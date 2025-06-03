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Новини Спецоперації СБУ Підрив Кримського мосту
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На Кримському мосту пошкоджено ключову та складну частину через операцію СБУ, - ВМС

Кримський міст уразила СБУ: Плетенчук розповів деталі

У рамках спецоперації СБУ 3 червня була атакована конструктивно складна частина Керченського мосту.

Про це заявив в ефірі телеканал FREEДОМ речник Військово-морських сил (ВМС) України Дмитро Плетенчук, інформує Цензор.НЕТ.

За його словами, Кримський міст як об'єкт поєднує в собі фізичну класичну складову війни та ідеологічну складову.

Крім того, російські окупанти використовують його для логістики.

"Вона (конструктивно складна частина мосту — ред.) вже раніше мала пошкодження внаслідок такої ж операції, але спільної з Військово-морськими силами. І її пропускна здатність була знижена. Це відчутно було. І для гарнізону, який, відповідно, не міг перекидати, наприклад, важку техніку ешелонами, тому що залізничне сполучення є основним логістичним інструментом російської армії. Перед цим було знищено морську логістику. І не менш важливою є, звичайно ж, ідеологічна складова. Відповідно, для росіян цей удар, тим паче удар, який наступив за попереднім, не менш болючим (операція "Павутина" - ред.), є, звісно, тим, що може розігнути кілька скріп. А так званий Кримський міст є однією з таких імперських "скрєп"", - сказав речник ВМС України.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Рух Кримським мостом знову перекрито. Ворожі ресурси повідомляють про нову атаку

Він нагадав, що частина моря, безпосередньо Керченський канал, є зоною відповідальності ВМС України.

"І офіційно Україна заборонила прохід суден уже досить давно. Тобто прибережні попередження були виписані Україною ще навіть не 2024-го, а 2023 року. Тобто офіційно це судноплавство закрито. Але з усім тим багато хто порушує. І судна, зокрема під іноземними прапорами, проходять через Кримський канал. Що стосується самого мосту, це та частина, яка є однією з ключових. І якщо уразити саме її, наслідки можуть бути досить серйозні", - додав Плетенчук.

Читайте також: Ударів по Криму не стало менше, а Керченський міст залишається ціллю для ЗСУ, - Неїжпапа

Як повідомлялося, 3 червня 2025 року, СБУ втретє уразила Кримський міст, підірвавши опори.

Автор: 

ВМС (1397) Керченський міст (532) Плетенчук Дмитро (177)


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Топ коментарі
+19
Может добить сегодня ночью Нептунами?
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03.06.2025 20:49 Відповісти
+18
Плетенчук теж не бачить під носом побудовану кацапами ЖД логістику від Лаптєстану до Криму.
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03.06.2025 20:50 Відповісти
+18
Такие операции к лицу спецслужбам США
Но сегодня спецслужбы США нервно курят в сторонке
Дико завидуют
И матерят своего президента
Нет у тебя хороших карт,ДОНАЛЬД!!
Ты - СЛАБОЕ ЗВЕНО!!!
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03.06.2025 20:54 Відповісти
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Может добить сегодня ночью Нептунами?
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03.06.2025 20:49 Відповісти
Скільки десятків Нептунів потрібно витратити щоб завалити один проліт? Краще Нептуни використовувати по рашистських електростанціях, літаках та кораблях
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03.06.2025 21:21 Відповісти
Дуже часто хочеться видавати бажане за дійсне. Нагадує 40 "знищених" літаків.
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03.06.2025 21:25 Відповісти
віриш "кісєлю" та Шапіро?
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03.06.2025 21:38 Відповісти
А почему не Таурус? Они давно на дежурстве.
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03.06.2025 21:43 Відповісти
Плетенчук теж не бачить під носом побудовану кацапами ЖД логістику від Лаптєстану до Криму.
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03.06.2025 20:50 Відповісти
..а Ви будували б залізницю у зоні враження силами ЗСУ ..якби не було зниження вантажнопропускної складової на Керченськом мосту після враження і пожару кількох цистерн з паливом??? Залізниця з Маріуполя через Мелітополь не бажання кацапів..а необхідність... бо на мосту не дуже весело для потягів ...
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03.06.2025 21:03 Відповісти
Гляньте на карту DeepState із залізничними шляхами.
Рашисти спромоглись протягнути всьго лише 60 км колії від ст. Маловодне (гілка Донецьк-Волноваха) до ст. Бурне (Донецьк-Амвросіївка), щоби мати резервну гілку до Маріуполя подалі від лінії фронту. І це все.
До Криму потрібно їхати по старій гілці Волноваха-Розівка-Токмак-Мелітополь, а це менше 40 км від фронту - відстань артилерійського пострілу та радіус роботи дронів на оптоволокні.

