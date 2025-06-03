Движение по Крымскому мосту снова перекрыто. Вражеские ресурсы сообщают о новой атаке

Движение автомобильного транспорта по Крымскому мосту снова перекрыто.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на крымские телеграм-каналы.

"Прямо сейчас идет серьезная атака на Крымский мост!" - говорится в сообщении.

Больше информации на эту минуту не известно.

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