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Ворог вночі атакував Полтавщину: вибухи лунали у Кременчуці, три людини постраждали. ФОТОрепортаж

У ніч проти 6 червня російські загарбники атакували Полтавщину "шахедами". У Кременчуцькому районі фіксують наслідки атаки.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомив начальник Полтавської ОВА Володимир Когут.

Внаслідок обстрілу у Кременчуцькому районі постраждало троє людей. 

Також пошкоджено адмінбудівлі, складські приміщення кількох підприємств і кав’ярню. Пожежі, які виникли через атаку, нині ліквідовано, йдеться у повідомленні. Також зафіксовано падіння уламків на приватний будинок.

"Троє людей постраждали. Двоє з них дістали медичну допомогу на місці, одну людину госпіталізовано у стані середньої тяжкості", - про це повідомив Когут.

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Кременчук
Кременчук
Кременчук
Кременчук

Автор: 

Кременчук (297) обстріл (29141) Полтавська область (1140) Кременчуцький район (15)


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Мерзенні покидьки знищили ресторан, така в них "помста", грьобані оркопід@ри!
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06.06.2025 08:36 Відповісти
 
 