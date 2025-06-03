СБУ в третий раз поразила Крымский мост, подорвав опоры. ВИДЕО+ФОТО

Служба безопасности Украины в третий раз поразила Крымский мост.

Об этом сообщила пресс-служба СБУ, информирует Цензор.НЕТ.

"Операция длилась несколько месяцев. Агенты СБУ заминировали опоры этого незаконного объекта. И сегодня, без жертв среди гражданского населения, в 4:44 утра первое взрывное устройство было активировано! Подводные подпорки опор сильно повреждены на уровне дна - 1100 кг взрывчатки в тротиловом эквиваленте этому поспособствовали. Фактически мост находится в аварийном состоянии", - говорится в сообщении.

Глава СБУ Малюк лично контролировал проведение операции и координировал ее планирование.

"Бог любит Троицу, а СБУ всегда доводит задуманное до конца и никогда не повторяется. Ранее мы дважды поразили Крымский мост в 2022 и 2023 годах. Поэтому сегодня продолжили эту традицию уже под водой. Никаким незаконным объектам рф нет места на территории нашего государства. Поэтому Крымский мост - абсолютно законная цель, особенно учитывая то, что враг использовал его как логистическую артерию для обеспечения своих войск. Крым - это Украина, и любые проявления оккупации будут получать наш жесткий ответ", - отметил он.

Читайте: Ударов по Крыму не стало меньше, а Керченский мост остается целью для ВСУ, - Неижпапа