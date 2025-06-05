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Новини Санкції проти Росії
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Сибіга: Росію може зупинити лише справжня сила, санкції та єдність

Глава МЗС Андрій Сибіга

Москва має зіткнутися зі справжньою силою, жорсткими санкціями та міжнародною єдністю, інакше продовжить тероризувати цивільне населення України.

Про це заявив міністр закордонних справ України Андрій Сибіга у соцмережі Х, передає Цензор.НЕТ.

Сибіга зазначив, що в ніч на 5 червня Росія завдала чергового масованого удару по Україні, застосувавши 103 дрони та балістичну ракету. Під ворожу атаку потрапили Донецька, Харківська, Одеська, Сумська, Чернігівська, Дніпропетровська та Херсонська області. Є загиблі та поранені серед цивільного населення.

"Росія не прагне миру. Вона ставить ультиматуми та переслідує цивільне населення. Кожен день, який минає без достатнього тиску та рішучої відповіді, заохочує Росію до скоєння нових злочинів. Натомість Москва має зіткнутися зі справжньою силою, санкціями та єдністю", - наголосив глава української дипломатії.

За його словами, зупинити агресора може лише реальна сила, економічні санкції та згуртованість міжнародної спільноти.

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Автор: 

санкції (12097) Сибіга Андрій (494)


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Топ коментарі
+1
Цей Сибіга просто "гігант мислі"... краще і не придумаєш.
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05.06.2025 12:44 Відповісти
+1
Скільки ще буде ця балаканина в повітря?
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05.06.2025 12:54 Відповісти
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потрібна своя ядерна зброя
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05.06.2025 12:41 Відповісти
Якщо з Іраном США по цьому приводу тільки вошкається, то Україну вони ж зжеруть без солі за намагання відновлення ядерки. Не уявляю причину такої ненависті стосовно нашої країни. Де і коли ми насрали Штатам в кишені?
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05.06.2025 12:44 Відповісти
США ще 2014 му продали путіну Україну , ( заборона ЗСУ воювати в Криму та на Донбасі) зараз їде "легімвтвзація " передачі кацапам теріторій України які ім продали США
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05.06.2025 12:55 Відповісти
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05.06.2025 12:42 Відповісти
Цей Сибіга просто "гігант мислі"... краще і не придумаєш.
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05.06.2025 12:44 Відповісти
Були вже пекельні санкції.
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05.06.2025 12:46 Відповісти
Скільки ще буде ця балаканина в повітря?
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05.06.2025 12:54 Відповісти
***, Андрюша, які нах санкції !!!

Тільки необмежений ленд-ліз із США.

Що ви там на зустрічах з америкосами мелете?

Ви все про санкції?

Ну це вже тупо...
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05.06.2025 13:02 Відповісти
Потужність і незламність!
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05.06.2025 13:07 Відповісти
Тю, а я думав потужності лідора достатньо...
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05.06.2025 13:07 Відповісти
 
 