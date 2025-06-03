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Новости Спецоперация СБУ Подрыв Крымского моста
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На Крымском мосту повреждена ключевая и сложная часть из-за операции СБУ, - ВМС

Крымский мост поражен СБУ: Плетенчук рассказал подробности

В рамках спецоперации СБУ 3 июня была атакована конструктивно сложная часть Керченского моста.

Об этом заявил в эфире телеканал FREEДОМ спикер Военно-морских сил (ВМС) Украины Дмитрий Плетенчук, информирует Цензор.НЕТ.

По его словам, Крымский мост как объект сочетает в себе физическую классическую составляющую войны и идеологическую составляющую.

Кроме того, российские оккупанты используют его для логистики.

"Она (конструктивно сложная часть моста - ред.) уже ранее имела повреждения в результате такой же операции, но совместной с Военно-морскими силами. И ее пропускная способность была снижена. Это ощутимо было. И для гарнизона, который, соответственно, не мог перебрасывать, например, тяжелую технику эшелонами, потому что железнодорожное сообщение является основным логистическим инструментом российской армии. Перед этим была уничтожена морская логистика. И не менее важна, конечно же, идеологическая составляющая. Соответственно, для россиян этот удар, тем более удар, который наступил за предыдущим, не менее болезненным (операция "Паутина" - ред.), является, конечно, тем, что может разогнуть несколько скреп. А так называемый Крымский мост является одной из таких имперских "скреп"", - сказал представитель ВМС Украины.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Движение по Крымскому мосту снова перекрыто. Вражеские ресурсы сообщают о новой атаке

Он напомнил, что часть моря, непосредственно Керченский канал, является зоной ответственности ВМС Украины.

"И официально Украина запретила проход судов уже достаточно давно. То есть прибрежные предупреждения были выписаны Украиной еще даже не в 2024-м, а в 2023 году. То есть официально это судоходство закрыто. Но при всем при этом многие нарушают. И суда, в том числе под иностранными флагами, проходят через Крымский канал. Что касается самого моста, это та часть, которая является одной из ключевых. И если поразить именно ее, последствия могут быть достаточно серьезные", - добавил Плетенчук.

Читайте также: Ударов по Крыму не стало меньше, а Керченский мост остается целью для ВСУ, - Неижпапа

Как сообщалось, 3 июня 2025 года, СБУ в третий раз поразила Крымский мост, взорвав опоры.

Автор: 

ВМС (1479) Керченский мост (393) Плетенчук Дмитрий (172)


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Топ комментарии
+21
Плетенчук теж не бачить під носом побудовану кацапами ЖД логістику від Лаптєстану до Криму.
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03.06.2025 20:50 Ответить
+21
Такие операции к лицу спецслужбам США
Но сегодня спецслужбы США нервно курят в сторонке
Дико завидуют
И матерят своего президента
Нет у тебя хороших карт,ДОНАЛЬД!!
Ты - СЛАБОЕ ЗВЕНО!!!
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03.06.2025 20:54 Ответить
+20
Может добить сегодня ночью Нептунами?
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03.06.2025 20:49 Ответить
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Правила форума Совет форумчан
Может добить сегодня ночью Нептунами?
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03.06.2025 20:49 Ответить
Скільки десятків Нептунів потрібно витратити щоб завалити один проліт? Краще Нептуни використовувати по рашистських електростанціях, літаках та кораблях
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03.06.2025 21:21 Ответить
Дуже часто хочеться видавати бажане за дійсне. Нагадує 40 "знищених" літаків.
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03.06.2025 21:25 Ответить
віриш "кісєлю" та Шапіро?
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03.06.2025 21:38 Ответить
А почему не Таурус? Они давно на дежурстве.
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03.06.2025 21:43 Ответить
Плетенчук теж не бачить під носом побудовану кацапами ЖД логістику від Лаптєстану до Криму.
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03.06.2025 20:50 Ответить
..а Ви будували б залізницю у зоні враження силами ЗСУ ..якби не було зниження вантажнопропускної складової на Керченськом мосту після враження і пожару кількох цистерн з паливом??? Залізниця з Маріуполя через Мелітополь не бажання кацапів..а необхідність... бо на мосту не дуже весело для потягів ...
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03.06.2025 21:03 Ответить
Гляньте на карту DeepState із залізничними шляхами.
Рашисти спромоглись протягнути всьго лише 60 км колії від ст. Маловодне (гілка Донецьк-Волноваха) до ст. Бурне (Донецьк-Амвросіївка), щоби мати резервну гілку до Маріуполя подалі від лінії фронту. І це все.
До Криму потрібно їхати по старій гілці Волноваха-Розівка-Токмак-Мелітополь, а це менше 40 км від фронту - відстань артилерійського пострілу та радіус роботи дронів на оптоволокні.

