Если кто-то не давит на РФ - это соучастие. Россия должна ответить за обстрелы, - Зеленский
Президент Владимир Зеленский прокомментировал массированный обстрел Украины в ночь на 6 июня 2025 года.
Об этом глава государства сообщил в Telegram, информирует Цензор.НЕТ.
"Россия не меняет своего почерка. Очередной масштабный удар по городам и обычной жизни. Били почти по всей Украине: по Волынской, Львовской, Тернопольской, Киевской, Сумской, Полтавской, Хмельницкой, Черкасской и Черниговской областях. Часть ракет и дронов удалось сбить. Спасибо нашим воинам за защиту. Но, к сожалению, не все", - говорится в сообщении.
Зеленский заявил, что сегодня РФ выпустила более 400 дронов и более 40 ракет, в том числе баллистических.
"Ранены 49 человек. К сожалению, количество пострадавших может возрасти: люди обращаются за помощью. На эту минуту известно о трех погибших. Это работники ГСЧС Украины. Мои искренние соболезнования родным. В данное время на местах работают все необходимые службы, разбирают завалы, продолжаются спасательные операции. Все повреждения обязательно восстановим.
Россия должна отвечать за это. Они с первой минуты этой войны бьют по городам и селам, чтобы уничтожить жизнь. Мы много сделали вместе с миром, чтобы была возможность защищаться. Но сейчас именно тот момент, когда Америка, Европа и все в мире вместе могут остановить эту войну, нажав на Россию. Если кто-то не давит и дает войне еще время забирать жизни, это соучастие и ответственность. Нужно действовать решительно", - подытожил президент.
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- 199 ворожих БпЛА типу Shahed (безпілотників інших типів) збито вогневими засобами, 169 - локаційно втрачені/подавлені РЕБ;
- 4 балістичні ракети Іскандер-М/KN-23, ще дві - не досягли цілей (локаційно втрачені);
- 30 крилатих ракет Х-101;
- 2 крилаті ракети Іскандер-К.
Шановний Вова ЯНєЛох забув, що ця ігра з перекладанням відповідальності - двостороння!
Я так думаю, що Єрмак планує позбавитись Петрушки руками союзників, адже це він пише монологи дебілу. Або задає головні акценти змісту. Дебіл добре керований...
Варіант...
1. Термінове засідання зРади і переобрання спікера на Єрмака.
2. Повноваження Президента переходять до спікера в звязку з сумними обставинами....
І це ще не самий варіант - Ігор Валерʼєвич може і кручє!
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