Рух Кримським мостом знову перекрито. Ворожі ресурси повідомляють про нову атаку

Рух автомобільного транспорту Кримським мостом знову перекрито.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на кримські телеграм-канали.

"Прямо зараз іде серйозна атака на Кримський міст!", - йдеться у повідомленні.

Більше інформації на цю хвилину не відомо.

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Як повідомлялося, 3 червня 2025 року, СБУ втретє уразила Кримський міст, підірвавши опори.