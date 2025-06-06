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Новости Массированный ракетный обстрел
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Пуски ракет с Черного моря сегодня не фиксировались, - ВМС

Пуски из Черного моря не фиксировались. Обстрел 6 июня 2025 года

Во время комбинированного российского обстрела в ночь на 6 июня не фиксировали запусков ракет из акватории Черного моря.

Об этом заявил спикер ВМС ВСУ Дмитрий Плетенчук в эфире "Суспільне.Студія", передает Цензор.НЕТ.

"Ситуация остается неизменной: в Черном море находится тот же ракетоноситель, однако подтвердить его применение мы пока не готовы. То есть такой информации о пусках не фиксировалось пока", - отметил он.

Плетенчук заявил, что ракетоноситель может нести на борту до шести крылатых ракет типа "Калибр".

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Автор: 

крылатые ракеты (888) обстрел (27820) Плетенчук Дмитрий (174)


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О 3:01 Повітряні сили ЗСУ повідомили про пуски "Калібрів" з півдня. Джерело: https://censor.net/ua/n3556426
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06.06.2025 09:44 Ответить
А по центру Луцька шо тоді прилітало і відстрілювало теплові пастки?
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06.06.2025 09:47 Ответить
https://streamable.com/2ywfcf
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06.06.2025 09:49 Ответить
https://streamable.com/7njc5d
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06.06.2025 10:19 Ответить
Це роблять Х-101. А от чому їх не збивали Ф-16, це питання
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06.06.2025 10:05 Ответить
Ось офіційна сторінка Повітряних сил

https://t.me/kpszsu

Пуски калібрів вони фіксували. Може запускали не з Чорного моря, а з Азовського чи Каспійського?
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06.06.2025 10:35 Ответить
пора вже топити кацапські корита в Каспійському морі .
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06.06.2025 09:51 Ответить
А як це в Чорному морі перебуває ракетоносій? А, Плетенчук? Наплети щось.
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06.06.2025 10:55 Ответить
 
 