Більше на цю тему - https://www.0629.com.ua/news/3792845/mificnogo-novogo-zaliznicnogo-slahu-do-krimu-cerez-mariupol-ne-isnue-deepstate#google_vignette тут.
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03.06.2025 21:14 Ответить
Дякую!
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03.06.2025 21:22 Ответить
Враховуючи значне покриття кацапськими ланцетами та дронами на оптоволокні, тилів ЗСУ, ніхто артилерію на нуль підтягувати не буде,тому кримський міст вже не є таким важливим для орків.Наявна в ЗСУ кількість оптоволоконних дронів з дальністю 40 км. бажає бути кращою,м'яко кажучи.
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03.06.2025 21:42 Ответить
Ідьот бичьок, шатаєтся,
Вздихаєт на ходу.
Ох, кладочка шатаєтся.
Сєйчас я упаду.
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03.06.2025 20:51 Ответить
Ідьот кацап, шатаєтся,
Вздихаєт на ходу.
Ох, водочка кончяєтся.
Сєйчас я упаду!
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03.06.2025 20:59 Ответить
Хай падають хоч від водочки, хоч просто так.
Але дрони допомагають їм падати.
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03.06.2025 21:13 Ответить
Ой дрон в мєня врєзаєцца!
Сєчяс я упаду!
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03.06.2025 21:17 Ответить
це як зуб зламати, коли по морді дали. Він начебто на яснах ще тримається, але є нюанс
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03.06.2025 20:52 Ответить
Ну й навіщо так брехати????, плетенчук?
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03.06.2025 20:52 Ответить
А що у вас "на мацквє "кажуть?
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03.06.2025 21:27 Ответить
В залежності від заложеної вибухівки ,пошкодження можуть мати великі наслідки.
по перше шторми і рух води ,буде руйнувати саму опору, а по друге дно ,дно в цій частині плавун.
Обрушення може статись навіть в самий неочікуванний час.
Значить, СБУ будуть добивати опори
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03.06.2025 20:53 Ответить
Такие операции к лицу спецслужбам США
Но сегодня спецслужбы США нервно курят в сторонке
Дико завидуют
И матерят своего президента
Нет у тебя хороших карт,ДОНАЛЬД!!
Ты - СЛАБОЕ ЗВЕНО!!!
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03.06.2025 20:54 Ответить
абсолютно не пригадую саме американські спецоперації ( хіба шо в кіно).
ізраїльські, радянські, фашистської німеччини, британські..пригадую..
а от американські ні
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03.06.2025 20:58 Ответить
Ликвидация Бен Ладена
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03.06.2025 20:58 Ответить
вона дуже спірна...але дякую, щось є
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03.06.2025 21:15 Ответить
Спорно - это заход в Курскую область
А ликвидация Бен Ладена - это невероятный труд тысяч людей
По всему миру
Блестяще проведенная операция
Без единой жертвы среди спецназа
Я снимаю шляпу перед теми - кто это сделал...
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03.06.2025 21:20 Ответить
і ніхто не дасть вам навіть 80 % що це тушка саме бен ладена. не смішіть
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03.06.2025 21:25 Ответить
захід в курську волость це не розвідка і сбу
складається враження, що ви не те, за що себе видаєте
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03.06.2025 21:26 Ответить
особисто для вас
російська вікі більш інформативна в цьому питанні:

Американские военные использовали несколько методов для точной идентификации тела Усамы бен Ладена.

