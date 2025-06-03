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Новини Спецоперації СБУ Підрив Кримського мосту
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СБУ втретє уразила Кримський міст, підірвавши опори. ВІДЕО+ФОТО

Служба безпеки України втретє уразила Кримський міст.

Про це повідомила пресслужба СБУ, інформує Цензор.НЕТ.

"Операція тривала декілька місяців. Агенти СБУ замінували опори цього незаконного об’єкта. І сьогодні, без жодних жертв серед цивільного населення, о 4:44 ранку перший вибуховий пристрій був активований! Підводні підпірки опор сильно пошкоджено на рівні дна - 1100 кг вибухівки в тротиловому еквіваленті цьому посприяли. Фактично міст перебуває в аварійному стані", - йдеться в повідомленні.

Голова СБУ Малюк особисто контролював проведення операції та координував її планування.

Підрив Кримського мосту. Подробиці операції

"Бог любить Трійцю, а СБУ завжди доводить задумане до кінця і ніколи не повторюється. Раніше ми двічі вразили Кримський міст у 2022 та 2023 роках. Тож сьогодні продовжили цю традицію вже під водою. Жодним незаконним обʼєктам рф немає місця на території нашої держави. Тому Кримський міст - абсолютно законна ціль, особливо зважаючи на те, що ворог використовував його як логістичну артерію для забезпечення своїх військ. Крим — це Україна, і будь-які прояви окупації будуть отримувати нашу жорстку відповідь", - зазначив він.

Читайте: Ударів по Криму не стало менше, а Керченський міст залишається ціллю для ЗСУ, - Неїжпапа

Автор: 

СБУ (12945) Керченський міст (532)


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Топ коментарі
+47
підводні фури...
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03.06.2025 14:12 Відповісти
+34
Не дає СБУ трампу з пуйлом з депресії вилізти
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03.06.2025 14:13 Відповісти
+23
Ви колисьпробували кудись покласти 1100кг?
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03.06.2025 14:16 Відповісти
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Ще й камеру встановили в правильному місці щоб весь світ онлайн дивився екзекуцію
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03.06.2025 14:37 Відповісти
камери то кацапські ефесбешні
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03.06.2025 15:41 Відповісти
перший вибуховий пристрій було активовано..., задача з зірочкою - знайти другий, третій й скільки там їх ще, а може був тільки 1..., але ж це треба перевірити...., це просто топ! перевіряти чи ні, чи просто чекати...
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03.06.2025 14:37 Відповісти
Рух по мосту відновили через 3 години...
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03.06.2025 14:38 Відповісти
Досі ніхто нічого не відновив, іпсьонок брехливий)

