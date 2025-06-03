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Новости Подрыв Крымского моста
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Движение по Крымскому мосту снова перекрыто. Вражеские ресурсы сообщают о новой атаке

крымский мост

Движение автомобильного транспорта по Крымскому мосту снова перекрыто.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на крымские телеграм-каналы.

"Прямо сейчас идет серьезная атака на Крымский мост!" - говорится в сообщении.

Больше информации на эту минуту не известно.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": СБУ в третий раз поразила Крымский мост, подорвав опоры. ВИДЕО+ФОТО

Как сообщалось, 3 июня 2025 года, СБУ в третий раз поразила Крымский мост, взорвав опоры.

Автор: 

взрыв (6801) Крым (26421) Керченский мост (393)


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Топ комментарии
+10
Підводні фури....хоч би впав
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03.06.2025 15:46 Ответить
+8
Бабченко:

"Но, я надеюсь, что хоть это и разовая операция - она не закончена. И пара фур с не взлетевшими дронами еще стоят где-то на заправках или гаражах.
И через день-другой, может, их и получится активировать.
Ну, такая вот просто надежда у меня.
Вера в светлое будущее".
Дед. Вчера.

СБУ атаковала опору Крымского моста под водой. В ночь на 3 июня активировали первое взрывное устройство. Жертв среди гражданских нет.«Подводные подпорки опор сильно повреждены на уровне дна - 1100 килограммов взрывчатки в тротиловом эквиваленте этому поспособствовали. Фактически мост находится в аварийном состоянии», - заявили в СБУ. Сегодня.

А я ждал. Я надеялся. Это что-то невероятное.
Не неделя, а просто праздник какой-то.
Самые охраняемые объекты.
И дронами с фур.
И под водой.
И в гриву.
+ відео -- https://t.me/babchenko77/12262
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03.06.2025 15:48 Ответить
+6
Та, йо майо, я сьогодні щось зроблю, не встигаю лайкать!!
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03.06.2025 15:47 Ответить
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Підводні фури....хоч би впав
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03.06.2025 15:46 Ответить
Певвно вже зверху гатять. Потрібно ж завалити пошкоджені опори мосту.
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03.06.2025 15:51 Ответить
Украине сейчас надо наносить как можно больше ударов и тогда через 2-3 месяца мы окажемся уже дома, в Крыму!
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03.06.2025 15:46 Ответить
Та, йо майо, я сьогодні щось зроблю, не встигаю лайкать!!
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03.06.2025 15:47 Ответить
Моцний - *****! - як рашська тюрма
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03.06.2025 15:47 Ответить
Бабченко:

"Но, я надеюсь, что хоть это и разовая операция - она не закончена. И пара фур с не взлетевшими дронами еще стоят где-то на заправках или гаражах.
И через день-другой, может, их и получится активировать.
Ну, такая вот просто надежда у меня.
Вера в светлое будущее".
Дед. Вчера.

СБУ атаковала опору Крымского моста под водой. В ночь на 3 июня активировали первое взрывное устройство. Жертв среди гражданских нет.«Подводные подпорки опор сильно повреждены на уровне дна - 1100 килограммов взрывчатки в тротиловом эквиваленте этому поспособствовали. Фактически мост находится в аварийном состоянии», - заявили в СБУ. Сегодня.

А я ждал. Я надеялся. Это что-то невероятное.
Не неделя, а просто праздник какой-то.
Самые охраняемые объекты.
И дронами с фур.
И под водой.
И в гриву.
+ відео -- https://t.me/babchenko77/12262
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03.06.2025 15:48 Ответить
реакцція росіян -- https://t.me/tanya_adams/9264
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03.06.2025 15:50 Ответить
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03.06.2025 15:48 Ответить
Моніторингові канали противника повідомляють про загрозу атаки безекіпажних катерів на Кримський півострів. Про «ворожу активність біля берегів Криму» написав т.зв. «радник голови Криму» Олег Крючков.
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03.06.2025 15:50 Ответить
Держіть Малюка семеро.
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03.06.2025 15:50 Ответить
Вперед! Укрпошта має випустити нову марку, з розвалинами Кримського самострою!
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03.06.2025 15:51 Ответить
Ведущий специалист отдела внутренней безопастности ПриватБанка Карпенко Владимир Евгеньевич был завербован в КГБ во времена своей службы в советской армии 3 сентября 2024 года Карпенко Владимир Евгеньевич выполняя свою клятву служить советскому союзу используя своё служебное положение и доступы в банковские комплексы ПриватБанка отследил координаты мобилизированного ране сотрудника ПриватБанка Алексея Устименко который проходил подготовку в Полтавском институте связи и передал его координаты своей дочери мотору фсб в г. Москва Карпенко Евгения Владимировна (по мужу Мотова Евгения Владимировна) которая распорядилась нанести ракетный удар по полученным он ее агента Карпенко Владимира Евгеньевича координатам сотни погибших сотнираненных, Майор Карпенко Евгения Владимировна редставлена кгодуарственной награде и получила внеочередную квартиру в г. Сочи для комфортного отдыха с семьей! Вот так-вот!
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03.06.2025 15:51 Ответить
Пнх!
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03.06.2025 15:57 Ответить
Скоро доведеться масштабувати виробництво відзнак і нагород
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03.06.2025 15:51 Ответить
Дай боже! І, що важливо, -- не посмертно.
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03.06.2025 15:56 Ответить
вводити лважди Героя. Першому дважди Героя України дати Малюку. Він заслужив
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03.06.2025 16:03 Ответить
Всі споруди яки збудовані без отримання відповідних дозволів та експертиз у державних органах України завжди зносяться.
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03.06.2025 15:52 Ответить
СБУ втретє вдарила по Кримському мосту - тепер під водою.

