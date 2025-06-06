РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
12282 посетителя онлайн
Новости Массированный ракетный обстрел
903 34

Если кто-то не давит на РФ - это соучастие. Россия должна ответить за обстрелы, - Зеленский

Зеленский прокомментировал обстрел 6 июня 2025 года

Президент Владимир Зеленский прокомментировал массированный обстрел Украины в ночь на 6 июня 2025 года.

Об этом глава государства сообщил в Telegram, информирует Цензор.НЕТ.

"Россия не меняет своего почерка. Очередной масштабный удар по городам и обычной жизни. Били почти по всей Украине: по Волынской, Львовской, Тернопольской, Киевской, Сумской, Полтавской, Хмельницкой, Черкасской и Черниговской областях. Часть ракет и дронов удалось сбить. Спасибо нашим воинам за защиту. Но, к сожалению, не все", - говорится в сообщении.

Зеленский заявил, что сегодня РФ выпустила более 400 дронов и более 40 ракет, в том числе баллистических.

"Ранены 49 человек. К сожалению, количество пострадавших может возрасти: люди обращаются за помощью. На эту минуту известно о трех погибших. Это работники ГСЧС Украины. Мои искренние соболезнования родным. В данное время на местах работают все необходимые службы, разбирают завалы, продолжаются спасательные операции. Все повреждения обязательно восстановим.

Россия должна отвечать за это. Они с первой минуты этой войны бьют по городам и селам, чтобы уничтожить жизнь. Мы много сделали вместе с миром, чтобы была возможность защищаться. Но сейчас именно тот момент, когда Америка, Европа и все в мире вместе могут остановить эту войну, нажав на Россию. Если кто-то не давит и дает войне еще время забирать жизни, это соучастие и ответственность. Нужно действовать решительно", - подытожил президент.

Читайте: Ночью РФ "ответила" на уничтоженный самолет атакой на мирных жителей, - Сибига

Автор: 

Зеленский Владимир (20854) обстрел (27820)


Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в Facebook
Топ комментарии
+6
"Містер Тиск" знову заговорив.
показать весь комментарий
06.06.2025 10:50 Ответить
+6
а якщо хтось поХЕРив 28 попереджень про напад, закрив ракетні програми і розмінував чонгар то це як називається? зрада
показать весь комментарий
06.06.2025 10:50 Ответить
+3
Помовчав би ти незабудь, що тут доля твоїх "шашликів"
показать весь комментарий
06.06.2025 10:42 Ответить
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Помовчав би ти незабудь, що тут доля твоїх "шашликів"
показать весь комментарий
06.06.2025 10:42 Ответить
а шо він не так сказав ? він сказав шо Трамп співучасник !
показать весь комментарий
06.06.2025 10:45 Ответить
Трамп президент америки а не України
показать весь комментарий
06.06.2025 11:02 Ответить
Яка забрала нашу зброю в обмін на гарантії
показать весь комментарий
06.06.2025 11:35 Ответить
Почитайте ті "гарантії", потім роззявайте пельку
показать весь комментарий
06.06.2025 11:44 Ответить
показать весь комментарий
06.06.2025 10:43 Ответить
влучання були у 13 локаціях, падіння збитих (уламки) у 19 локаціях.
показать весь комментарий
06.06.2025 10:47 Ответить
Ну от хіба може Порошенко такі вирази обличчя робити?...що скажете, порохоботи?
показать весь комментарий
06.06.2025 10:46 Ответить
Потрібно вже називати вголос цих співучасників злочинів московського режиму. І перший співучасник це Тампон який заявив що Сосія має право бити по Україні.
показать весь комментарий
06.06.2025 10:47 Ответить
"Якщо хтось не тисне і дає війні ще час забирати життя, це співучасть і відповідальність". Американці користуються телеграм?
показать весь комментарий
06.06.2025 10:48 Ответить
Серед знищених засобів ураження:
- 199 ворожих БпЛА типу Shahed (безпілотників інших типів) збито вогневими засобами, 169 - локаційно втрачені/подавлені РЕБ;
- 4 балістичні ракети Іскандер-М/KN-23, ще дві - не досягли цілей (локаційно втрачені);
- 30 крилатих ракет Х-101;
- 2 крилаті ракети Іскандер-К.
показать весь комментарий
06.06.2025 10:48 Ответить
"Містер Тиск" знову заговорив.
показать весь комментарий
06.06.2025 10:50 Ответить
а якщо хтось поХЕРив 28 попереджень про напад, закрив ракетні програми і розмінував чонгар то це як називається? зрада
показать весь комментарий
06.06.2025 10:50 Ответить
Обурює те що Зеленський в своїх щоденних гундосих відосиках анонсував " рій дронів".Якщо не помиляюсь до його анонсу приєднався Федоров.Одне з двух:або обидва балаболи і брехуни,або розкрадають,думаючи що суспільство проковтне або забуде.Дай Бог дожити,потім наиомнимо багато речей ЗЕленій ЗНбільній шоблі.ДУМАЙ-ТЕ!
показать весь комментарий
06.06.2025 11:00 Ответить
Вже забули. Тому крали, крадуть та будуть красти. Допоки буде що і де.
показать весь комментарий
06.06.2025 11:24 Ответить
Виглядає що президент перекладає відповідальність з себе на союзників
показать весь комментарий
06.06.2025 11:01 Ответить
Так цим займається вся укрпропаганда в режимі нон-стоп.
показать весь комментарий
06.06.2025 11:25 Ответить
Ну співучасники і шо? Пусті балачки. Треба своя балістіка і багато. І кожну ніч по москвабаду лупити.
показать весь комментарий
06.06.2025 11:03 Ответить
А якщо хтось призначає голів РВА (ОВА), яки купляють барабани, будують в полі ямки з гілочками або РОПи, то така особа теж має нести відповідальність.