Більше на цю тему - https://www.0629.com.ua/news/3792845/mificnogo-novogo-zaliznicnogo-slahu-do-krimu-cerez-mariupol-ne-isnue-deepstate#google_vignette тут.
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03.06.2025 21:14 Відповісти
Дякую!
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03.06.2025 21:22 Відповісти
Враховуючи значне покриття кацапськими ланцетами та дронами на оптоволокні, тилів ЗСУ, ніхто артилерію на нуль підтягувати не буде,тому кримський міст вже не є таким важливим для орків.Наявна в ЗСУ кількість оптоволоконних дронів з дальністю 40 км. бажає бути кращою,м'яко кажучи.
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03.06.2025 21:42 Відповісти
Ідьот бичьок, шатаєтся,
Вздихаєт на ходу.
Ох, кладочка шатаєтся.
Сєйчас я упаду.
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03.06.2025 20:51 Відповісти
Ідьот кацап, шатаєтся,
Вздихаєт на ходу.
Ох, водочка кончяєтся.
Сєйчас я упаду!
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03.06.2025 20:59 Відповісти
Хай падають хоч від водочки, хоч просто так.
Але дрони допомагають їм падати.
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03.06.2025 21:13 Відповісти
Ой дрон в мєня врєзаєцца!
Сєчяс я упаду!
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03.06.2025 21:17 Відповісти
це як зуб зламати, коли по морді дали. Він начебто на яснах ще тримається, але є нюанс
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03.06.2025 20:52 Відповісти
Ну й навіщо так брехати????, плетенчук?
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03.06.2025 20:52 Відповісти
А що у вас "на мацквє "кажуть?
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03.06.2025 21:27 Відповісти
В залежності від заложеної вибухівки ,пошкодження можуть мати великі наслідки.
по перше шторми і рух води ,буде руйнувати саму опору, а по друге дно ,дно в цій частині плавун.
Обрушення може статись навіть в самий неочікуванний час.
Значить, СБУ будуть добивати опори
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03.06.2025 20:53 Відповісти
Такие операции к лицу спецслужбам США
Но сегодня спецслужбы США нервно курят в сторонке
Дико завидуют
И матерят своего президента
Нет у тебя хороших карт,ДОНАЛЬД!!
Ты - СЛАБОЕ ЗВЕНО!!!
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03.06.2025 20:54 Відповісти
абсолютно не пригадую саме американські спецоперації ( хіба шо в кіно).
ізраїльські, радянські, фашистської німеччини, британські..пригадую..
а от американські ні
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03.06.2025 20:58 Відповісти
Ликвидация Бен Ладена
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03.06.2025 20:58 Відповісти
вона дуже спірна...але дякую, щось є
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03.06.2025 21:15 Відповісти
Спорно - это заход в Курскую область
А ликвидация Бен Ладена - это невероятный труд тысяч людей
По всему миру
Блестяще проведенная операция
Без единой жертвы среди спецназа
Я снимаю шляпу перед теми - кто это сделал...
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03.06.2025 21:20 Відповісти
і ніхто не дасть вам навіть 80 % що це тушка саме бен ладена. не смішіть
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03.06.2025 21:25 Відповісти
захід в курську волость це не розвідка і сбу
складається враження, що ви не те, за що себе видаєте
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03.06.2025 21:26 Відповісти
особисто для вас
російська вікі більш інформативна в цьому питанні:

Американские военные использовали несколько методов для точной идентификации тела Усамы бен Ладена.

