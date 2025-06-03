На Кримському мосту пошкоджено ключову та складну частину через операцію СБУ, - ВМС
У рамках спецоперації СБУ 3 червня була атакована конструктивно складна частина Керченського мосту.
Про це заявив в ефірі телеканал FREEДОМ речник Військово-морських сил (ВМС) України Дмитро Плетенчук, інформує Цензор.НЕТ.
За його словами, Кримський міст як об'єкт поєднує в собі фізичну класичну складову війни та ідеологічну складову.
Крім того, російські окупанти використовують його для логістики.
"Вона (конструктивно складна частина мосту — ред.) вже раніше мала пошкодження внаслідок такої ж операції, але спільної з Військово-морськими силами. І її пропускна здатність була знижена. Це відчутно було. І для гарнізону, який, відповідно, не міг перекидати, наприклад, важку техніку ешелонами, тому що залізничне сполучення є основним логістичним інструментом російської армії. Перед цим було знищено морську логістику. І не менш важливою є, звичайно ж, ідеологічна складова. Відповідно, для росіян цей удар, тим паче удар, який наступив за попереднім, не менш болючим (операція "Павутина" - ред.), є, звісно, тим, що може розігнути кілька скріп. А так званий Кримський міст є однією з таких імперських "скрєп"", - сказав речник ВМС України.
Він нагадав, що частина моря, безпосередньо Керченський канал, є зоною відповідальності ВМС України.
"І офіційно Україна заборонила прохід суден уже досить давно. Тобто прибережні попередження були виписані Україною ще навіть не 2024-го, а 2023 року. Тобто офіційно це судноплавство закрито. Але з усім тим багато хто порушує. І судна, зокрема під іноземними прапорами, проходять через Кримський канал. Що стосується самого мосту, це та частина, яка є однією з ключових. І якщо уразити саме її, наслідки можуть бути досить серйозні", - додав Плетенчук.
Як повідомлялося, 3 червня 2025 року, СБУ втретє уразила Кримський міст, підірвавши опори.
Будь ласка, зачекайте...
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Рашисти спромоглись протягнути всьго лише 60 км колії від ст. Маловодне (гілка Донецьк-Волноваха) до ст. Бурне (Донецьк-Амвросіївка), щоби мати резервну гілку до Маріуполя подалі від лінії фронту. І це все.
До Криму потрібно їхати по старій гілці Волноваха-Розівка-Токмак-Мелітополь, а це менше 40 км від фронту - відстань артилерійського пострілу та радіус роботи дронів на оптоволокні.
Більше на цю тему - https://www.0629.com.ua/news/3792845/mificnogo-novogo-zaliznicnogo-slahu-do-krimu-cerez-mariupol-ne-isnue-deepstate#google_vignette тут.
Вздихаєт на ходу.
Ох, кладочка шатаєтся.
Сєйчас я упаду.
Вздихаєт на ходу.
Ох, водочка кончяєтся.
Сєйчас я упаду!
Але дрони допомагають їм падати.
Сєчяс я упаду!
по перше шторми і рух води ,буде руйнувати саму опору, а по друге дно ,дно в цій частині плавун.
Обрушення може статись навіть в самий неочікуванний час.
Значить, СБУ будуть добивати опори
Но сегодня спецслужбы США нервно курят в сторонке
Дико завидуют
И матерят своего президента
Нет у тебя хороших карт,ДОНАЛЬД!!
Ты - СЛАБОЕ ЗВЕНО!!!
ізраїльські, радянські, фашистської німеччини, британські..пригадую..
а от американські ні
А ликвидация Бен Ладена - это невероятный труд тысяч людей
По всему миру
Блестяще проведенная операция
Без единой жертвы среди спецназа
Я снимаю шляпу перед теми - кто это сделал...
складається враження, що ви не те, за що себе видаєте
російська вікі більш інформативна в цьому питанні:
Американские военные использовали несколько методов для точной идентификации тела Усамы бен Ладена.
