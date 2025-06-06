УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
11912 відвідувачів онлайн
Новини Масований ракетний обстріл
6 818 38

Донька Келлога звернулася до батька після обстрілу України: Відчуття, що РФ не хоче миру

Донька Келлога звернулася до батька після масованого обстрілу України

Донька спецпредставника Трампа Кіта Келлога Меган Моббс прокоментувала масований обстріл України 6 червня 2025 року військами РФ.

Про це вона повідомила у соцмережі X, передає Цензор.НЕТ.

Гучна ніч у Києві, тату! Можливо, це вибухи та стрілянина посеред ночі, але в мене дивне відчуття, що росіяни не хочуть миру

Моббс наголосила, що РФ намагається створити враження, що нібито завдає ударів у відповідь.

"Але високоточні удари України були завдані у відповідь на невпинні атаки Росії на мирне населення і лише після того, як Путін відмовився від припинення вогню. Він хоче лише подальшої війни і всієї України", - додала вона.

Відомо, що Меган Моббс очолює фонд R.T. Weatherman Foundation, який постачає Україні гуманітарну допомогу та вивозить на лікування до Німеччини американських військових, які воювали на боці України.

Читайте: Удари України по аеродромах РФ можуть стати поштовхом до миру, - Келлог

Донька Келлога звернулася до батька після масованого обстрілу України
Донька Келлога звернулася до батька після масованого обстрілу України

Автор: 

обстріл (29141) США (23390) Келлог Кіт (157)


Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у Telegram
Топ коментарі
+36
Але треба мати яйця, щоб це сказати вголос.
показати весь коментар
06.06.2025 10:09 Відповісти
+25
донька мудріша за батька
показати весь коментар
06.06.2025 10:08 Відповісти
+21
Смілива і принципова пані. Велика Вам подяка, а Вашому президенту, розуму і совісті. Ось, тільки не можу оцінити, чого більше у нього не вистачає.
показати весь коментар
06.06.2025 10:20 Відповісти
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Багато розуму треба, щоб це зрозуміти)
показати весь коментар
06.06.2025 10:08 Відповісти
Але треба мати яйця, щоб це сказати вголос.
показати весь коментар
06.06.2025 10:09 Відповісти
👏👏👏👏👏
показати весь коментар
06.06.2025 10:11 Відповісти
Або вийти заміж за демократа !
показати весь коментар
06.06.2025 10:23 Відповісти
Яйця потрібні лише тим, чиї слова можуть коштувати їй кар'єри, а донька Келога особисто нічим не ризикує
показати весь коментар
06.06.2025 10:33 Відповісти
Ризикує будь-хто, ідучи проти лінії Партії Трампа.
показати весь коментар
06.06.2025 10:34 Відповісти
Смілива і принципова пані. Велика Вам подяка, а Вашому президенту, розуму і совісті. Ось, тільки не можу оцінити, чого більше у нього не вистачає.
показати весь коментар
06.06.2025 10:20 Відповісти
Людяності, Співчуття, Доброти - Без цього, людина, не Людина, а там на жаль, Цього немає від слова Зовсім,
показати весь коментар
06.06.2025 10:36 Відповісти
донька мудріша за батька
показати весь коментар
06.06.2025 10:08 Відповісти
Відчуття її не підвели
показати весь коментар
06.06.2025 10:09 Відповісти
- Куме, нате облизніть пальця, шось не можуть зрозуміти - шоколад чи гімно?
- Фу, та це ж гімно!
- От і я думаю, звідки в мене в дупі шоколад...
показати весь коментар
06.06.2025 10:10 Відповісти
келлог!
там, твого рудого боса, аутист ілона почав драти у всі дірки!
показати весь коментар
06.06.2025 10:17 Відповісти
Майже москальські шпійони підкинули Маску компромат на Рудого! Дуже не зговорчивий став? Ну і викинули цього південноафриканця від коритаююю
показати весь коментар
06.06.2025 10:23 Відповісти
Келлог виконує функцію сідовласго старця-генерала. Він не бере участі ані в перемовинах, ані в консультаціях. Так, їздить світом за бюджет США та робить промови, які нічого не варті.
показати весь коментар
06.06.2025 10:18 Відповісти
Трамп після цього звільнить не тільки старого Келлога а й ще її доньку.
показати весь коментар
06.06.2025 10:20 Відповісти
чого всі лише про обстріли говорять! А на фронті наші Українки та Українці не гинуть? Чого обурюються тільки обстрілами мирних міст. Це не правильно, на фронті також гинуть ті, хто ще вчора був МИРНОЮ та ЦИВІЛЬНОЮ людиною((((
показати весь коментар
06.06.2025 10:21 Відповісти
Відчуття???... та й все???
показати весь коментар
06.06.2025 10:25 Відповісти
До чого тут відчуття? Той, хто хоче миру, не розв'язує війну. Тут порадником має бути не якесь відчуття, а здоровий глузд.
показати весь коментар
06.06.2025 10:39 Відповісти
Або психіатр, якщо з глуздом не склалося
показати весь коментар
06.06.2025 11:06 Відповісти
Дякуємо Вам Меган Моббс ❤️🇺🇸🇺🇦
показати весь коментар
06.06.2025 10:26 Відповісти
Є ще адекватні люди в Америці.
показати весь коментар
06.06.2025 10:27 Відповісти
Той випадок коли дитина розумніша за батька. А ось у трампона синок весь в татуся. Рафінований довбой@б.
показати весь коментар
06.06.2025 10:34 Відповісти
интересно что дало повод для таких ощущений?ну подумаешь всеголишь четвертый год кацапы убивают украинцев. регулярно бомбят города.разве это может быть причиной?какая впечатлительность!
показати весь коментар
06.06.2025 10:37 Відповісти
+100500! Руские ж хотят мира!
показати весь коментар
06.06.2025 10:49 Відповісти
Це тролінг в бік батька та його дурнуватого шефа
показати весь коментар
06.06.2025 11:07 Відповісти
То був "сарказм".
показати весь коментар
06.06.2025 11:21 Відповісти
Ой, як "несподівано", що кацапи вдарили по Україні після того, як знищили частину їх стратегічної авіації, пустили під укіс пару потягів і демонстративно пошкодили Кримський міст.
показати весь коментар
06.06.2025 10:49 Відповісти
А до того? А 24 02 2022?
показати весь коментар
06.06.2025 10:58 Відповісти
Ну ми ж говоримо конкретно про сьогоднішній обстріл, так? Всі ж знали, що він точно буде - чи сьогодні, чи завтра...
показати весь коментар
06.06.2025 11:05 Відповісти
А кожного дня обстрілу немає?
показати весь коментар
06.06.2025 11:43 Відповісти
Відчуття -- то від серця. А що їй її розум говорить?
показати весь коментар
06.06.2025 10:51 Відповісти
Там печаль, бо фашисти Трамп та Келлог все розуміють, але це для них норм. Риал политик.
показати весь коментар
06.06.2025 10:56 Відповісти
Це той самий випадок, коли діти розумніші, кращі за батьків.
показати весь коментар
06.06.2025 11:01 Відповісти
Нормально. Давят на Трампа политикум американский. Рано или поздно додавят. Он уже сейчас в невыгодном положении. + соглашение о фонде и ископаемых что привязало его к Украине. + ссоры с маском и остальными клоунами, пускай его обрабатывают получше. Дай Бог
показати весь коментар
06.06.2025 11:07 Відповісти
Та яке там відчуття миру! Жаль що Захід за століття не зрозумів, що війна це суть існування москальської імперії!
показати весь коментар
06.06.2025 11:32 Відповісти
А почему она ещё не у нас! Хорошо бы на место событий выехать и показать папе, как всё происходит.
показати весь коментар
06.06.2025 11:32 Відповісти
Вони там всі подуріли від свого голівудського кіно! Вдумайтесь у її фразу-« в мене дивне відчуття…» Це як фільму про зомбі , можна продовжити-«що хтось стоїть за дверима». Вони взагалі говорять хоч колись щось впевнено? Коли вже перестануть маніпулювати словами ці тупі американці…
показати весь коментар
06.06.2025 11:41 Відповісти
Папе давно на кладбище прогулы пишут, что вы от него хотите- старый дедушка.
показати весь коментар
06.06.2025 11:46 Відповісти
 
 