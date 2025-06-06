УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
13234 відвідувача онлайн
Новини Масований ракетний обстріл
803 6

Пуски ракет із Чорного моря сьогодні не фіксувалися, - ВМС

Пуски з Чорного моря не фіксували. Обстріл 6 червня 2025 року

Під час комбінованого російського обстрілу в ніч на 6 червня не фіксували запусків ракет з акваторії Чорного моря.

Про це заявив речник ВМС ЗСУ Дмитро Плетенчук в ефірі "Суспільне.Студія", передає Цензор.НЕТ.

"Ситуація залишається незмінною: у Чорному морі перебуває той самий ракетоносій, однак підтвердити його застосування ми наразі не готові. Тобто такої інформації щодо пусків не фіксувалось поки що", - зазначив він.

Плетенчук заявив, що ракетоносій може нести на борту до шести крилатих ракет типу "Калібр".

Читайте: Атака РФ на Тернопіль: кількість постраждалих зросла до 10, з них п’ятеро - рятувальники. ФОТО

Автор: 

крилаті ракети (1080) обстріл (29141) Плетенчук Дмитро (179)


Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у Telegram
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
О 3:01 Повітряні сили ЗСУ повідомили про пуски "Калібрів" з півдня. Джерело: https://censor.net/ua/n3556426
показати весь коментар
06.06.2025 09:44 Відповісти
А по центру Луцька шо тоді прилітало і відстрілювало теплові пастки?
показати весь коментар
06.06.2025 09:47 Відповісти
https://streamable.com/2ywfcf
показати весь коментар
06.06.2025 09:49 Відповісти
https://streamable.com/7njc5d
показати весь коментар
06.06.2025 10:19 Відповісти
Це роблять Х-101. А от чому їх не збивали Ф-16, це питання
показати весь коментар
06.06.2025 10:05 Відповісти
пора вже топити кацапські корита в Каспійському морі .
показати весь коментар
06.06.2025 09:51 Відповісти
 
 