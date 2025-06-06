Пуски ракет із Чорного моря сьогодні не фіксувалися, - ВМС
Під час комбінованого російського обстрілу в ніч на 6 червня не фіксували запусків ракет з акваторії Чорного моря.
Про це заявив речник ВМС ЗСУ Дмитро Плетенчук в ефірі "Суспільне.Студія", передає Цензор.НЕТ.
"Ситуація залишається незмінною: у Чорному морі перебуває той самий ракетоносій, однак підтвердити його застосування ми наразі не готові. Тобто такої інформації щодо пусків не фіксувалось поки що", - зазначив він.
Плетенчук заявив, що ракетоносій може нести на борту до шести крилатих ракет типу "Калібр".
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