Пуски ракет із Чорного моря сьогодні не фіксувалися, - ВМС

Під час комбінованого російського обстрілу в ніч на 6 червня не фіксували запусків ракет з акваторії Чорного моря.

Про це заявив речник ВМС ЗСУ Дмитро Плетенчук в ефірі "Суспільне.Студія", передає Цензор.НЕТ.

"Ситуація залишається незмінною: у Чорному морі перебуває той самий ракетоносій, однак підтвердити його застосування ми наразі не готові. Тобто такої інформації щодо пусків не фіксувалось поки що", - зазначив він.

Плетенчук заявив, що ракетоносій може нести на борту до шести крилатих ракет типу "Калібр".

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