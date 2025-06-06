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Новини Масований ракетний обстріл
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Понад 400 БпЛА та понад 40 ракет різних типів випустила сьогодні РФ по Україні, - Повітряні сили

Масований обстріл 6 червня 2025 року. Що відомо

У Повітряних силах заявили, що в ніч на 6 червня 2025 року російські окупанти випустили понад 400 безпілотників та понад 40 ракет різних типів.

Про це заявив начальник Управління комунікацій Повітряних Сил ЗСУ полковник Юрій Ігнат, інформує Цензор.НЕТ.

"Є попередні дані, поки що не опублікували, все потрібно ретельно рахувати. Дуже велика кількість засобів повітряного нападу. ... Сьогодні була і балістика, і крилаті ракети повітряного та наземного базування, а також велика кількість ударних БПЛА та дронів-імітаторів. Загалом аж 407 ударних БПЛА застосували сьогодні росіяни по території нашої держави.

Також маємо дані щодо застосування ворогом 6 балістичних ракет. Ну і 38 крилатих ракет, більшість з них - знищено. До 30 ракет приблизно було знищено. По ударних безпілотниках маємо також до 200 збиттів", - розповів він.

Нагадаємо, в ніч на 6 червня 2025 року російські війська завдали комбінованого удару по Україну. 

Під ворожим вогнем опинилися Київ та область, Дніпропетровщина, Запорізька та Полтавська області. Вибухи лунали на Сумщині, Чернігівщині.

Читайте: Пуски ракет із Чорного моря сьогодні не фіксувалися, - ВМС

Автор: 

обстріл (29141) Ігнат Юрій (803)


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06.06.2025 09:51 Відповісти
ППО низькій уклін та щира Подяка!
Бережи Вас Боже Воїни!
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06.06.2025 09:52 Відповісти
брянськ, 06.06
знищення підарських пускових іскандерів

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06.06.2025 10:03 Відповісти
знищено перед пуском іскандерів
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06.06.2025 10:04 Відповісти
Це говорить про те, що не можна встановлювати ніякого перемиря ні на один день, як пропонують на переговорах, тим більше на 30, той хто таке придумав, точно зрадник,
бо кацапи заощадять зброю за 30 днів, а потім випустять її на Україну за 1 день і це буде армагедон
Ми теж повинні нарощувати виробництво дронів та відправляти їм симетричну відповідь, може коли кацапи також будуть бігати ховатися кожну ніч то почнуть тиснути на діда
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06.06.2025 10:04 Відповісти
мародер-нарцис Трумп, він же *****№2, ставить лайк *****№1 - "другу владіміру"..
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06.06.2025 10:09 Відповісти
как и кацапы начали ************ норм так по выпущенным,по ракетам может -+ так,а по бпла ********** норм,было там меньше чем 400 это 99%,ну не в первой,похуй на эти офиц.лица.
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06.06.2025 10:10 Відповісти
 
 