Измерение тела: и труп, и бен Ладен были ростом 1,93 м; у SEAL на месте не было рулетки для измерения трупа, поэтому спецназовец известного роста лёг рядом с телом и рост был приблизительно установлен сравнениемhttps://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F_%C2%AB%D0%9A%D0%BE%D0%BF%D1%8C%D1%91_%D0%9D%D0%B5%D0%BF%D1%82%D1%83%D0%BD%D0%B0%C2%BB#cite_note-ST6return-44 [44].Программное обеспечение для распознавания лиц: фотография, переданная SEAL в штаб-квартиру ЦРУ в https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D1%8D%D0%BD%D0%B3%D0%BB%D0%B8 Лэнгли для распознавания лица, совпала на 90-95 %https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F_%C2%AB%D0%9A%D0%BE%D0%BF%D1%8C%D1%91_%D0%9D%D0%B5%D0%BF%D1%82%D1%83%D0%BD%D0%B0%C2%BB#cite_note-ref-94-38 [38].Опознание людьми: одна или две женщины из укрытия, в том числе одна из жён бен Ладенаhttps://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F_%C2%AB%D0%9A%D0%BE%D0%BF%D1%8C%D1%91_%D0%9D%D0%B5%D0%BF%D1%82%D1%83%D0%BD%D0%B0%C2%BB#cite_note-ref-47-92 [92], опознали тело бен Ладена после смертиhttps://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F_%C2%AB%D0%9A%D0%BE%D0%BF%D1%8C%D1%91_%D0%9D%D0%B5%D0%BF%D1%82%D1%83%D0%BD%D0%B0%C2%BB#cite_note-ref-94-38 [38]. Жена бен Ладена, по-видимому, также назвала его по имени во время атаки, непреднамеренно оказав помощь в его идентификации американскими военными на местеhttps://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F_%C2%AB%D0%9A%D0%BE%D0%BF%D1%8C%D1%91_%D0%9D%D0%B5%D0%BF%D1%82%D1%83%D0%BD%D0%B0%C2%BB#cite_note-ref-30-93 [93]https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F_%C2%AB%D0%9A%D0%BE%D0%BF%D1%8C%D1%91_%D0%9D%D0%B5%D0%BF%D1%82%D1%83%D0%BD%D0%B0%C2%BB#cite_note-ref-20-94 [94]https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F_%C2%AB%D0%9A%D0%BE%D0%BF%D1%8C%D1%91_%D0%9D%D0%B5%D0%BF%D1%82%D1%83%D0%BD%D0%B0%C2%BB#cite_note-ref-114-95 [95].Анализ ДНК: «https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D1%81%D1%81%D0%BE%D1%88%D0%B8%D1%8D%D0%B9%D1%82%D0%B5%D0%B4_%D0%9F%D1%80%D0%B5%D1%81%D1%81 Ассошиэйтед пресс» и https://ru.wikipedia.org/wiki/The_New_York_Times The New York Times сообщали, что тело бен Ладена может быть идентифицировано https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%B5%D0%BD%D0%B5%D1%82%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%B4%D0%B0%D0%BA%D1%82%D0%B8%D0%BB%D0%BE%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%BF%D0%B8%D1%8F анализом ДНКhttps://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F_%C2%AB%D0%9A%D0%BE%D0%BF%D1%8C%D1%91_%D0%9D%D0%B5%D0%BF%D1%82%D1%83%D0%BD%D0%B0%C2%BB#cite_note-ref-96-28 [28]https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F_%C2%AB%D0%9A%D0%BE%D0%BF%D1%8C%D1%91_%D0%9D%D0%B5%D0%BF%D1%82%D1%83%D0%BD%D0%B0%C2%BB#cite_note-ref-13-96 [96] с использованием образцов тканей и крови его сестры, которая умерла от https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D0%BF%D1%83%D1%85%D0%BE%D0%BB%D1%8C_%D0%B3%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%D0%BC%D0%BE%D0%B7%D0%B3%D0%B0 опухоли мозгаhttps://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F_%C2%AB%D0%9A%D0%BE%D0%BF%D1%8C%D1%91_%D0%9D%D0%B5%D0%BF%D1%82%D1%83%D0%BD%D0%B0%C2%BB#cite_note-ref-14-97 [97]. ABC News сообщило, что «у бен Ладена взяли два образца: один из этих образцов ДНК был проанализирован, и информация направлена в электронном виде в Вашингтон из Баграма. Кто-то из Афганистана физически доставит образец»https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F_%C2%AB%D0%9A%D0%BE%D0%BF%D1%8C%D1%91_%D0%9D%D0%B5%D0%BF%D1%82%D1%83%D0%BD%D0%B0%C2%BB#cite_note-ref-94-38 [38]. По словам высокопоставленного сотрудника https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B8%D0%BD%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B5%D1%80%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE_%D0%BE%D0%B1%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%BD%D1%8B_%D0%A1%D0%A8%D0%90 Министерства обороны СШАhttps://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F_%C2%AB%D0%9A%D0%BE%D0%BF%D1%8C%D1%91_%D0%9D%D0%B5%D0%BF%D1%82%D1%83%D0%BD%D0%B0%C2%BB#cite_note-globalDOD-98 [98]:
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03.06.2025 21:30 Відповісти
дуже ох...єнні докази
на рівні "кума казала"
