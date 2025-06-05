Сибіга: Росію може зупинити лише справжня сила, санкції та єдність

Москва має зіткнутися зі справжньою силою, жорсткими санкціями та міжнародною єдністю, інакше продовжить тероризувати цивільне населення України.

Про це заявив міністр закордонних справ України Андрій Сибіга у соцмережі Х, передає Цензор.НЕТ.

Сибіга зазначив, що в ніч на 5 червня Росія завдала чергового масованого удару по Україні, застосувавши 103 дрони та балістичну ракету. Під ворожу атаку потрапили Донецька, Харківська, Одеська, Сумська, Чернігівська, Дніпропетровська та Херсонська області. Є загиблі та поранені серед цивільного населення.

"Росія не прагне миру. Вона ставить ультиматуми та переслідує цивільне населення. Кожен день, який минає без достатнього тиску та рішучої відповіді, заохочує Росію до скоєння нових злочинів. Натомість Москва має зіткнутися зі справжньою силою, санкціями та єдністю", - наголосив глава української дипломатії.

За його словами, зупинити агресора може лише реальна сила, економічні санкції та згуртованість міжнародної спільноти.

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