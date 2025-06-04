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Новости Спецоперация СБУ Подрыв Крымского моста
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Кремль признал атаку на Крымский мост, но, якобы, "ничего не повреждено"

Спикер Кремля Дмитрий Песков

В Кремле спустя сутки признали украинскую атаку на Крымский мост, но утверждают, что никаких последствий якобы нет.

Об этом заявил спикер российского диктатора Дмитрий Песков, которого цитируют пропагандистские агентства ТАСС и "РИА Новости", передает Цензор.НЕТ.

"Ну, взрыв действительно был, ничего не повреждено, мост работает. Киевский режим продолжает свои попытки атаковать объекты мирной инфраструктуры", - цитируют росСМИ заявление Пескова.

По его словам, россияне якобы принимают соответствующие меры предосторожности, исходя из "хорошо известной и понятной сущности киевского режима".

Подробностей о взрыве представитель Кремля не привел.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": На Крымском мосту повреждена ключевая и сложная часть из-за операции СБУ, - ВМС

Как сообщалось, 3 июня 2025 года, СБУ в третий раз поразила Крымский мост, подорвав опоры.

Автор: 

взрыв (6805) Песков Дмитрий (1936) Керченский мост (396)


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Топ комментарии
+3
Начебто на 3 год. рух перекривали ... і все
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04.06.2025 15:03 Ответить
+3
Треба землетрус в Чорному морі в районі моста бажано магнітудою балів з 10
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04.06.2025 15:15 Ответить
+3
хіба кацапи хоч колись казали правду?
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04.06.2025 15:26 Ответить
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04.06.2025 15:00 Ответить
Начебто на 3 год. рух перекривали ... і все
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04.06.2025 15:03 Ответить
без грунтовного обстеження опор водолазами та інженерами-мостобудівниками ніхто нічого сказати та гарантувати не може
час перекриття був значно більший
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04.06.2025 15:16 Ответить
А могли сказати, що вибухнула граната, яка випала з рук охоронця
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04.06.2025 15:01 Ответить
Чтобы быстро сломать хороший бетон таких подрывов надо 4-5 штук в одной зоне. Но даже 1 взрыв может нарушить структуру и вода начнёт работать разрушающим фактором постепенно портя бетон.
А ржавеющая арматура увеличивается в объёме, что разрушает бетон вокруг.
Одна опора важна, крымский это отдельные бетонные сегменты которые крайними концами лежат на опорах.
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04.06.2025 15:01 Ответить
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04.06.2025 15:22 Ответить
Ідьот бичок, качаєтся....Вздихаєт на ходу.....
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04.06.2025 15:01 Ответить
хто дав бичку горілки ?
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04.06.2025 15:06 Ответить
Я не знаю, але Агнія Барто, мабуть, знала.
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04.06.2025 15:15 Ответить
угу, усе гуд
міст своїм ходом разом із хрейсером мацква йдуть до бухти новоросійська
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04.06.2025 15:04 Ответить
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04.06.2025 15:05 Ответить
Швецька письменниця колись написала оповідання - Малюк і Карлсон. Через роки у нас з'явився свій Малюк, ну а Карлсон, це прототип українських дронів. Так що ху@лу, рано чи пізно, тризда.
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04.06.2025 15:06 Ответить
Кацапське фсб - трішкін кафтан. Шоб прикрити всю сраку не вистачає, от вони і нвтяшують його то туди то сюди. Бабахнули аеродроми - весь натовп побіг перевіряти фури. Поки перевіряли фури бабахнули міст. Зараз натовп побіжить мотати синю ізолєнту і воротити захисні споруди. Поки вони будуть присідати навколо моста СБУ наверне ще шось.
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04.06.2025 15:07 Ответить
Нууу, тут все просто - якщо місь фугкціонує, як міст - то забрехались наші, якщо функціонує, як ранооама - то забрехались кацапи. Почекаємо.
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04.06.2025 15:08 Ответить
Якби було щось серйозне, вже по всіх новинах з ранку до вечора розповідали б, а так тиша ....
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04.06.2025 15:53 Ответить
Ось тут визнаю - Малюк перебільшив "досягнення"!
1. На відео вибух виглядав НЕ як 1100 кг - набагато МЕНЬШЕ!
2. Кацапи відкрили міст вже через ТРИ ГОДИНИ після атаки.
.....
p.s.: Єдина надія, що вибух все ж таки щось колихнув у донному осадовому шарі та опора попливе... через місяць... або після ще 2-3 підривів...
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04.06.2025 15:15 Ответить
Треба землетрус в Чорному морі в районі моста бажано магнітудою балів з 10
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04.06.2025 15:15 Ответить
хіба кацапи хоч колись казали правду?
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04.06.2025 15:26 Ответить
Брехливі кацапи мусять знати , що кримському мосту залишилось
не довго стояти цілим і неушкодженим !!
Керченський міст здохне разом з кацапами 100%😠
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04.06.2025 16:43 Ответить
Патєрь нєт!
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04.06.2025 16:53 Ответить
 
 