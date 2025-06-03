РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
16499 посетителей онлайн
Новости Спецоперация СБУ Подрыв Крымского моста
37 962 163

СБУ в третий раз поразила Крымский мост, подорвав опоры. ВИДЕО+ФОТО

Служба безопасности Украины в третий раз поразила Крымский мост.

Об этом сообщила пресс-служба СБУ, информирует Цензор.НЕТ.

"Операция длилась несколько месяцев. Агенты СБУ заминировали опоры этого незаконного объекта. И сегодня, без жертв среди гражданского населения, в 4:44 утра первое взрывное устройство было активировано! Подводные подпорки опор сильно повреждены на уровне дна - 1100 кг взрывчатки в тротиловом эквиваленте этому поспособствовали. Фактически мост находится в аварийном состоянии", - говорится в сообщении.

Глава СБУ Малюк лично контролировал проведение операции и координировал ее планирование.

Подрыв Крымского моста. Подробности операции

"Бог любит Троицу, а СБУ всегда доводит задуманное до конца и никогда не повторяется. Ранее мы дважды поразили Крымский мост в 2022 и 2023 годах. Поэтому сегодня продолжили эту традицию уже под водой. Никаким незаконным объектам рф нет места на территории нашего государства. Поэтому Крымский мост - абсолютно законная цель, особенно учитывая то, что враг использовал его как логистическую артерию для обеспечения своих войск. Крым - это Украина, и любые проявления оккупации будут получать наш жесткий ответ", - отметил он.

Читайте: Ударов по Крыму не стало меньше, а Керченский мост остается целью для ВСУ, - Неижпапа

Автор: 

СБУ (20014) Керченский мост (393)


Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в Facebook
Топ комментарии
+49
підводні фури...
показать весь комментарий
03.06.2025 14:12 Ответить
+35
Не дає СБУ трампу з пуйлом з депресії вилізти
показать весь комментарий
03.06.2025 14:13 Ответить
+24
Ви колисьпробували кудись покласти 1100кг?
показать весь комментарий
03.06.2025 14:16 Ответить
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Страница 2 из 2
специ знали де закласти вибухівку
показать весь комментарий
03.06.2025 14:36 Ответить
Славні СБУ їбуть їбучих кацапів в усі дири!
З===э (__о__)
показать весь комментарий
03.06.2025 14:35 Ответить
Ще й камеру встановили в правильному місці щоб весь світ онлайн дивився екзекуцію
показать весь комментарий
03.06.2025 14:37 Ответить
камери то кацапські ефесбешні
показать весь комментарий
03.06.2025 15:41 Ответить
перший вибуховий пристрій було активовано..., задача з зірочкою - знайти другий, третій й скільки там їх ще, а може був тільки 1..., але ж це треба перевірити...., це просто топ! перевіряти чи ні, чи просто чекати...
показать весь комментарий
03.06.2025 14:37 Ответить
Рух по мосту відновили через 3 години...
показать весь комментарий
03.06.2025 14:38 Ответить
Досі ніхто нічого не відновив, іпсьонок брехливий)

