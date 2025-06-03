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Новини Підрив Кримського мосту
14 611 57

Рух Кримським мостом знову перекрито. Ворожі ресурси повідомляють про нову атаку

кримський міст

Рух автомобільного транспорту Кримським мостом знову перекрито.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на кримські телеграм-канали.

"Прямо зараз іде серйозна атака на Кримський міст!", - йдеться у повідомленні.

Більше інформації на цю хвилину не відомо.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Ударів по Криму не стало менше, а Керченський міст залишається ціллю для ЗСУ, - Неїжпапа

Як повідомлялося, 3 червня 2025 року, СБУ втретє уразила Кримський міст, підірвавши опори.

Автор: 

вибух (4514) Крим (14185) Керченський міст (532)


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Топ коментарі
+23
Підводні фури....хоч би впав
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03.06.2025 15:46 Відповісти
+22
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03.06.2025 15:53 Відповісти
+21
Бабченко:

"Но, я надеюсь, что хоть это и разовая операция - она не закончена. И пара фур с не взлетевшими дронами еще стоят где-то на заправках или гаражах.
И через день-другой, может, их и получится активировать.
Ну, такая вот просто надежда у меня.
Вера в светлое будущее".
Дед. Вчера.

СБУ атаковала опору Крымского моста под водой. В ночь на 3 июня активировали первое взрывное устройство. Жертв среди гражданских нет.«Подводные подпорки опор сильно повреждены на уровне дна - 1100 килограммов взрывчатки в тротиловом эквиваленте этому поспособствовали. Фактически мост находится в аварийном состоянии», - заявили в СБУ. Сегодня.

А я ждал. Я надеялся. Это что-то невероятное.
Не неделя, а просто праздник какой-то.
Самые охраняемые объекты.
И дронами с фур.
И под водой.
И в гриву.
+ відео -- https://t.me/babchenko77/12262
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03.06.2025 15:48 Відповісти
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Підводні фури....хоч би впав
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03.06.2025 15:46 Відповісти
Певвно вже зверху гатять. Потрібно ж завалити пошкоджені опори мосту.
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03.06.2025 15:51 Відповісти
Украине сейчас надо наносить как можно больше ударов и тогда через 2-3 месяца мы окажемся уже дома, в Крыму!
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03.06.2025 15:46 Відповісти
Та, йо майо, я сьогодні щось зроблю, не встигаю лайкать!!
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03.06.2025 15:47 Відповісти
Моцний - *****! - як рашська тюрма
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03.06.2025 15:47 Відповісти
Бабченко:

"Но, я надеюсь, что хоть это и разовая операция - она не закончена. И пара фур с не взлетевшими дронами еще стоят где-то на заправках или гаражах.
И через день-другой, может, их и получится активировать.
Ну, такая вот просто надежда у меня.
Вера в светлое будущее".
Дед. Вчера.

СБУ атаковала опору Крымского моста под водой. В ночь на 3 июня активировали первое взрывное устройство. Жертв среди гражданских нет.«Подводные подпорки опор сильно повреждены на уровне дна - 1100 килограммов взрывчатки в тротиловом эквиваленте этому поспособствовали. Фактически мост находится в аварийном состоянии», - заявили в СБУ. Сегодня.

