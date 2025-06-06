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РФ вдарила ракетами та "шахедами" по житловому масиву Чернігова. 4 особи поранено. ФОТОрепортаж
Російські окупанти атакували Чернігів безпілотниками, крилатою ракетою та балістикою.
Про це повідомив глава ОВА В'ячеслав Чаус, інформує Цензор.НЕТ.
Всього було зафіксовано 14 вибухів.
"Били по житловому масиву – пошкоджені багатоквартирні та приватні будинки. 4 людей поранені. Трьом із них медики надали допомогу на місці, одного цивільного чоловіка ушпиталили в стані середньої тяжкості.
Пошкоджене одне із підприємств та об’єкти інфраструктури. Під завалами можуть бути люди. Пошуково-рятувальні роботи тривають. На місці – фахівці ДСНС і кінологічна група зі службовими собаками", - йдеться в повідомленні.
Внаслідок масованого удару росіян у домівках людей немає світла.
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Хлопці їбашать їх війскових, військові аеродроми, а вони відігруються на цивільних....