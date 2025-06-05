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Новости Подрыв Крымского моста
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Подрыв Крымского моста повлияет на логистику оккупантов, - ВМС

Подрыв Крымского моста

Атака на Крымский мост определенным образом повлияет на логистику врага, поскольку конструкция получила значительные повреждения.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом в эфире телемарафона заявил представитель Военно-Морских Сил ВСУ Дмитрий Плетенчук.

"Эксплуатировать его после таких инцидентов довольно рискованно, без обследований минимум. Потому что так или иначе конструкция получила повреждения. И, если руководство оккупированного Крыма решило рискнуть жизнью своих сограждан, запустить их дальше ездить так, как раньше, то, вероятно, кто-то в будущем будет отвечать еще и за эти жертвы", - добавил он.

Плетенчук отметил, что в России на официальном уровне вяло отреагировали на подрыв Крымского моста.

"Они отреагировали в море примерно так же, как и в информационном пространстве. То есть, практически никак", - добавил Плетенчук.

Напомним, 3 июня 2025 года, СБУ в третий раз поразила Крымский мост, подорвав опоры.

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Автор: 

ВМС (1480) Керченский мост (397) Плетенчук Дмитрий (173)


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Топ комментарии
+10
Звиняйте, але вибух на відео - це ніяк не 1100 кг тротилу...
Якби впала арка, це було б дійсно порушення логістики, бо конструкція б перегородила протоку...
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05.06.2025 12:31 Ответить
+9
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05.06.2025 12:33 Ответить
+9
Ух ти, а залізниця Ростов-Маріуполь-Волноваха їм нахіба?
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05.06.2025 12:34 Ответить
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яким чином,меньше повітря гоняти будуть??
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05.06.2025 12:26 Ответить
Звиняйте, але вибух на відео - це ніяк не 1100 кг тротилу...
Якби впала арка, це було б дійсно порушення логістики, бо конструкція б перегородила протоку...
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05.06.2025 12:31 Ответить
схоже на дрон неглибоко під поверхнею води

якщо вибухом керували з СБУ, то чому щодня публікують фантазії речника ВМС?

яке ВМС має відношення до цього операції СБУ?

цей секретутка Плетенчук що, експертизу опор моста проводив?

якщо дрон бахнув на майже поверхні води об сітку або баржу - то опора моста тріснула? нахилилась? упала?

морські дрони стандартно таскають 250 кг вибухівки з прилаштованої до гідроскутерного мотора авіабомби
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05.06.2025 12:44 Ответить
Там бики десятки тонн - дохера потрібно вибухівки
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05.06.2025 12:32 Ответить
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05.06.2025 12:33 Ответить
Ух ти, а залізниця Ростов-Маріуполь-Волноваха їм нахіба?
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05.06.2025 12:34 Ответить
то таке - атдихающіє їздять
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05.06.2025 12:50 Ответить
Це досить зручний вид транспорту для вантажів.

Та й електрички для місцевих
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05.06.2025 13:37 Ответить
а, так це чос якогось клоуна з Земарафону

все ясно

в України нема ВМС, зато є пиз доболи з керівництва ВМС, які в кожній дюрці затичка
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05.06.2025 12:37 Ответить
Было много сообщений что мост рухнул. Всмысле їздити як раніше?
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05.06.2025 12:58 Ответить
Основна воєнна логістика касапів-залізниця ростов-Крим.
Павутина мала би її паралізувати.
Касапи дійшли вже до Сум,так як залізниця діє бездоганно для забезпечення їх військ на фронті.
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05.06.2025 13:15 Ответить
Тобто ще не вплинув, а вплине колись? Чому так?
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05.06.2025 14:08 Ответить
 
 