Измерение тела: и труп, и бен Ладен были ростом 1,93 м; у SEAL на месте не было рулетки для измерения трупа, поэтому спецназовец известного роста лёг рядом с телом и рост был приблизительно установлен сравнениемhttps://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F_%C2%AB%D0%9A%D0%BE%D0%BF%D1%8C%D1%91_%D0%9D%D0%B5%D0%BF%D1%82%D1%83%D0%BD%D0%B0%C2%BB#cite_note-ST6return-44 [44].Программное обеспечение для распознавания лиц: фотография, переданная SEAL в штаб-квартиру ЦРУ в https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D1%8D%D0%BD%D0%B3%D0%BB%D0%B8 Лэнгли для распознавания лица, совпала на 90-95 %https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F_%C2%AB%D0%9A%D0%BE%D0%BF%D1%8C%D1%91_%D0%9D%D0%B5%D0%BF%D1%82%D1%83%D0%BD%D0%B0%C2%BB#cite_note-ref-94-38 [38].Опознание людьми: одна или две женщины из укрытия, в том числе одна из жён бен Ладенаhttps://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F_%C2%AB%D0%9A%D0%BE%D0%BF%D1%8C%D1%91_%D0%9D%D0%B5%D0%BF%D1%82%D1%83%D0%BD%D0%B0%C2%BB#cite_note-ref-47-92 [92], опознали тело бен Ладена после смертиhttps://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F_%C2%AB%D0%9A%D0%BE%D0%BF%D1%8C%D1%91_%D0%9D%D0%B5%D0%BF%D1%82%D1%83%D0%BD%D0%B0%C2%BB#cite_note-ref-94-38 [38]. Жена бен Ладена, по-видимому, также назвала его по имени во время атаки, непреднамеренно оказав помощь в его идентификации американскими военными на местеhttps://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F_%C2%AB%D0%9A%D0%BE%D0%BF%D1%8C%D1%91_%D0%9D%D0%B5%D0%BF%D1%82%D1%83%D0%BD%D0%B0%C2%BB#cite_note-ref-30-93 [93]https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F_%C2%AB%D0%9A%D0%BE%D0%BF%D1%8C%D1%91_%D0%9D%D0%B5%D0%BF%D1%82%D1%83%D0%BD%D0%B0%C2%BB#cite_note-ref-20-94 [94]https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F_%C2%AB%D0%9A%D0%BE%D0%BF%D1%8C%D1%91_%D0%9D%D0%B5%D0%BF%D1%82%D1%83%D0%BD%D0%B0%C2%BB#cite_note-ref-114-95 [95].Анализ ДНК: «https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D1%81%D1%81%D0%BE%D1%88%D0%B8%D1%8D%D0%B9%D1%82%D0%B5%D0%B4_%D0%9F%D1%80%D0%B5%D1%81%D1%81 Ассошиэйтед пресс» и https://ru.wikipedia.org/wiki/The_New_York_Times The New York Times сообщали, что тело бен Ладена может быть идентифицировано https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%B5%D0%BD%D0%B5%D1%82%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%B4%D0%B0%D0%BA%D1%82%D0%B8%D0%BB%D0%BE%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%BF%D0%B8%D1%8F анализом ДНКhttps://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F_%C2%AB%D0%9A%D0%BE%D0%BF%D1%8C%D1%91_%D0%9D%D0%B5%D0%BF%D1%82%D1%83%D0%BD%D0%B0%C2%BB#cite_note-ref-96-28 [28]https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F_%C2%AB%D0%9A%D0%BE%D0%BF%D1%8C%D1%91_%D0%9D%D0%B5%D0%BF%D1%82%D1%83%D0%BD%D0%B0%C2%BB#cite_note-ref-13-96 [96] с использованием образцов тканей и крови его сестры, которая умерла от https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D0%BF%D1%83%D1%85%D0%BE%D0%BB%D1%8C_%D0%B3%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%D0%BC%D0%BE%D0%B7%D0%B3%D0%B0 опухоли мозгаhttps://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F_%C2%AB%D0%9A%D0%BE%D0%BF%D1%8C%D1%91_%D0%9D%D0%B5%D0%BF%D1%82%D1%83%D0%BD%D0%B0%C2%BB#cite_note-ref-14-97 [97]. ABC News сообщило, что «у бен Ладена взяли два образца: один из этих образцов ДНК был проанализирован, и информация направлена в электронном виде в Вашингтон из Баграма. Кто-то из Афганистана физически доставит образец»https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F_%C2%AB%D0%9A%D0%BE%D0%BF%D1%8C%D1%91_%D0%9D%D0%B5%D0%BF%D1%82%D1%83%D0%BD%D0%B0%C2%BB#cite_note-ref-94-38 [38]. По словам высокопоставленного сотрудника https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B8%D0%BD%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B5%D1%80%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE_%D0%BE%D0%B1%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%BD%D1%8B_%D0%A1%D0%A8%D0%90 Министерства обороны СШАhttps://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F_%C2%AB%D0%9A%D0%BE%D0%BF%D1%8C%D1%91_%D0%9D%D0%B5%D0%BF%D1%82%D1%83%D0%BD%D0%B0%C2%BB#cite_note-globalDOD-98 [98]:
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03.06.2025 21:30 Ответить
дуже ох...єнні докази
на рівні "кума казала"
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03.06.2025 21:31 Ответить
я згоден навіть на таку індентифікацію путлера