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03.06.2025 15:35 Відповісти
власне підірвані його опори (виділено червоним на фото)
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03.06.2025 14:40 Відповісти
Нагадаємо, що СБУ вказало - 1100 кг вибухівки було підірвано в районі дна.
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03.06.2025 14:43 Відповісти
Мосты подобного типа намного проще разрушить перебив какую то часть арки (и даже небольшим боезарядов)-и полотно просто рухнет,потому ,что несущая конструкция формируется в самой арке
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03.06.2025 15:22 Відповісти
В цілому правильно, але трохи неточно: підрив був із автомобільної сторони, яка з боку Чорного моря, а не залізничної, з боку Азовського!
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03.06.2025 15:33 Відповісти
якщо так, то надцятий потяг його доб'є, рано чи пізно. чух-чух, чух-чух... ну а сезонний шторм, крига та течія допоможуть
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03.06.2025 15:35 Відповісти
підірвали автомобільний, до ж-д не дістатися, крига теж із Азову - там де вибуха не було!
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03.06.2025 15:43 Відповісти
Владелец чемоданной фабрики на росии Василий Дрыстайло возглавил список Forbs 👌
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03.06.2025 14:41 Відповісти
вітаю українців(не всіх) із черговою блискучою перемогою наших військових під керівництвом президента Зеленського! 👍👍👍
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03.06.2025 14:43 Відповісти
Капитан Немо оказывается тоже УКРАИНЕЦ!!!
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03.06.2025 14:43 Відповісти
фигассе.., как подобрались
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03.06.2025 14:47 Відповісти
Не дуже вражає ,видно операція готувалась на швидкоруч.
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03.06.2025 14:47 Відповісти
в тебе вражалка не виросла
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03.06.2025 14:57 Відповісти
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03.06.2025 15:31 Відповісти
З дивана видно?
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03.06.2025 15:08 Відповісти
Сподіваюсь, це не фейк
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03.06.2025 14:47 Відповісти
Первое (устройство)?!!! Опа! Ждём активации второго, третьего и т.д. Похоже продолжение следует!
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03.06.2025 14:49 Відповісти
хай ремонтують, але без ударів по мостам на чонгарі толку від того мало, хіба просто показати що ***** навіть свою реліквію не може захистити, в черговий раз
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03.06.2025 14:51 Відповісти
Мост подорвали это, конечно хорошо, но может подорвали бы арту да смерчи с ураганами, что ежедневно валят по Сумам, Херсону, Харькову? Без обид, просто мысли вслух...там люди уже не выдерживают, знакомых много, в курсе их бед и ужасов.
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03.06.2025 14:55 Відповісти
розумію, що важке рішення, але виїжджати людям потрібно. Ці кровожерливі виродки не зупиняться((
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03.06.2025 15:15 Відповісти
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03.06.2025 14:59 Відповісти
схоже на якійсь фотошоп
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03.06.2025 15:32 Відповісти
Ні, все так і було!
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03.06.2025 15:34 Відповісти
Чтобы быстро сломать хороший бетон таких подрывов надо 4-5 штук в одной зоне. Но даже 1 взрыв может нарушить структуру и вода начнёт работать разрушающим фактором постепенно портя бетон.
Одна опора важна, крымский это отдельные бетонные сегменты которые крайними концами лежат на опорах.
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03.06.2025 15:01 Відповісти
Це якесь свято!!
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03.06.2025 15:05 Відповісти
пишуть шо 15хв назад вже друга пішла
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03.06.2025 15:05 Відповісти
Конкретніше будь ласка
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03.06.2025 15:13 Відповісти
ніби вже офіційно другий підрив..
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03.06.2025 15:20 Відповісти
Добра новина!
Героям слава, слава, слава!
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03.06.2025 15:07 Відповісти
Випускайте кракена! Або енота.
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03.06.2025 15:10 Відповісти
👍👋💪✌❤️
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03.06.2025 15:10 Відповісти
Як же я люблю Малюка!!!))
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03.06.2025 15:12 Відповісти
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03.06.2025 15:13 Відповісти
Красівенько так... Але краще б один з устоїв, їх важче, ніж опору відновити
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03.06.2025 15:18 Відповісти
Безглузда акція
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03.06.2025 15:18 Відповісти
Краще б сказали, що це зробили китайці і навели на китайський слід. З аеродромами так само.
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03.06.2025 15:36 Відповісти
міст буде знищено, москалику.
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03.06.2025 15:36 Відповісти
Малюк - це просто якийсь Фредi Крюгер для кац@пнi ))))))))
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03.06.2025 15:20 Відповісти
Гарна новина для України!
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03.06.2025 15:25 Відповісти
У деревни Путино погибает взвод...
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03.06.2025 15:26 Відповісти
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03.06.2025 15:28 Відповісти
Мост немножечко подсел. Сейчас нехватает хорошего шторма, чтобы по законам механики раскачать опору
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03.06.2025 15:31 Відповісти
поки не рухне, не повірю. смисл в мості один - щоб його не було. повреждалі його і раніше.
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03.06.2025 15:33 Відповісти
Мосто мостом, а по суходолу вже автобани прокладені і залізничне полотно
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03.06.2025 15:40 Відповісти
ага, тільки потяги там знищуються миттєво, бо в зоні досяжності.
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03.06.2025 15:43 Відповісти
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