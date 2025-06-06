Донька Келлога звернулася до батька після обстрілу України: Відчуття, що РФ не хоче миру
Донька спецпредставника Трампа Кіта Келлога Меган Моббс прокоментувала масований обстріл України 6 червня 2025 року військами РФ.
Про це вона повідомила у соцмережі X, передає Цензор.НЕТ.
Гучна ніч у Києві, тату! Можливо, це вибухи та стрілянина посеред ночі, але в мене дивне відчуття, що росіяни не хочуть миру
Моббс наголосила, що РФ намагається створити враження, що нібито завдає ударів у відповідь.
"Але високоточні удари України були завдані у відповідь на невпинні атаки Росії на мирне населення і лише після того, як Путін відмовився від припинення вогню. Він хоче лише подальшої війни і всієї України", - додала вона.
Відомо, що Меган Моббс очолює фонд R.T. Weatherman Foundation, який постачає Україні гуманітарну допомогу та вивозить на лікування до Німеччини американських військових, які воювали на боці України.
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ПартіїТрампа.
- Фу, та це ж гімно!
- От і я думаю, звідки в мене в дупі шоколад...
там, твого рудого боса, аутист ілона почав драти у всі дірки!