Пуски ракет с Черного моря сегодня не фиксировались, - ВМС
Во время комбинированного российского обстрела в ночь на 6 июня не фиксировали запусков ракет из акватории Черного моря.
Об этом заявил спикер ВМС ВСУ Дмитрий Плетенчук в эфире "Суспільне.Студія", передает Цензор.НЕТ.
"Ситуация остается неизменной: в Черном море находится тот же ракетоноситель, однако подтвердить его применение мы пока не готовы. То есть такой информации о пусках не фиксировалось пока", - отметил он.
Плетенчук заявил, что ракетоноситель может нести на борту до шести крылатых ракет типа "Калибр".
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Пуски калібрів вони фіксували. Може запускали не з Чорного моря, а з Азовського чи Каспійського?