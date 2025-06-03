На Крымском мосту повреждена ключевая и сложная часть из-за операции СБУ, - ВМС

В рамках спецоперации СБУ 3 июня была атакована конструктивно сложная часть Керченского моста.

Об этом заявил в эфире телеканал FREEДОМ спикер Военно-морских сил (ВМС) Украины Дмитрий Плетенчук, информирует Цензор.НЕТ.

По его словам, Крымский мост как объект сочетает в себе физическую классическую составляющую войны и идеологическую составляющую.

Кроме того, российские оккупанты используют его для логистики.

"Она (конструктивно сложная часть моста - ред.) уже ранее имела повреждения в результате такой же операции, но совместной с Военно-морскими силами. И ее пропускная способность была снижена. Это ощутимо было. И для гарнизона, который, соответственно, не мог перебрасывать, например, тяжелую технику эшелонами, потому что железнодорожное сообщение является основным логистическим инструментом российской армии. Перед этим была уничтожена морская логистика. И не менее важна, конечно же, идеологическая составляющая. Соответственно, для россиян этот удар, тем более удар, который наступил за предыдущим, не менее болезненным (операция "Паутина" - ред.), является, конечно, тем, что может разогнуть несколько скреп. А так называемый Крымский мост является одной из таких имперских "скреп"", - сказал представитель ВМС Украины.

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Он напомнил, что часть моря, непосредственно Керченский канал, является зоной ответственности ВМС Украины.

"И официально Украина запретила проход судов уже достаточно давно. То есть прибрежные предупреждения были выписаны Украиной еще даже не в 2024-м, а в 2023 году. То есть официально это судоходство закрыто. Но при всем при этом многие нарушают. И суда, в том числе под иностранными флагами, проходят через Крымский канал. Что касается самого моста, это та часть, которая является одной из ключевых. И если поразить именно ее, последствия могут быть достаточно серьезные", - добавил Плетенчук.

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Как сообщалось, 3 июня 2025 года, СБУ в третий раз поразила Крымский мост, взорвав опоры.