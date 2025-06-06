Понад 400 БпЛА та понад 40 ракет різних типів випустила сьогодні РФ по Україні, - Повітряні сили

У Повітряних силах заявили, що в ніч на 6 червня 2025 року російські окупанти випустили понад 400 безпілотників та понад 40 ракет різних типів.

Про це заявив начальник Управління комунікацій Повітряних Сил ЗСУ полковник Юрій Ігнат, інформує Цензор.НЕТ.

"Є попередні дані, поки що не опублікували, все потрібно ретельно рахувати. Дуже велика кількість засобів повітряного нападу. ... Сьогодні була і балістика, і крилаті ракети повітряного та наземного базування, а також велика кількість ударних БПЛА та дронів-імітаторів. Загалом аж 407 ударних БПЛА застосували сьогодні росіяни по території нашої держави.

Також маємо дані щодо застосування ворогом 6 балістичних ракет. Ну і 38 крилатих ракет, більшість з них - знищено. До 30 ракет приблизно було знищено. По ударних безпілотниках маємо також до 200 збиттів", - розповів він.

Нагадаємо, в ніч на 6 червня 2025 року російські війська завдали комбінованого удару по Україну.

Під ворожим вогнем опинилися Київ та область, Дніпропетровщина, Запорізька та Полтавська області. Вибухи лунали на Сумщині, Чернігівщині.

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