А я ждал. Я надеялся. Это что-то невероятное.
Не неделя, а просто праздник какой-то.
Самые охраняемые объекты.
И дронами с фур.
И под водой.
И в гриву.
+ відео -- https://t.me/babchenko77/12262
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03.06.2025 15:48 Відповісти
реакцція росіян -- https://t.me/tanya_adams/9264
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03.06.2025 15:50 Відповісти
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03.06.2025 15:48 Відповісти
Моніторингові канали противника повідомляють про загрозу атаки безекіпажних катерів на Кримський півострів. Про «ворожу активність біля берегів Криму» написав т.зв. «радник голови Криму» Олег Крючков.
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03.06.2025 15:50 Відповісти
Держіть Малюка семеро.
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03.06.2025 15:50 Відповісти
Вперед! Укрпошта має випустити нову марку, з розвалинами Кримського самострою!
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03.06.2025 15:51 Відповісти
Ведущий специалист отдела внутренней безопастности ПриватБанка Карпенко Владимир Евгеньевич был завербован в КГБ во времена своей службы в советской армии 3 сентября 2024 года Карпенко Владимир Евгеньевич выполняя свою клятву служить советскому союзу используя своё служебное положение и доступы в банковские комплексы ПриватБанка отследил координаты мобилизированного ране сотрудника ПриватБанка Алексея Устименко который проходил подготовку в Полтавском институте связи и передал его координаты своей дочери мотору фсб в г. Москва Карпенко Евгения Владимировна (по мужу Мотова Евгения Владимировна) которая распорядилась нанести ракетный удар по полученным он ее агента Карпенко Владимира Евгеньевича координатам сотни погибших сотнираненных, Майор Карпенко Евгения Владимировна редставлена кгодуарственной награде и получила внеочередную квартиру в г. Сочи для комфортного отдыха с семьей! Вот так-вот!
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03.06.2025 15:51 Відповісти
Пнх!
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03.06.2025 15:57 Відповісти
Скоро доведеться масштабувати виробництво відзнак і нагород
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03.06.2025 15:51 Відповісти
Дай боже! І, що важливо, -- не посмертно.
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03.06.2025 15:56 Відповісти
вводити лважди Героя. Першому дважди Героя України дати Малюку. Він заслужив
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03.06.2025 16:03 Відповісти
Всі споруди яки збудовані без отримання відповідних дозволів та експертиз у державних органах України завжди зносяться.
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03.06.2025 15:52 Відповісти
СБУ втретє вдарила по Кримському мосту - тепер під водою.

На відео - момент підриву замінованої водолазами опори Кримського мосту сьогодні вранці. Операція тривала кілька місяців. Агенти СБУ замінували опори цього незаконно збудованого об'єкту. І сьогодні, без жертв серед цивільного населення, о 4:44 ранку перший вибуховий пристрій було активовано.

За інформацією СБУ, "підводні підпірки опор було сильно пошкоджено на рівні дна - 1100 кг вибухівки в тротиловому еквіваленті цьому посприяли. Фактично міст перебуває в аварійному стані".
https://t.me/tanya_adams/9262
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03.06.2025 15:52 Відповісти
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03.06.2025 15:53 Відповісти
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03.06.2025 15:57 Відповісти
ледь яблуком не подавився
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03.06.2025 17:01 Відповісти
Срус Вісна пише : "Враг снова пытается атаковать Крымский мост, об этом сообщают мониторинговые каналы".
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03.06.2025 15:55 Відповісти
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03.06.2025 15:55 Відповісти
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03.06.2025 15:57 Відповісти
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03.06.2025 16:01 Відповісти
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03.06.2025 16:20 Відповісти
Смерть кацапам! Жодного живого кацапа не має бути в Криму.
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03.06.2025 15:58 Відповісти
Да, и мертвые кацапы там на хрен не упали - засерать землю падалью!
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03.06.2025 16:08 Відповісти
підігрів пердака кацапа задоволений))
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03.06.2025 16:04 Відповісти
Знову скажуть що операцією керував особисто зеленський?
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03.06.2025 16:01 Відповісти
Він, не міг- там треба пірнати, а Воно не тоне...
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03.06.2025 16:07 Відповісти
Кацапи пишуть, що все піздьож, з мостом все ок, йде своїм ходом в бухту на ремонт.
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03.06.2025 16:05 Відповісти
Потренувались в курську і брянску, а тепер взялись за Кримський! Фашисди...
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03.06.2025 16:06 Відповісти
Вот что значит кацапская жадность - пожалели покрышки для мостика!
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03.06.2025 16:06 Відповісти
Черноморский бычок пошёл на нерест а мост **** мешает....
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03.06.2025 16:07 Відповісти
Схоже на план. А в кінці шліфонуть Таурасами або ШШ...
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03.06.2025 16:08 Відповісти
Міст мостом і то таке, не сильно на поточну ситуацію впливає тільки для піару добре.

