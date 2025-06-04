Кремль признал атаку на Крымский мост, но, якобы, "ничего не повреждено"

В Кремле спустя сутки признали украинскую атаку на Крымский мост, но утверждают, что никаких последствий якобы нет.

Об этом заявил спикер российского диктатора Дмитрий Песков, которого цитируют пропагандистские агентства ТАСС и "РИА Новости", передает Цензор.НЕТ.

"Ну, взрыв действительно был, ничего не повреждено, мост работает. Киевский режим продолжает свои попытки атаковать объекты мирной инфраструктуры", - цитируют росСМИ заявление Пескова.

По его словам, россияне якобы принимают соответствующие меры предосторожности, исходя из "хорошо известной и понятной сущности киевского режима".

Подробностей о взрыве представитель Кремля не привел.

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Как сообщалось, 3 июня 2025 года, СБУ в третий раз поразила Крымский мост, подорвав опоры.