РФ вдарила ракетами та "шахедами" по житловому масиву Чернігова. 4 особи поранено. ФОТОрепортаж

Російські окупанти атакували Чернігів безпілотниками, крилатою ракетою та балістикою.

Про це повідомив глава ОВА В'ячеслав Чаус, інформує Цензор.НЕТ.

Всього було зафіксовано 14 вибухів.

"Били по житловому масиву – пошкоджені багатоквартирні та приватні будинки. 4 людей поранені. Трьом із них медики надали допомогу на місці, одного цивільного чоловіка ушпиталили в стані середньої тяжкості.



Пошкоджене одне із підприємств та об’єкти інфраструктури. Під завалами можуть бути люди. Пошуково-рятувальні роботи тривають. На місці – фахівці ДСНС і кінологічна група зі службовими собаками", - йдеться в повідомленні.

Внаслідок масованого удару росіян у домівках людей немає світла.

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