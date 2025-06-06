Дочь Келлога обратилась к отцу после обстрела Украины: Ощущение, что РФ не хочет мира

Дочь спецпредставителя Трампа Кита Келлога Меган Моббс прокомментировала массированный обстрел Украины 6 июня 2025 года войсками РФ.

Об этом она сообщила в соцсети X, передает Цензор.НЕТ.

Громкая ночь в Киеве, папа! Возможно, это взрывы и стрельба посреди ночи, но у меня странное ощущение, что россияне не хотят мира

Моббс подчеркнула, что РФ пытается создать впечатление, что якобы наносит ответные удары.

"Но высокоточные удары Украины были нанесены в ответ на непрерывные атаки России на мирное население и только после того, как Путин отказался от прекращения огня. Он хочет только дальнейшей войны и всей Украины", - добавила она.

Известно, что Меган Моббс возглавляет фонд R.T. Weatherman Foundation, который поставляет Украине гуманитарную помощь и вывозит на лечение в Германию американских военных, которые воевали на стороне Украины.

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