Кремль визнав атаку на Кримський міст, але нібито "нічого не пошкоджено"
У Кремлі через добу визнали українську атаку на Кримський міст, але стверджують, що жодних наслідків нібито немає.
Про це заявив речник російського диктатора Дмитро Пєсков, якого цитують пропагандистські агентства ТАСС і "РИА Новости", передає Цензор.НЕТ.
"Ну, вибух дійсно був, нічого не пошкоджено, міст працює. Київський режим продовжує свої спроби атакувати об'єкти мирної інфраструктури", - цитують росЗМІ заяву Пєскова.
За його словами, росіяни нібито вживають відповідних запобіжних заходів, виходячи з "добре відомої й зрозумілої сутності київського режиму".
Подробиць про вибух речник Кремля не навів.
Як повідомлялося, 3 червня 2025 року, СБУ втретє уразила Кримський міст, підірвавши опори.
Топ коментарі
+3 Обліковий Запис #597212
показати весь коментар04.06.2025 15:03 Відповісти Посилання
+2 Підлога Маккартні
показати весь коментар04.06.2025 15:15 Відповісти Посилання
+1 Перехватчик
показати весь коментар04.06.2025 15:01 Відповісти Посилання
Вхід на форум Цензор.НЕТ
Будь ласка, зачекайте...
Для входу за паролем, перейдіть за посиланням
Використання імені користувача в якості логіну більше не підтримується!
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Забули пароль або логін? Відновити пароль
час перекриття був значно більший
А ржавеющая арматура увеличивается в объёме, что разрушает бетон вокруг.
Одна опора важна, крымский это отдельные бетонные сегменты которые крайними концами лежат на опорах.
міст своїм ходом разом із хрейсером мацква йдуть до бухти новоросійська
1. На відео вибух виглядав НЕ як 1100 кг - набагато МЕНЬШЕ!
2. Кацапи відкрили міст вже через ТРИ ГОДИНИ після атаки.
.....
p.s.: Єдина надія, що вибух все ж таки щось колихнув у донному осадовому шарі та опора попливе... через місяць... або після ще 2-3 підривів...