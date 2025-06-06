Более 400 БПЛА и более 40 ракет различных типов выпустила сегодня РФ по Украине, - Воздушные силы

В Воздушных силах заявили, что в ночь на 6 июня 2025 года российские оккупанты выпустили более 400 беспилотников и более 40 ракет различных типов.

Об этом заявил начальник Управления коммуникаций Воздушных Сил ВСУ полковник Юрий Игнат, информирует Цензор.НЕТ.

"Есть предварительные данные, пока не опубликовали, все нужно тщательно считать. Очень большое количество средств воздушного нападения... Сегодня была и баллистика, и крылатые ракеты воздушного и наземного базирования, а также большое количество ударных БПЛА и дронов-имитаторов. В общем аж 407 ударных БПЛА применили сегодня россияне по территории нашего государства.

Также есть данные по применению врагом 6 баллистических ракет. Ну и 38 крылатых ракет, большинство из них - уничтожено. До 30 ракет примерно было уничтожено. По ударным беспилотникам имеем также до 200 сбиваний", - рассказал он.

Напомним, в ночь на 6 июня 2025 года российские войска нанесли комбинированный удар по Украине.

Под вражеским огнем оказались Киев и область, Днепропетровщина, Запорожская и Полтавская области. Взрывы раздавались на Сумщине, Черниговщине.

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