На відео - момент підриву замінованої водолазами опори Кримського мосту сьогодні вранці. Операція тривала кілька місяців. Агенти СБУ замінували опори цього незаконно збудованого об'єкту. І сьогодні, без жертв серед цивільного населення, о 4:44 ранку перший вибуховий пристрій було активовано.

За інформацією СБУ, "підводні підпірки опор було сильно пошкоджено на рівні дна - 1100 кг вибухівки в тротиловому еквіваленті цьому посприяли. Фактично міст перебуває в аварійному стані".
https://t.me/tanya_adams/9262
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03.06.2025 15:52 Ответить
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03.06.2025 15:53 Ответить
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03.06.2025 15:57 Ответить
Срус Вісна пише : "Враг снова пытается атаковать Крымский мост, об этом сообщают мониторинговые каналы".
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03.06.2025 15:55 Ответить
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03.06.2025 15:55 Ответить
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03.06.2025 15:57 Ответить
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03.06.2025 16:01 Ответить
Смерть кацапам! Жодного живого кацапа не має бути в Криму.
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03.06.2025 15:58 Ответить
Да, и мертвые кацапы там на хрен не упали - засерать землю падалью!
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03.06.2025 16:08 Ответить
Якщо міст ВПАДЕ, то "Зеленській особисто керував операцією пів року"!
А якщо встоїть... то... "у всьому винувати Порошенко, Залужний та Малюююююююк!!!!"
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03.06.2025 15:59 Ответить
підігрів пердака кацапа задоволений))
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03.06.2025 16:04 Ответить
ти теж, як Зеленський на препаратах, що всюди "ворогів" бачиш?
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03.06.2025 16:08 Ответить
Знову скажуть що операцією керував особисто зеленський?
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03.06.2025 16:01 Ответить
Він, не міг- там треба пірнати, а Воно не тоне...
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03.06.2025 16:07 Ответить
Кацапи пишуть, що все піздьож, з мостом все ок, йде своїм ходом в бухту на ремонт.
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03.06.2025 16:05 Ответить
Потренувались в курську і брянску, а тепер взялись за Кримський! Фашисди...
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03.06.2025 16:06 Ответить
Вот что значит кацапская жадность - пожалели покрышки для мостика!
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03.06.2025 16:06 Ответить
Черноморский бычок пошёл на нерест а мост **** мешает....
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03.06.2025 16:07 Ответить
Схоже на план. А в кінці шліфонуть Таурасами або ШШ...
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03.06.2025 16:08 Ответить
Міст мостом і то таке, не сильно на поточну ситуацію впливає тільки для піару добре.

А вот далі вже по повній почнуть братися за основну проблему-підприємства де виробляють ракети та похідні до них особливо балістичні. Ото буде дійсно потужні речі!
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03.06.2025 16:08 Ответить
Пішу із Кєрчі, с мастом всьо харашо, из акна наблюдаю как он сваім ходам входіт в бухту Сєвастопаля, ******* радасная все в празднічнай формє. На бєрєгу іх встрєчаєт ******* нєпатапляємава крєйсєра ;Масква;, вошєдшєго парой лєт ранєє.
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03.06.2025 16:09 Ответить
Коля Валуев предложил перенести все российские военные аэродромы в Антарктиду.
,,Там морозы - мама, не горюй, -70, солярка замерзает, не один КамАЗ не доедет с беспилотниками'' - поделится умной мыслью депутат Госдумы.
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03.06.2025 16:10 Ответить
А яка проблема з логістикою? Зельоні дали спокійно добудувати залізничне сполучення від Кацапії через Маріуполь, до Криму. І ніхто не заважав. Останній раз був удар при Залужному. Тепер з постачання Криму і окупованого півдня технікою, ************ і особовим складом, у кацапні ніяких проблем. Напевно орденами від Пуйла вже всі груди в ОПешних завішані.
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03.06.2025 16:11 Ответить
"Рух автомобільного транспорту Кримським мостом знову перекрито."

Тобто, після ранкової атаки рух був відновлений і продовжувався, як і до неї?
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03.06.2025 16:11 Ответить
 
 