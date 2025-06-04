Кремль признал атаку на Крымский мост, но, якобы, "ничего не повреждено"
В Кремле спустя сутки признали украинскую атаку на Крымский мост, но утверждают, что никаких последствий якобы нет.
Об этом заявил спикер российского диктатора Дмитрий Песков, которого цитируют пропагандистские агентства ТАСС и "РИА Новости", передает Цензор.НЕТ.
"Ну, взрыв действительно был, ничего не повреждено, мост работает. Киевский режим продолжает свои попытки атаковать объекты мирной инфраструктуры", - цитируют росСМИ заявление Пескова.
По его словам, россияне якобы принимают соответствующие меры предосторожности, исходя из "хорошо известной и понятной сущности киевского режима".
Подробностей о взрыве представитель Кремля не привел.
Как сообщалось, 3 июня 2025 года, СБУ в третий раз поразила Крымский мост, подорвав опоры.
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час перекриття був значно більший
А ржавеющая арматура увеличивается в объёме, что разрушает бетон вокруг.
Одна опора важна, крымский это отдельные бетонные сегменты которые крайними концами лежат на опорах.
міст своїм ходом разом із хрейсером мацква йдуть до бухти новоросійська
1. На відео вибух виглядав НЕ як 1100 кг - набагато МЕНЬШЕ!
2. Кацапи відкрили міст вже через ТРИ ГОДИНИ після атаки.
.....
p.s.: Єдина надія, що вибух все ж таки щось колихнув у донному осадовому шарі та опора попливе... через місяць... або після ще 2-3 підривів...
не довго стояти цілим і неушкодженим !!
Керченський міст здохне разом з кацапами 100%😠