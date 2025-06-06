Если кто-то не давит на РФ - это соучастие. Россия должна ответить за обстрелы, - Зеленский

Президент Владимир Зеленский прокомментировал массированный обстрел Украины в ночь на 6 июня 2025 года.

Об этом глава государства сообщил в Telegram, информирует Цензор.НЕТ.

"Россия не меняет своего почерка. Очередной масштабный удар по городам и обычной жизни. Били почти по всей Украине: по Волынской, Львовской, Тернопольской, Киевской, Сумской, Полтавской, Хмельницкой, Черкасской и Черниговской областях. Часть ракет и дронов удалось сбить. Спасибо нашим воинам за защиту. Но, к сожалению, не все", - говорится в сообщении.

Зеленский заявил, что сегодня РФ выпустила более 400 дронов и более 40 ракет, в том числе баллистических.

"Ранены 49 человек. К сожалению, количество пострадавших может возрасти: люди обращаются за помощью. На эту минуту известно о трех погибших. Это работники ГСЧС Украины. Мои искренние соболезнования родным. В данное время на местах работают все необходимые службы, разбирают завалы, продолжаются спасательные операции. Все повреждения обязательно восстановим.



Россия должна отвечать за это. Они с первой минуты этой войны бьют по городам и селам, чтобы уничтожить жизнь. Мы много сделали вместе с миром, чтобы была возможность защищаться. Но сейчас именно тот момент, когда Америка, Европа и все в мире вместе могут остановить эту войну, нажав на Россию. Если кто-то не давит и дает войне еще время забирать жизни, это соучастие и ответственность. Нужно действовать решительно", - подытожил президент.

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