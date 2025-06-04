Кремль визнав атаку на Кримський міст, але нібито "нічого не пошкоджено"

У Кремлі через добу визнали українську атаку на Кримський міст, але стверджують, що жодних наслідків нібито немає.

Про це заявив речник російського диктатора Дмитро Пєсков, якого цитують пропагандистські агентства ТАСС і "РИА Новости", передає Цензор.НЕТ.

"Ну, вибух дійсно був, нічого не пошкоджено, міст працює. Київський режим продовжує свої спроби атакувати об'єкти мирної інфраструктури", - цитують росЗМІ заяву Пєскова.

За його словами, росіяни нібито вживають відповідних запобіжних заходів, виходячи з "добре відомої й зрозумілої сутності київського режиму".

Подробиць про вибух речник Кремля не навів.

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Як повідомлялося, 3 червня 2025 року, СБУ втретє уразила Кримський міст, підірвавши опори.