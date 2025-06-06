УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
13234 відвідувача онлайн
Новини Фото Обстріли Чернігівщини
1 303 2

РФ вдарила ракетами та "шахедами" по житловому масиву Чернігова. 4 особи поранено. ФОТОрепортаж

Російські окупанти атакували Чернігів безпілотниками, крилатою ракетою та балістикою.

Про це повідомив глава ОВА В'ячеслав Чаус, інформує Цензор.НЕТ.

Всього було зафіксовано 14 вибухів.

"Били по житловому масиву – пошкоджені багатоквартирні та приватні будинки. 4 людей поранені. Трьом із них медики надали допомогу на місці, одного цивільного чоловіка ушпиталили в стані середньої тяжкості.

Пошкоджене одне із підприємств та об’єкти інфраструктури. Під завалами можуть бути люди. Пошуково-рятувальні роботи тривають. На місці – фахівці ДСНС і кінологічна група зі службовими собаками", - йдеться в повідомленні.

Внаслідок масованого удару росіян у домівках людей немає світла.

Читайте: Чернігів під атакою "шахедів": безпілотник влучив поряд з багатоповерхівкою

Наслідки обстрілу Чернігова 6 червня 2025 року
Наслідки обстрілу Чернігова 6 червня 2025 року
Наслідки обстрілу Чернігова 6 червня 2025 року
Наслідки обстрілу Чернігова 6 червня 2025 року
Наслідки обстрілу Чернігова 6 червня 2025 року
Наслідки обстрілу Чернігова 6 червня 2025 року
Наслідки обстрілу Чернігова 6 червня 2025 року
Наслідки обстрілу Чернігова 6 червня 2025 року

Автор: 

обстріл (29141) Чернігів (795) Чернігівська область (942) Чернігівський район (42)


Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у X/Twitter
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
кацапська мєсть...
Хлопці їбашать їх війскових, військові аеродроми, а вони відігруються на цивільних....
показати весь коментар
06.06.2025 09:22 Відповісти
 
 