатором-республиканцем Линдси Грэмом и сенатором-демократом Ричардом Блюменталем.
Известно, законопроект поддерживает 82 сенатора США из 100.
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і кліновим сиропом)
https://www.youtube.com/watch?v=mP1o7JwhZIA
Може годі вже жити в світі ілюзій?
Були ж колись у США КРАСАВЦІ Кеннеді .
а зараз тількі Альцгеймер з Паркинсоном - вони Америку развалять на окреми країни
https://www.youtube.com/watch?v=mP1o7JwhZIA
«огласите весь список пожалуйста. Я записую.🕵
Байдену вже ленд-ліз надавали!
І як він його використав?
НІЯК!
картінструментів не вистачало? Чи може все ж таки справа в іншому, а саме в небажанні Трампа нашкодити харошему парню валодє?
Дайте вгадаю, а ці "пряники" ви для нього у Голандії купували?!
Це багато шо пояснює...
Бо США треба нейтральна або лояльна росія в подальшому протистоянні з Китаєм. Вот і все.