Измерение тела: и труп, и бен Ладен были ростом 1,93 м; у SEAL на месте не было рулетки для измерения трупа, поэтому спецназовец известного роста лёг рядом с телом и рост был приблизительно установлен сравнениемhttps://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F_%C2%AB%D0%9A%D0%BE%D0%BF%D1%8C%D1%91_%D0%9D%D0%B5%D0%BF%D1%82%D1%83%D0%BD%D0%B0%C2%BB#cite_note-ST6return-44 [44].Программное обеспечение для распознавания лиц: фотография, переданная SEAL в штаб-квартиру ЦРУ в https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D1%8D%D0%BD%D0%B3%D0%BB%D0%B8 Лэнгли для распознавания лица, совпала на 90-95 %https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F_%C2%AB%D0%9A%D0%BE%D0%BF%D1%8C%D1%91_%D0%9D%D0%B5%D0%BF%D1%82%D1%83%D0%BD%D0%B0%C2%BB#cite_note-ref-94-38 [38].Опознание людьми: одна или две женщины из укрытия, в том числе одна из жён бен Ладенаhttps://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F_%C2%AB%D0%9A%D0%BE%D0%BF%D1%8C%D1%91_%D0%9D%D0%B5%D0%BF%D1%82%D1%83%D0%BD%D0%B0%C2%BB#cite_note-ref-47-92 [92], опознали тело бен Ладена после смертиhttps://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F_%C2%AB%D0%9A%D0%BE%D0%BF%D1%8C%D1%91_%D0%9D%D0%B5%D0%BF%D1%82%D1%83%D0%BD%D0%B0%C2%BB#cite_note-ref-94-38 [38]. Жена бен Ладена, по-видимому, также назвала его по имени во время атаки, непреднамеренно оказав помощь в его идентификации американскими военными на местеhttps://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F_%C2%AB%D0%9A%D0%BE%D0%BF%D1%8C%D1%91_%D0%9D%D0%B5%D0%BF%D1%82%D1%83%D0%BD%D0%B0%C2%BB#cite_note-ref-30-93 [93]https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F_%C2%AB%D0%9A%D0%BE%D0%BF%D1%8C%D1%91_%D0%9D%D0%B5%D0%BF%D1%82%D1%83%D0%BD%D0%B0%C2%BB#cite_note-ref-20-94 [94]https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F_%C2%AB%D0%9A%D0%BE%D0%BF%D1%8C%D1%91_%D0%9D%D0%B5%D0%BF%D1%82%D1%83%D0%BD%D0%B0%C2%BB#cite_note-ref-114-95 [95].Анализ ДНК: «https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D1%81%D1%81%D0%BE%D1%88%D0%B8%D1%8D%D0%B9%D1%82%D0%B5%D0%B4_%D0%9F%D1%80%D0%B5%D1%81%D1%81 Ассошиэйтед пресс» и https://ru.wikipedia.org/wiki/The_New_York_Times The New York Times сообщали, что тело бен Ладена может быть идентифицировано https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%B5%D0%BD%D0%B5%D1%82%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%B4%D0%B0%D0%BA%D1%82%D0%B8%D0%BB%D0%BE%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%BF%D0%B8%D1%8F анализом ДНКhttps://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F_%C2%AB%D0%9A%D0%BE%D0%BF%D1%8C%D1%91_%D0%9D%D0%B5%D0%BF%D1%82%D1%83%D0%BD%D0%B0%C2%BB#cite_note-ref-96-28 [28]https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F_%C2%AB%D0%9A%D0%BE%D0%BF%D1%8C%D1%91_%D0%9D%D0%B5%D0%BF%D1%82%D1%83%D0%BD%D0%B0%C2%BB#cite_note-ref-13-96 [96] с использованием образцов тканей и крови его сестры, которая умерла от https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D0%BF%D1%83%D1%85%D0%BE%D0%BB%D1%8C_%D0%B3%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%D0%BC%D0%BE%D0%B7%D0%B3%D0%B0 опухоли мозгаhttps://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F_%C2%AB%D0%9A%D0%BE%D0%BF%D1%8C%D1%91_%D0%9D%D0%B5%D0%BF%D1%82%D1%83%D0%BD%D0%B0%C2%BB#cite_note-ref-14-97 [97]. ABC News сообщило, что «у бен Ладена взяли два образца: один из этих образцов ДНК был проанализирован, и информация направлена в электронном виде в Вашингтон из Баграма. Кто-то из Афганистана физически доставит образец»https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F_%C2%AB%D0%9A%D0%BE%D0%BF%D1%8C%D1%91_%D0%9D%D0%B5%D0%BF%D1%82%D1%83%D0%BD%D0%B0%C2%BB#cite_note-ref-94-38 [38]. По словам высокопоставленного сотрудника https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B8%D0%BD%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B5%D1%80%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE_%D0%BE%D0%B1%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%BD%D1%8B_%D0%A1%D0%A8%D0%90 Министерства обороны СШАhttps://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F_%C2%AB%D0%9A%D0%BE%D0%BF%D1%8C%D1%91_%D0%9D%D0%B5%D0%BF%D1%82%D1%83%D0%BD%D0%B0%C2%BB#cite_note-globalDOD-98 [98]:
на рівні "кума казала"
наприклад
- скорцені операція дуб
- операція британців м'ясний фарш
- операція моісей
- операція РЯН
такого рівня штатівські не мають
Штаты работают по- другому
Они предпочитают наносить ракетные удары издалека
Так они сделали в Сирии
Когда нанесли удар по вагнеровцам
Их тогда покрошили буквально
Собирать было нечего
Ровно также Штаты наносят удары по лидерам Хамаса и Хезболлы
Не ленитесь - поищите в интернете эти великолепные
Точечные американские операции
ми про розвідку і секретні служби
а ви ні
і штати приготували тіло жмурика з документами
Автором операции был капитан первого ранга https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%BE%D0%BD%D1%82%D0%B5%D0%B3%D1%8E,_%D0%98%D0%B2%D0%B5%D0%BD Ивен Монтегю (сын https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%BD_%D0%A1%D1%83%D1%8D%D0%B9%D1%82%D0%BB%D0%B8%D0%BD%D0%B3 барона Суэйтлинга).
в штатах одні барони)
ви просто нагадуєте про цю массу карикатур про трампа на тему "якщо б я був тоді президентом.."))
Это операция сил анитигитлеровской коалиции
а ви про що?
складається враження, що саме ваша думка сформована кіно
Значить брешуть.