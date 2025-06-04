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Новини Спецоперації СБУ Підрив Кримського мосту
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Кремль визнав атаку на Кримський міст, але нібито "нічого не пошкоджено"

Речник Кремля Дмитро Пєсков

У Кремлі через добу визнали українську атаку на Кримський міст, але стверджують, що жодних наслідків нібито немає.

Про це заявив речник російського диктатора Дмитро Пєсков, якого цитують пропагандистські агентства ТАСС і "РИА Новости", передає Цензор.НЕТ.

"Ну, вибух дійсно був, нічого не пошкоджено, міст працює. Київський режим продовжує свої спроби атакувати об'єкти мирної інфраструктури", - цитують росЗМІ заяву Пєскова. 

За його словами, росіяни нібито вживають відповідних запобіжних заходів, виходячи з "добре відомої й зрозумілої сутності київського режиму".

Подробиць про вибух речник Кремля не навів.

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Як повідомлялося, 3 червня 2025 року, СБУ втретє уразила Кримський міст, підірвавши опори.

Автор: 

вибух (4517) Пєсков Дмитро (1688) Керченський міст (535)


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Топ коментарі
+3
Начебто на 3 год. рух перекривали ... і все
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04.06.2025 15:03 Відповісти
+2
Треба землетрус в Чорному морі в районі моста бажано магнітудою балів з 10
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04.06.2025 15:15 Відповісти
+1
А могли сказати, що вибухнула граната, яка випала з рук охоронця
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04.06.2025 15:01 Відповісти
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04.06.2025 15:00 Відповісти
Начебто на 3 год. рух перекривали ... і все
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04.06.2025 15:03 Відповісти
без грунтовного обстеження опор водолазами та інженерами-мостобудівниками ніхто нічого сказати та гарантувати не може
час перекриття був значно більший
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04.06.2025 15:16 Відповісти
А могли сказати, що вибухнула граната, яка випала з рук охоронця
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04.06.2025 15:01 Відповісти
Чтобы быстро сломать хороший бетон таких подрывов надо 4-5 штук в одной зоне. Но даже 1 взрыв может нарушить структуру и вода начнёт работать разрушающим фактором постепенно портя бетон.
А ржавеющая арматура увеличивается в объёме, что разрушает бетон вокруг.
Одна опора важна, крымский это отдельные бетонные сегменты которые крайними концами лежат на опорах.
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04.06.2025 15:01 Відповісти
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04.06.2025 15:22 Відповісти
Ідьот бичок, качаєтся....Вздихаєт на ходу.....
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04.06.2025 15:01 Відповісти
хто дав бичку горілки ?
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04.06.2025 15:06 Відповісти
Я не знаю, але Агнія Барто, мабуть, знала.
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04.06.2025 15:15 Відповісти
угу, усе гуд
міст своїм ходом разом із хрейсером мацква йдуть до бухти новоросійська
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04.06.2025 15:04 Відповісти
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04.06.2025 15:05 Відповісти
Швецька письменниця колись написала оповідання - Малюк і Карлсон. Через роки у нас з'явився свій Малюк, ну а Карлсон, це прототип українських дронів. Так що ху@лу, рано чи пізно, тризда.
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04.06.2025 15:06 Відповісти
Кацапське фсб - трішкін кафтан. Шоб прикрити всю сраку не вистачає, от вони і нвтяшують його то туди то сюди. Бабахнули аеродроми - весь натовп побіг перевіряти фури. Поки перевіряли фури бабахнули міст. Зараз натовп побіжить мотати синю ізолєнту і воротити захисні споруди. Поки вони будуть присідати навколо моста СБУ наверне ще шось.
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04.06.2025 15:07 Відповісти
Нууу, тут все просто - якщо місь фугкціонує, як міст - то забрехались наші, якщо функціонує, як ранооама - то забрехались кацапи. Почекаємо.
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04.06.2025 15:08 Відповісти
Ось тут визнаю - Малюк перебільшив "досягнення"!
1. На відео вибух виглядав НЕ як 1100 кг - набагато МЕНЬШЕ!
2. Кацапи відкрили міст вже через ТРИ ГОДИНИ після атаки.
.....
p.s.: Єдина надія, що вибух все ж таки щось колихнув у донному осадовому шарі та опора попливе... через місяць... або після ще 2-3 підривів...
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04.06.2025 15:15 Відповісти
І літаків , щнищених , вже не 42 , а лише 12 ....
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04.06.2025 15:24 Відповісти
Треба землетрус в Чорному морі в районі моста бажано магнітудою балів з 10
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04.06.2025 15:15 Відповісти
хіба кацапи хоч колись казали правду?
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04.06.2025 15:26 Відповісти
 
 