Шановний Вова ЯНєЛох забув, що ця ігра з перекладанням відповідальності - двостороння!
показать весь комментарий
06.06.2025 11:09 Ответить
Поки вова прєзідєнт-пересідєнт, хрєн ви на нього якусь відповідальність перекладете. У вови і андруши єлдака усьо під контролем.
показать весь комментарий
06.06.2025 11:28 Ответить
А коли ти сам шукав мир в очах *****, розводив свої війська, зупиняв ракетні програми, готувався до шашликів, а не до оборони країни, і планував зустрічати москалів горілкою з холодцем, то це ти так "тиснув" на РФ і не був співучасником?
показать весь комментарий
06.06.2025 11:11 Ответить
Згадали, що більше 3-х років тому було! Зараз потужніше вови-прєзідєнта нема лідора в світі. Просирання українських територій, загибель людей, стагнація і занепад економіки продовжується. А рейтинг росте. Отже правильним шляхом йде наш титан перемоги владімір алєксандрович Боневтік. Я оце подумав: а може ви ухилянт, що не любите бубочку-зеленесонечко?
показать весь комментарий
06.06.2025 11:34 Ответить
Все кто не слушает приказы Зеленского должен встать на колени и покаяться. Похоже у него реально начинаются психические проблемы.
показать весь комментарий
06.06.2025 11:13 Ответить
Продовжуються. З періодичним загостренням і послабленням. Але ж як потужно-незламно чехвостить проклятих американських імперіалістів! Яка криця в голосі, який вогонь в очах! Одним словом видатний лідор нашої епохи.
показать весь комментарий
06.06.2025 11:38 Ответить
Все равно никакой разницы. Співучасники молчат и ничего не делают, потужни пiдтримальщики потужно болтают и ничего не делают.
показать весь комментарий
06.06.2025 11:18 Ответить
Не скажіть. Бабосіки потужно піляться. Суцільний профіт у зєльоних балаболів.
показать весь комментарий
06.06.2025 11:39 Ответить
Ціна Балабола з Булавою - наші негаразди і втрата підтримки!
Я так думаю, що Єрмак планує позбавитись Петрушки руками союзників, адже це він пише монологи дебілу. Або задає головні акценти змісту. Дебіл добре керований...
показать весь комментарий
06.06.2025 11:26 Ответить
Ви наприклад подумали, що буде якщо раптово Генітальни Головкокомандувач і піаніст за суміцниствов подавиться маслиною з коктейлю?
Варіант...
1. Термінове засідання зРади і переобрання спікера на Єрмака.
2. Повноваження Президента переходять до спікера в звязку з сумними обставинами....
І це ще не самий варіант - Ігор Валерʼєвич може і кручє!
показать весь комментарий
06.06.2025 11:31 Ответить
Оманские договорённости выполняються.
Подробности по ссылке.
https://www.facebook.com/100049322684794/posts/pfbid02GNjDRu2s95LTgVMyGW4p1gBbeWzb1KwNGGhuZktaBMPAxARxvk2Lkd7FkNaX1ygSl/?app=fbl
показать весь комментарий
06.06.2025 11:27 Ответить
хвойда чекістська хуцпата здохни
показать весь комментарий
06.06.2025 11:28 Ответить
Повинна тобі тільки перша леді вночі і то тільки по взаємній згоді!
показать весь комментарий
06.06.2025 11:34 Ответить
"Але це поки що" - слова видатних людей
показать весь комментарий
06.06.2025 11:41 Ответить
 
 