А вот далі вже по повній почнуть братися за основну проблему-підприємства де виробляють ракети та похідні до них особливо балістичні. Ото буде дійсно потужні речі!
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03.06.2025 16:08 Відповісти
Фури вже поїхали.
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03.06.2025 16:51 Відповісти
Пішу із Кєрчі, с мастом всьо харашо, из акна наблюдаю как он сваім ходам входіт в бухту Сєвастопаля, ******* радасная все в празднічнай формє. На бєрєгу іх встрєчаєт ******* нєпатапляємава крєйсєра ;Масква;, вошєдшєго парой лєт ранєє.
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03.06.2025 16:09 Відповісти
Коля Валуев предложил перенести все российские военные аэродромы в Антарктиду.
,,Там морозы - мама, не горюй, -70, солярка замерзает, не один КамАЗ не доедет с беспилотниками'' - поделится умной мыслью депутат Госдумы.
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03.06.2025 16:10 Відповісти
А яка проблема з логістикою? Зельоні дали спокійно добудувати залізничне сполучення від Кацапії через Маріуполь, до Криму. І ніхто не заважав. Останній раз був удар при Залужному. Тепер з постачання Криму і окупованого півдня технікою, ************ і особовим складом, у кацапні ніяких проблем. Напевно орденами від Пуйла вже всі груди в ОПешних завішані.
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03.06.2025 16:11 Відповісти
А які-небудь докази що це "сполучення" побудоване, є?

Ну хоч один маленький супутниковий знімок.

https://www.0629.com.ua/news/3792845/mificnogo-novogo-zaliznicnogo-slahu-do-krimu-cerez-mariupol-ne-isnue-deepstate
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03.06.2025 16:43 Відповісти
"Рух автомобільного транспорту Кримським мостом знову перекрито."

Тобто, після ранкової атаки рух був відновлений і продовжувався, як і до неї?
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03.06.2025 16:11 Відповісти
Схоже що кацапи збрехали . Вони повідомили про відкриття мосту , але рух по ньому так і не відновлювали .
Кримські пабліки писали зранку що всі авто розвертають від мосту , хоча й повідомили про його відкриття .
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03.06.2025 17:05 Відповісти
Тепер міст є обмежанно-придатний?
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03.06.2025 16:14 Відповісти
Ото молодці !!!
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03.06.2025 16:26 Відповісти
Ну, міст вже трохи втратив актуальність, т.я. кацапами побудований шлях суходолом, але для ефекта на кацапню, най буде.
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03.06.2025 16:32 Відповісти
Точно побудований? А якийсь супутниковий знімок нової залізниці є?
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03.06.2025 16:35 Відповісти
Боже не вбережи рашка в сраку. В рот їм вже не лізе, кіса такого не приймає, а ось жопаріз в самий раз.
Будьмо!!!
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03.06.2025 16:33 Відповісти
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03.06.2025 16:34 Відповісти
То це і є "Марічка"??????
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03.06.2025 17:19 Відповісти
Підвозити БЕКами FPV до мосту і бити в критичні елементи мосту кумулятивними зарядами в одну точку поки не впаде
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03.06.2025 16:55 Відповісти
Ворожі ресурси повідомляють про нову атаку

Атакій Атакієвіч разбушевался?
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03.06.2025 17:08 Відповісти
Каряченському мосту бажаю скоріше розкарячитись.
Василю Малюку слава! СБУ слава! Героям слава!
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03.06.2025 17:27 Відповісти
 
 