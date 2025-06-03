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Рух Кримським мостом знову перекрито. Ворожі ресурси повідомляють про нову атаку
Рух автомобільного транспорту Кримським мостом знову перекрито.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на кримські телеграм-канали.
"Прямо зараз іде серйозна атака на Кримський міст!", - йдеться у повідомленні.
Більше інформації на цю хвилину не відомо.
Як повідомлялося, 3 червня 2025 року, СБУ втретє уразила Кримський міст, підірвавши опори.
Топ коментарі
+23 Світлана #580894
показати весь коментар03.06.2025 15:46 Відповісти Посилання
+22 MausMike
показати весь коментар03.06.2025 15:53 Відповісти Посилання
+21 Маркиз
показати весь коментар03.06.2025 15:48 Відповісти Посилання
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"Но, я надеюсь, что хоть это и разовая операция - она не закончена. И пара фур с не взлетевшими дронами еще стоят где-то на заправках или гаражах.
И через день-другой, может, их и получится активировать.
Ну, такая вот просто надежда у меня.
Вера в светлое будущее".
Дед. Вчера.
СБУ атаковала опору Крымского моста под водой. В ночь на 3 июня активировали первое взрывное устройство. Жертв среди гражданских нет.«Подводные подпорки опор сильно повреждены на уровне дна - 1100 килограммов взрывчатки в тротиловом эквиваленте этому поспособствовали. Фактически мост находится в аварийном состоянии», - заявили в СБУ. Сегодня.
А я ждал. Я надеялся. Это что-то невероятное.
Не неделя, а просто праздник какой-то.
Самые охраняемые объекты.
И дронами с фур.
И под водой.
И в гриву.
+ відео -- https://t.me/babchenko77/12262
На відео - момент підриву замінованої водолазами опори Кримського мосту сьогодні вранці. Операція тривала кілька місяців. Агенти СБУ замінували опори цього незаконно збудованого об'єкту. І сьогодні, без жертв серед цивільного населення, о 4:44 ранку перший вибуховий пристрій було активовано.
За інформацією СБУ, "підводні підпірки опор було сильно пошкоджено на рівні дна - 1100 кг вибухівки в тротиловому еквіваленті цьому посприяли. Фактично міст перебуває в аварійному стані".
https://t.me/tanya_adams/9262
А вот далі вже по повній почнуть братися за основну проблему-підприємства де виробляють ракети та похідні до них особливо балістичні. Ото буде дійсно потужні речі!
,,Там морозы - мама, не горюй, -70, солярка замерзает, не один КамАЗ не доедет с беспилотниками'' - поделится умной мыслью депутат Госдумы.
Ну хоч один маленький супутниковий знімок.
https://www.0629.com.ua/news/3792845/mificnogo-novogo-zaliznicnogo-slahu-do-krimu-cerez-mariupol-ne-isnue-deepstate
Тобто, після ранкової атаки рух був відновлений і продовжувався, як і до неї?
Кримські пабліки писали зранку що всі авто розвертають від мосту , хоча й повідомили про його відкриття .
Будьмо!!!
Атакій Атакієвіч разбушевался?
Василю Малюку слава! СБУ слава! Героям слава!