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03.06.2025 21:31 Відповісти
я згоден навіть на таку індентифікацію путлера
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03.06.2025 22:15 Відповісти
Чтобы вспомнить, надо сначала знать
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03.06.2025 21:05 Відповісти
чого б це ви були більш інформовані
наприклад
- скорцені операція дуб
- операція британців м'ясний фарш
- операція моісей
- операція РЯН
такого рівня штатівські не мають
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03.06.2025 21:23 Відповісти
На дворе 21 век
Штаты работают по- другому
Они предпочитают наносить ракетные удары издалека
Так они сделали в Сирии
Когда нанесли удар по вагнеровцам
Их тогда покрошили буквально
Собирать было нечего
Ровно также Штаты наносят удары по лидерам Хамаса и Хезболлы
Не ленитесь - поищите в интернете эти великолепные
Точечные американские операции
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03.06.2025 21:28 Відповісти
і знов
ми про розвідку і секретні служби
а ви ні
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03.06.2025 21:32 Відповісти
Висадка на Сицилії. Спланували штати, домовились з сицилійською мафією. Коли американський десант висадився, загони мафії вже переловили всіх німців і видали американцям. Без жодних зусиль і втрат Сицилія була під контролем американців.
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03.06.2025 21:41 Відповісти
ага
і штати приготували тіло жмурика з документами
Автором операции был капитан первого ранга https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%BE%D0%BD%D1%82%D0%B5%D0%B3%D1%8E,_%D0%98%D0%B2%D0%B5%D0%BD Ивен Монтегю (сын https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%BD_%D0%A1%D1%83%D1%8D%D0%B9%D1%82%D0%BB%D0%B8%D0%BD%D0%B3 барона Суэйтлинга).
в штатах одні барони)
ви просто нагадуєте про цю массу карикатур про трампа на тему "якщо б я був тоді президентом.."))
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03.06.2025 21:47 Відповісти
Это не американская операция
Это операция сил анитигитлеровской коалиции
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03.06.2025 21:49 Відповісти
а я про що
а ви про що?
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03.06.2025 22:21 Відповісти
ні одна штатівська операція не має такого рівня задуму і виконання, нажаль
складається враження, що саме ваша думка сформована кіно
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03.06.2025 21:24 Відповісти
Спецслужби США тільки у голлівудських фільмах неперевершені герої, а у реальному житті - униле лайно...
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03.06.2025 21:06 Відповісти
Одне питання. Без провокацій (я правда не знаю). Міст закритий хоча б для автотранспорту?
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03.06.2025 21:02 Відповісти
Напишіть чітко - рух по мосту перекритий чи ні ...?
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03.06.2025 21:02 Відповісти
Треба визнати що цей блін вийшов комом...
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03.06.2025 21:10 Відповісти
бліни комом в кацапів виходять. Українці ловлять облизня ,але не в даному випадку. Для прикладу: якщо кацапа ******* по довбешці чимось важким але кацап зразу не впав то це не означає що з ним усе гаразд. Та к і з тим клятим мостом.
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03.06.2025 21:43 Відповісти
Ясно...була пошкоджена ідеологічна складова моста
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03.06.2025 21:16 Відповісти
Он, як активно, москолота полізла лайно по мережі рокидати!! СтарШой наказав їм, гадити проти України, як тільки можете! От воно і понеслося, лайно. По мережі…
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03.06.2025 21:36 Відповісти
Проезд автомобилей по Крымскому мосту вновь открыт во вторник днем после остановки, сообщают российские СМИ.«Движение автотранспорта по Крымскому мосту возобновлено», - говорится в сообщении.

Значить брешуть.
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03.06.2025 21:58 Відповісти
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03.06.2025 21:45 Відповісти
Опубліковане відео підриву опори Керченського мосту дозволило осінтерам геолокувати вибух на східному краї автомобільного мосту під арочною секцією.

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03.06.2025 22:24 Відповісти
 
 