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03.06.2025 22:15 Ответить
Чтобы вспомнить, надо сначала знать
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03.06.2025 21:05 Ответить
чого б це ви були більш інформовані
наприклад
- скорцені операція дуб
- операція британців м'ясний фарш
- операція моісей
- операція РЯН
такого рівня штатівські не мають
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03.06.2025 21:23 Ответить
На дворе 21 век
Штаты работают по- другому
Они предпочитают наносить ракетные удары издалека
Так они сделали в Сирии
Когда нанесли удар по вагнеровцам
Их тогда покрошили буквально
Собирать было нечего
Ровно также Штаты наносят удары по лидерам Хамаса и Хезболлы
Не ленитесь - поищите в интернете эти великолепные
Точечные американские операции
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03.06.2025 21:28 Ответить
і знов
ми про розвідку і секретні служби
а ви ні
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03.06.2025 21:32 Ответить
Висадка на Сицилії. Спланували штати, домовились з сицилійською мафією. Коли американський десант висадився, загони мафії вже переловили всіх німців і видали американцям. Без жодних зусиль і втрат Сицилія була під контролем американців.
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03.06.2025 21:41 Ответить
ага
і штати приготували тіло жмурика з документами
Автором операции был капитан первого ранга https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%BE%D0%BD%D1%82%D0%B5%D0%B3%D1%8E,_%D0%98%D0%B2%D0%B5%D0%BD Ивен Монтегю (сын https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%BD_%D0%A1%D1%83%D1%8D%D0%B9%D1%82%D0%BB%D0%B8%D0%BD%D0%B3 барона Суэйтлинга).
в штатах одні барони)
ви просто нагадуєте про цю массу карикатур про трампа на тему "якщо б я був тоді президентом.."))
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03.06.2025 21:47 Ответить
Это не американская операция
Это операция сил анитигитлеровской коалиции
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03.06.2025 21:49 Ответить
а я про що
а ви про що?
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03.06.2025 22:21 Ответить
ні одна штатівська операція не має такого рівня задуму і виконання, нажаль
складається враження, що саме ваша думка сформована кіно
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03.06.2025 21:24 Ответить
Спецслужби США тільки у голлівудських фільмах неперевершені герої, а у реальному житті - униле лайно...
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03.06.2025 21:06 Ответить
Одне питання. Без провокацій (я правда не знаю). Міст закритий хоча б для автотранспорту?
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03.06.2025 21:02 Ответить
Напишіть чітко - рух по мосту перекритий чи ні ...?
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03.06.2025 21:02 Ответить
Треба визнати що цей блін вийшов комом...
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03.06.2025 21:10 Ответить
бліни комом в кацапів виходять. Українці ловлять облизня ,але не в даному випадку. Для прикладу: якщо кацапа ******* по довбешці чимось важким але кацап зразу не впав то це не означає що з ним усе гаразд. Та к і з тим клятим мостом.
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03.06.2025 21:43 Ответить
Ясно...була пошкоджена ідеологічна складова моста
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03.06.2025 21:16 Ответить
Он, як активно, москолота полізла лайно по мережі рокидати!! СтарШой наказав їм, гадити проти України, як тільки можете! От воно і понеслося, лайно. По мережі…
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03.06.2025 21:36 Ответить
Проезд автомобилей по Крымскому мосту вновь открыт во вторник днем после остановки, сообщают российские СМИ.«Движение автотранспорта по Крымскому мосту возобновлено», - говорится в сообщении.

Значить брешуть.
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03.06.2025 21:58 Ответить
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03.06.2025 21:45 Ответить
Опубліковане відео підриву опори Керченського мосту дозволило осінтерам геолокувати вибух на східному краї автомобільного мосту під арочною секцією.

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03.06.2025 22:24 Ответить
Так а чого ми не атакуємо всі (і торгові) суда, які пройшли протокою?

Кацапи нам небо закрили? Ми їм теж повинні - і небо і воду!
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03.06.2025 23:17 Ответить
 
 