показать весь комментарий
03.06.2025 15:35 Ответить
..а чому мовчимо... ??? Братки зі смердячої лапшу тобі навішали? Чи сам проїхав через ТРИ!!?? години?
показать весь комментарий
03.06.2025 15:46 Ответить
власне підірвані його опори (виділено червоним на фото)
показать весь комментарий
03.06.2025 14:40 Ответить
Нагадаємо, що СБУ вказало - 1100 кг вибухівки було підірвано в районі дна.
показать весь комментарий
03.06.2025 14:43 Ответить
Мосты подобного типа намного проще разрушить перебив какую то часть арки (и даже небольшим боезарядов)-и полотно просто рухнет,потому ,что несущая конструкция формируется в самой арке
показать весь комментарий
03.06.2025 15:22 Ответить
В цілому правильно, але трохи неточно: підрив був із автомобільної сторони, яка з боку Чорного моря, а не залізничної, з боку Азовського!
показать весь комментарий
03.06.2025 15:33 Ответить
якщо так, то надцятий потяг його доб'є, рано чи пізно. чух-чух, чух-чух... ну а сезонний шторм, крига та течія допоможуть
показать весь комментарий
03.06.2025 15:35 Ответить
підірвали автомобільний, до ж-д не дістатися, крига теж із Азову - там де вибуха не було!
показать весь комментарий
03.06.2025 15:43 Ответить
Владелец чемоданной фабрики на росии Василий Дрыстайло возглавил список Forbs 👌
показать весь комментарий
03.06.2025 14:41 Ответить
вітаю українців(не всіх) із черговою блискучою перемогою наших військових під керівництвом президента Зеленського! 👍👍👍
показать весь комментарий
03.06.2025 14:43 Ответить
Вилизав так вилизав. Очечко найвеличнішого заболить від твого ширшавого язика і тебе залишать без пайки. А Героям Слава, тільки це не завдяки кращебвтіку та його жОПі, а всупереч.
показать весь комментарий
03.06.2025 15:45 Ответить
Зараз Малюк доповість Зеленому про деталі операції..і пан Президент дізнається про своє особисте керівництво ... А сам Малюк ще ближче наблизився до свого звільнення...
показать весь комментарий
03.06.2025 15:53 Ответить
Тому і вдала операція, що голобородьку нічого не сказали !
показать весь комментарий
03.06.2025 15:55 Ответить
Капитан Немо оказывается тоже УКРАИНЕЦ!!!
показать весь комментарий
03.06.2025 14:43 Ответить
фигассе.., как подобрались
показать весь комментарий
03.06.2025 14:47 Ответить
Не дуже вражає ,видно операція готувалась на швидкоруч.
показать весь комментарий
03.06.2025 14:47 Ответить
в тебе вражалка не виросла
показать весь комментарий
03.06.2025 14:57 Ответить
показать весь комментарий
03.06.2025 15:31 Ответить
З дивана видно?
показать весь комментарий
03.06.2025 15:08 Ответить
Сподіваюсь, це не фейк
показать весь комментарий
03.06.2025 14:47 Ответить
Первое (устройство)?!!! Опа! Ждём активации второго, третьего и т.д. Похоже продолжение следует!
показать весь комментарий
03.06.2025 14:49 Ответить
хай ремонтують, але без ударів по мостам на чонгарі толку від того мало, хіба просто показати що ***** навіть свою реліквію не може захистити, в черговий раз
показать весь комментарий
03.06.2025 14:51 Ответить
Мост подорвали это, конечно хорошо, но может подорвали бы арту да смерчи с ураганами, что ежедневно валят по Сумам, Херсону, Харькову? Без обид, просто мысли вслух...там люди уже не выдерживают, знакомых много, в курсе их бед и ужасов.
показать весь комментарий
03.06.2025 14:55 Ответить
розумію, що важке рішення, але виїжджати людям потрібно. Ці кровожерливі виродки не зупиняться((
показать весь комментарий
03.06.2025 15:15 Ответить
показать весь комментарий
03.06.2025 14:59 Ответить
схоже на якійсь фотошоп
показать весь комментарий
03.06.2025 15:32 Ответить
Ні, все так і було!
показать весь комментарий
03.06.2025 15:34 Ответить
Чтобы быстро сломать хороший бетон таких подрывов надо 4-5 штук в одной зоне. Но даже 1 взрыв может нарушить структуру и вода начнёт работать разрушающим фактором постепенно портя бетон.
Одна опора важна, крымский это отдельные бетонные сегменты которые крайними концами лежат на опорах.
показать весь комментарий
03.06.2025 15:01 Ответить
Це якесь свято!!
показать весь комментарий
03.06.2025 15:05 Ответить
пишуть шо 15хв назад вже друга пішла
показать весь комментарий
03.06.2025 15:05 Ответить
Конкретніше будь ласка
показать весь комментарий
03.06.2025 15:13 Ответить
ніби вже офіційно другий підрив..
показать весь комментарий
03.06.2025 15:20 Ответить
https://nv.ua/ukr/ukraine/events/krimskiy-mist-nibito-atakuvali-morski-droni-povidomlennya-z-yavilisya-v-rosiyskih-pablikah-50519167.html покишо тільки так, нажаль
показать весь комментарий
03.06.2025 15:46 Ответить
Добра новина!
Героям слава, слава, слава!
показать весь комментарий
03.06.2025 15:07 Ответить
Випускайте кракена! Або енота.
показать весь комментарий
03.06.2025 15:10 Ответить
👍👋💪✌❤️
показать весь комментарий
03.06.2025 15:10 Ответить
Як же я люблю Малюка!!!))
показать весь комментарий
03.06.2025 15:12 Ответить
показать весь комментарий
03.06.2025 15:13 Ответить
Красівенько так... Але краще б один з устоїв, їх важче, ніж опору відновити
показать весь комментарий
03.06.2025 15:18 Ответить
Безглузда акція
показать весь комментарий
03.06.2025 15:18 Ответить
Краще б сказали, що це зробили китайці і навели на китайський слід. З аеродромами так само.
показать весь комментарий
03.06.2025 15:36 Ответить
міст буде знищено, москалику.
показать весь комментарий
03.06.2025 15:36 Ответить
Малюк - це просто якийсь Фредi Крюгер для кац@пнi ))))))))
показать весь комментарий
03.06.2025 15:20 Ответить
Гарна новина для України!
показать весь комментарий
03.06.2025 15:25 Ответить
У деревни Путино погибает взвод...
показать весь комментарий
03.06.2025 15:26 Ответить
показать весь комментарий
03.06.2025 15:28 Ответить
Мост немножечко подсел. Сейчас нехватает хорошего шторма, чтобы по законам механики раскачать опору
показать весь комментарий
03.06.2025 15:31 Ответить
поки не рухне, не повірю. смисл в мості один - щоб його не було. повреждалі його і раніше.
показать весь комментарий
03.06.2025 15:33 Ответить
Мосто мостом, а по суходолу вже автобани прокладені і залізничне полотно
показать весь комментарий
03.06.2025 15:40 Ответить
ага, тільки потяги там знищуються миттєво, бо в зоні досяжності.
показать весь комментарий
03.06.2025 15:43 Ответить
это прекрасно!
показать весь комментарий
03.06.2025 15:50 Ответить
а чого ненаписано, як величний особисто натискав кнопку та ночами на надувному матраці підвозив динаміт
показать весь комментарий
03.06.2025 15:52 Ответить
На відео вибух +- 20 кг, близько до поверхні.
показать весь комментарий
03.06.2025 15:57 Ответить
Це не підрив, це якийсь меседж для торгів.
показать весь комментарий
03.06.2025 16:00 Ответить
Страница 2 из 2
 
 