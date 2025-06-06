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Новости Массированный ракетный обстрел
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Дочь Келлога обратилась к отцу после обстрела Украины: Ощущение, что РФ не хочет мира

Дочь Келлога обратилась к отцу после массированного обстрела Украины

Дочь спецпредставителя Трампа Кита Келлога Меган Моббс прокомментировала массированный обстрел Украины 6 июня 2025 года войсками РФ.

Об этом она сообщила в соцсети X, передает Цензор.НЕТ.

Громкая ночь в Киеве, папа! Возможно, это взрывы и стрельба посреди ночи, но у меня странное ощущение, что россияне не хотят мира

Моббс подчеркнула, что РФ пытается создать впечатление, что якобы наносит ответные удары.

"Но высокоточные удары Украины были нанесены в ответ на непрерывные атаки России на мирное население и только после того, как Путин отказался от прекращения огня. Он хочет только дальнейшей войны и всей Украины", - добавила она.

Известно, что Меган Моббс возглавляет фонд R.T. Weatherman Foundation, который поставляет Украине гуманитарную помощь и вывозит на лечение в Германию американских военных, которые воевали на стороне Украины.

Читайте: Удары Украины по аэродромам РФ могут стать толчком к миру, - Келлог

Дочь Келлога обратилась к отцу после массированного обстрела Украины
Дочь Келлога обратилась к отцу после массированного обстрела Украины

Автор: 

обстрел (27820) США (27131) Кит Келлог (157)


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Топ комментарии
+32
Але треба мати яйця, щоб це сказати вголос.
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06.06.2025 10:09 Ответить
+22
донька мудріша за батька
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06.06.2025 10:08 Ответить
+17
Смілива і принципова пані. Велика Вам подяка, а Вашому президенту, розуму і совісті. Ось, тільки не можу оцінити, чого більше у нього не вистачає.
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06.06.2025 10:20 Ответить
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Багато розуму треба, щоб це зрозуміти)
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06.06.2025 10:08 Ответить
Але треба мати яйця, щоб це сказати вголос.
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06.06.2025 10:09 Ответить
👏👏👏👏👏
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06.06.2025 10:11 Ответить
Або вийти заміж за демократа !
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06.06.2025 10:23 Ответить
Яйця потрібні лише тим, чиї слова можуть коштувати їй кар'єри, а донька Келога особисто нічим не ризикує
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06.06.2025 10:33 Ответить
Ризикує будь-хто, ідучи проти лінії Партії Трампа.
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06.06.2025 10:34 Ответить
Смілива і принципова пані. Велика Вам подяка, а Вашому президенту, розуму і совісті. Ось, тільки не можу оцінити, чого більше у нього не вистачає.
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06.06.2025 10:20 Ответить
Людяності, Співчуття, Доброти - Без цього, людина, не Людина, а там на жаль, Цього немає від слова Зовсім,
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06.06.2025 10:36 Ответить
донька мудріша за батька
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06.06.2025 10:08 Ответить
Відчуття її не підвели
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06.06.2025 10:09 Ответить
- Куме, нате облизніть пальця, шось не можуть зрозуміти - шоколад чи гімно?
- Фу, та це ж гімно!
- От і я думаю, звідки в мене в дупі шоколад...
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06.06.2025 10:10 Ответить
келлог!
там, твого рудого боса, аутист ілона почав драти у всі дірки!
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06.06.2025 10:17 Ответить
Майже москальські шпійони підкинули Маску компромат на Рудого! Дуже не зговорчивий став? Ну і викинули цього південноафриканця від коритаююю
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06.06.2025 10:23 Ответить
Келлог виконує функцію сідовласго старця-генерала. Він не бере участі ані в перемовинах, ані в консультаціях. Так, їздить світом за бюджет США та робить промови, які нічого не варті.
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06.06.2025 10:18 Ответить
Трамп після цього звільнить не тільки старого Келлога а й ще її доньку.
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06.06.2025 10:20 Ответить
чого всі лише про обстріли говорять! А на фронті наші Українки та Українці не гинуть? Чого обурюються тільки обстрілами мирних міст. Це не правильно, на фронті також гинуть ті, хто ще вчора був МИРНОЮ та ЦИВІЛЬНОЮ людиною((((
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06.06.2025 10:21 Ответить
Відчуття???... та й все???
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06.06.2025 10:25 Ответить
До чого тут відчуття? Той, хто хоче миру, не розв'язує війну. Тут порадником має бути не якесь відчуття, а здоровий глузд.
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06.06.2025 10:39 Ответить
Або психіатр, якщо з глуздом не склалося
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06.06.2025 11:06 Ответить
Дякуємо Вам Меган Моббс ❤️🇺🇸🇺🇦
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06.06.2025 10:26 Ответить
Є ще адекватні люди в Америці.
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06.06.2025 10:27 Ответить
Той випадок коли дитина розумніша за батька. А ось у трампона синок весь в татуся. Рафінований довбой@б.
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06.06.2025 10:34 Ответить
интересно что дало повод для таких ощущений?ну подумаешь всеголишь четвертый год кацапы убивают украинцев. регулярно бомбят города.разве это может быть причиной?какая впечатлительность!
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06.06.2025 10:37 Ответить
+100500! Руские ж хотят мира!
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06.06.2025 10:49 Ответить
Це тролінг в бік батька та його дурнуватого шефа
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06.06.2025 11:07 Ответить
То був "сарказм".
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06.06.2025 11:21 Ответить
Ой, як "несподівано", що кацапи вдарили по Україні після того, як знищили частину їх стратегічної авіації, пустили під укіс пару потягів і демонстративно пошкодили Кримський міст.
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06.06.2025 10:49 Ответить
А до того? А 24 02 2022?
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06.06.2025 10:58 Ответить
Ну ми ж говоримо конкретно про сьогоднішній обстріл, так? Всі ж знали, що він точно буде - чи сьогодні, чи завтра...
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06.06.2025 11:05 Ответить
А кожного дня обстрілу немає?
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06.06.2025 11:43 Ответить
Відчуття -- то від серця. А що їй її розум говорить?
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06.06.2025 10:51 Ответить
Там печаль, бо фашисти Трамп та Келлог все розуміють, але це для них норм. Риал политик.
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06.06.2025 10:56 Ответить
Це той самий випадок, коли діти розумніші, кращі за батьків.
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06.06.2025 11:01 Ответить
Нормально. Давят на Трампа политикум американский. Рано или поздно додавят. Он уже сейчас в невыгодном положении. + соглашение о фонде и ископаемых что привязало его к Украине. + ссоры с маском и остальными клоунами, пускай его обрабатывают получше. Дай Бог
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06.06.2025 11:07 Ответить
Та яке там відчуття миру! Жаль що Захід за століття не зрозумів, що війна це суть існування москальської імперії!
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06.06.2025 11:32 Ответить
А почему она ещё не у нас! Хорошо бы на место событий выехать и показать папе, как всё происходит.
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06.06.2025 11:32 Ответить
Вони там всі подуріли від свого голівудського кіно! Вдумайтесь у її фразу-« в мене дивне відчуття…» Це як фільму про зомбі , можна продовжити-«що хтось стоїть за дверима». Вони взагалі говорять хоч колись щось впевнено? Коли вже перестануть маніпулювати словами ці тупі американці…
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06.06.2025 11:41 Ответить
 
 