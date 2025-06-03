На Кримському мосту пошкоджено ключову та складну частину через операцію СБУ, - ВМС

У рамках спецоперації СБУ 3 червня була атакована конструктивно складна частина Керченського мосту.

Про це заявив в ефірі телеканал FREEДОМ речник Військово-морських сил (ВМС) України Дмитро Плетенчук, інформує Цензор.НЕТ.

За його словами, Кримський міст як об'єкт поєднує в собі фізичну класичну складову війни та ідеологічну складову.

Крім того, російські окупанти використовують його для логістики.

"Вона (конструктивно складна частина мосту — ред.) вже раніше мала пошкодження внаслідок такої ж операції, але спільної з Військово-морськими силами. І її пропускна здатність була знижена. Це відчутно було. І для гарнізону, який, відповідно, не міг перекидати, наприклад, важку техніку ешелонами, тому що залізничне сполучення є основним логістичним інструментом російської армії. Перед цим було знищено морську логістику. І не менш важливою є, звичайно ж, ідеологічна складова. Відповідно, для росіян цей удар, тим паче удар, який наступив за попереднім, не менш болючим (операція "Павутина" - ред.), є, звісно, тим, що може розігнути кілька скріп. А так званий Кримський міст є однією з таких імперських "скрєп"", - сказав речник ВМС України.

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Він нагадав, що частина моря, безпосередньо Керченський канал, є зоною відповідальності ВМС України.

"І офіційно Україна заборонила прохід суден уже досить давно. Тобто прибережні попередження були виписані Україною ще навіть не 2024-го, а 2023 року. Тобто офіційно це судноплавство закрито. Але з усім тим багато хто порушує. І судна, зокрема під іноземними прапорами, проходять через Кримський канал. Що стосується самого мосту, це та частина, яка є однією з ключових. І якщо уразити саме її, наслідки можуть бути досить серйозні", - додав Плетенчук.

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Як повідомлялося, 3 червня 2025 року, СБУ втретє уразила Кримський міст, підірвавши опори.