Дочь Келлога обратилась к отцу после обстрела Украины: Ощущение, что РФ не хочет мира
Дочь спецпредставителя Трампа Кита Келлога Меган Моббс прокомментировала массированный обстрел Украины 6 июня 2025 года войсками РФ.
Об этом она сообщила в соцсети X, передает Цензор.НЕТ.
Громкая ночь в Киеве, папа! Возможно, это взрывы и стрельба посреди ночи, но у меня странное ощущение, что россияне не хотят мира
Моббс подчеркнула, что РФ пытается создать впечатление, что якобы наносит ответные удары.
"Но высокоточные удары Украины были нанесены в ответ на непрерывные атаки России на мирное население и только после того, как Путин отказался от прекращения огня. Он хочет только дальнейшей войны и всей Украины", - добавила она.
Известно, что Меган Моббс возглавляет фонд R.T. Weatherman Foundation, который поставляет Украине гуманитарную помощь и вывозит на лечение в Германию американских военных, которые воевали на стороне Украины.
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ПартіїТрампа.
- Фу, та це ж гімно!
- От і я думаю, звідки в мене в дупі шоколад...
там, твого рудого боса, аутист ілона почав драти у всі дірки!