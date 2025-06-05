Подрыв Крымского моста повлияет на логистику оккупантов, - ВМС
Атака на Крымский мост определенным образом повлияет на логистику врага, поскольку конструкция получила значительные повреждения.
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом в эфире телемарафона заявил представитель Военно-Морских Сил ВСУ Дмитрий Плетенчук.
"Эксплуатировать его после таких инцидентов довольно рискованно, без обследований минимум. Потому что так или иначе конструкция получила повреждения. И, если руководство оккупированного Крыма решило рискнуть жизнью своих сограждан, запустить их дальше ездить так, как раньше, то, вероятно, кто-то в будущем будет отвечать еще и за эти жертвы", - добавил он.
Плетенчук отметил, что в России на официальном уровне вяло отреагировали на подрыв Крымского моста.
"Они отреагировали в море примерно так же, как и в информационном пространстве. То есть, практически никак", - добавил Плетенчук.
Напомним, 3 июня 2025 года, СБУ в третий раз поразила Крымский мост, подорвав опоры.
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Якби впала арка, це було б дійсно порушення логістики, бо конструкція б перегородила протоку...
якщо вибухом керували з СБУ, то чому щодня публікують фантазії речника ВМС?
яке ВМС має відношення до цього операції СБУ?
цей секретутка Плетенчук що, експертизу опор моста проводив?
якщо дрон бахнув на майже поверхні води об сітку або баржу - то опора моста тріснула? нахилилась? упала?
морські дрони стандартно таскають 250 кг вибухівки з прилаштованої до гідроскутерного мотора авіабомби
Та й електрички для місцевих
все ясно
в України нема ВМС, зато є пиз доболи з керівництва ВМС, які в кожній дюрці затичка
Павутина мала би її паралізувати.
Касапи дійшли вже до Сум,так як залізниця діє бездоганно для забезпечення їх військ на фронті.