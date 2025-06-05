Подрыв Крымского моста повлияет на логистику оккупантов, - ВМС

Атака на Крымский мост определенным образом повлияет на логистику врага, поскольку конструкция получила значительные повреждения.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом в эфире телемарафона заявил представитель Военно-Морских Сил ВСУ Дмитрий Плетенчук.

"Эксплуатировать его после таких инцидентов довольно рискованно, без обследований минимум. Потому что так или иначе конструкция получила повреждения. И, если руководство оккупированного Крыма решило рискнуть жизнью своих сограждан, запустить их дальше ездить так, как раньше, то, вероятно, кто-то в будущем будет отвечать еще и за эти жертвы", - добавил он.

Плетенчук отметил, что в России на официальном уровне вяло отреагировали на подрыв Крымского моста.

"Они отреагировали в море примерно так же, как и в информационном пространстве. То есть, практически никак", - добавил Плетенчук.

Напомним, 3 июня 2025 года, СБУ в третий раз поразила Крымский мост, подорвав опоры.

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