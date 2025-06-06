Ворог вночі атакував Полтавщину: вибухи лунали у Кременчуці, три людини постраждали. ФОТОрепортаж
У ніч проти 6 червня російські загарбники атакували Полтавщину "шахедами". У Кременчуцькому районі фіксують наслідки атаки.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомив начальник Полтавської ОВА Володимир Когут.
Внаслідок обстрілу у Кременчуцькому районі постраждало троє людей.
Також пошкоджено адмінбудівлі, складські приміщення кількох підприємств і кав’ярню. Пожежі, які виникли через атаку, нині ліквідовано, йдеться у повідомленні. Також зафіксовано падіння уламків на приватний будинок.
"Троє людей постраждали. Двоє з них дістали медичну допомогу на місці, одну людину госпіталізовано у стані середньої тяжкості", - про це повідомив Когут.
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Геннадій #588068
показати весь коментар06.06.2025 08:36 Відповісти Мені подобається 0 Посилання
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