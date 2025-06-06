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Новости Массированный ракетный обстрел
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Более 400 БПЛА и более 40 ракет различных типов выпустила сегодня РФ по Украине, - Воздушные силы

Массированный обстрел 6 июня 2025 года. Что известно

В Воздушных силах заявили, что в ночь на 6 июня 2025 года российские оккупанты выпустили более 400 беспилотников и более 40 ракет различных типов.

Об этом заявил начальник Управления коммуникаций Воздушных Сил ВСУ полковник Юрий Игнат, информирует Цензор.НЕТ.

"Есть предварительные данные, пока не опубликовали, все нужно тщательно считать. Очень большое количество средств воздушного нападения... Сегодня была и баллистика, и крылатые ракеты воздушного и наземного базирования, а также большое количество ударных БПЛА и дронов-имитаторов. В общем аж 407 ударных БПЛА применили сегодня россияне по территории нашего государства.

Также есть данные по применению врагом 6 баллистических ракет. Ну и 38 крылатых ракет, большинство из них - уничтожено. До 30 ракет примерно было уничтожено. По ударным беспилотникам имеем также до 200 сбиваний", - рассказал он.

Напомним, в ночь на 6 июня 2025 года российские войска нанесли комбинированный удар по Украине.

Под вражеским огнем оказались Киев и область, Днепропетровщина, Запорожская и Полтавская области. Взрывы раздавались на Сумщине, Черниговщине.

Также читайте: Враг атаковал Киев беспилотниками и ракетами, 4 человека погибли, 20 пострадавших. В нескольких районах - пожары (обновлено). ВИДЕО

Автор: 

обстрел (27820) Игнат Юрий (607)


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Топ комментарии
+11
ППО низькій уклін та щира Подяка!
Бережи Вас Боже Воїни!
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06.06.2025 09:52 Ответить
+6
брянськ, 06.06
знищення підарських пускових іскандерів

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06.06.2025 10:03 Ответить
+5
Це говорить про те, що не можна встановлювати ніякого перемиря ні на один день, як пропонують на переговорах, тим більше на 30, той хто таке придумав, точно зрадник,
бо кацапи заощадять зброю за 30 днів, а потім випустять її на Україну за 1 день і це буде армагедон
Ми теж повинні нарощувати виробництво дронів та відправляти їм симетричну відповідь, може коли кацапи також будуть бігати ховатися кожну ніч то почнуть тиснути на діда
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06.06.2025 10:04 Ответить
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Офігіти…..
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06.06.2025 09:51 Ответить
ППО низькій уклін та щира Подяка!
Бережи Вас Боже Воїни!
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06.06.2025 09:52 Ответить
брянськ, 06.06
знищення підарських пускових іскандерів

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06.06.2025 10:03 Ответить
знищено перед пуском іскандерів
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06.06.2025 10:04 Ответить
так днём же видео было
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06.06.2025 10:57 Ответить
інша локація
це аеродром брянська
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06.06.2025 11:01 Ответить
Це говорить про те, що не можна встановлювати ніякого перемиря ні на один день, як пропонують на переговорах, тим більше на 30, той хто таке придумав, точно зрадник,
бо кацапи заощадять зброю за 30 днів, а потім випустять її на Україну за 1 день і це буде армагедон
Ми теж повинні нарощувати виробництво дронів та відправляти їм симетричну відповідь, може коли кацапи також будуть бігати ховатися кожну ніч то почнуть тиснути на діда
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06.06.2025 10:04 Ответить
мародер-нарцис Трумп, він же *****№2, ставить лайк *****№1 - "другу владіміру"..
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06.06.2025 10:09 Ответить
как и кацапы начали ************ норм так по выпущенным,по ракетам может -+ так,а по бпла ********** норм,было там меньше чем 400 это 99%,ну не в первой,похуй на эти офиц.лица.
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06.06.2025 10:10 Ответить
А бенин Оманский Нарик 10 бпла отправил и радуйтесь Дэбилы , 740 млн. в трубу закатали и крайних нет как всегда, вот это Отупевшие зелеДрочери ваш асфальт место ракетных программ, фсбэшные консервы под руководством баканова друга детства членограя, дело клистронов, фсбэшный ларёчник Елдак , резников, кирюша, Хламидия и т.д и пока эта Мразь со своей кодлой играет роль президента Украине ни чего не светит...
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06.06.2025 10:47 Ответить
 
 