Сенат вскоре предоставит Трампу больше инструментов, и это будут не только пряники, - Грэм

Сенатор Линдси Грэм заявил, что Сенат может принять закон о санкциях против России.

Об этом он сообщил в соцсети X, передает Цензор.НЕТ.

"Для меня очевидно, что учитывая поведение Путина и его отказ быть благоразумным, Сенат вскоре предоставит президенту Трампу больше инструментов в его арсенал, и это будут не только пряники", - отметил он.

Грэм заявил, что всегда считал Трампа "единственным человеком, - который может закончить войну между Россией и Украиной честно и справедливо"

"Я ценю тот факт, что президент Трамп прошел дополнительную милю, взаимодействуя с Путиным в позитивном ключе, пытаясь заставить его сесть за стол переговоров. Я всегда поддерживал такой подход, но для достижения мира нужны партнеры, которые желают этого", - добавил сенатор.

Читайте: Грэм предложил изменения в санкционный закон: Пошлины 500% против стран, которые помогают Украине не будет

Законопроект Грэма-Блюменталя о санкциях против РФ

1 апреля стало известно, что в Сенат США внесен законопроект о новых санкционных мерах против России. Согласно документу, может быть введен 500% тариф на импорт товаров из стран, которые продолжают закупать российскую нефть и другое сырье.

Предлагаемые меры направлены на усиление экономического давления на Россию и создание дополнительных препятствий для стран, которые продолжают торговлю российскими энергоресурсами.

Инициатива представлена сенатором-республиканцем Линдси Грэмом и сенатором-демократом Ричардом Блюменталем.

Известно, законопроект поддерживает 82 сенатора США из 100.

Читайте также: Трамп просит Сенат США отложить рассмотрение законопроекта об усилении санкций против РФ, - глава комитета Викер