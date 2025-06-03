На Крымском мосту повреждена ключевая и сложная часть из-за операции СБУ, - ВМС
В рамках спецоперации СБУ 3 июня была атакована конструктивно сложная часть Керченского моста.
Об этом заявил в эфире телеканал FREEДОМ спикер Военно-морских сил (ВМС) Украины Дмитрий Плетенчук, информирует Цензор.НЕТ.
По его словам, Крымский мост как объект сочетает в себе физическую классическую составляющую войны и идеологическую составляющую.
Кроме того, российские оккупанты используют его для логистики.
"Она (конструктивно сложная часть моста - ред.) уже ранее имела повреждения в результате такой же операции, но совместной с Военно-морскими силами. И ее пропускная способность была снижена. Это ощутимо было. И для гарнизона, который, соответственно, не мог перебрасывать, например, тяжелую технику эшелонами, потому что железнодорожное сообщение является основным логистическим инструментом российской армии. Перед этим была уничтожена морская логистика. И не менее важна, конечно же, идеологическая составляющая. Соответственно, для россиян этот удар, тем более удар, который наступил за предыдущим, не менее болезненным (операция "Паутина" - ред.), является, конечно, тем, что может разогнуть несколько скреп. А так называемый Крымский мост является одной из таких имперских "скреп"", - сказал представитель ВМС Украины.
Он напомнил, что часть моря, непосредственно Керченский канал, является зоной ответственности ВМС Украины.
"И официально Украина запретила проход судов уже достаточно давно. То есть прибрежные предупреждения были выписаны Украиной еще даже не в 2024-м, а в 2023 году. То есть официально это судоходство закрыто. Но при всем при этом многие нарушают. И суда, в том числе под иностранными флагами, проходят через Крымский канал. Что касается самого моста, это та часть, которая является одной из ключевых. И если поразить именно ее, последствия могут быть достаточно серьезные", - добавил Плетенчук.
Как сообщалось, 3 июня 2025 года, СБУ в третий раз поразила Крымский мост, взорвав опоры.
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Рашисти спромоглись протягнути всьго лише 60 км колії від ст. Маловодне (гілка Донецьк-Волноваха) до ст. Бурне (Донецьк-Амвросіївка), щоби мати резервну гілку до Маріуполя подалі від лінії фронту. І це все.
До Криму потрібно їхати по старій гілці Волноваха-Розівка-Токмак-Мелітополь, а це менше 40 км від фронту - відстань артилерійського пострілу та радіус роботи дронів на оптоволокні.
Більше на цю тему - https://www.0629.com.ua/news/3792845/mificnogo-novogo-zaliznicnogo-slahu-do-krimu-cerez-mariupol-ne-isnue-deepstate#google_vignette тут.
Вздихаєт на ходу.
Ох, кладочка шатаєтся.
Сєйчас я упаду.
Вздихаєт на ходу.
Ох, водочка кончяєтся.
Сєйчас я упаду!
Але дрони допомагають їм падати.
Сєчяс я упаду!
по перше шторми і рух води ,буде руйнувати саму опору, а по друге дно ,дно в цій частині плавун.
Обрушення може статись навіть в самий неочікуванний час.
Значить, СБУ будуть добивати опори
Но сегодня спецслужбы США нервно курят в сторонке
Дико завидуют
И матерят своего президента
Нет у тебя хороших карт,ДОНАЛЬД!!
Ты - СЛАБОЕ ЗВЕНО!!!
ізраїльські, радянські, фашистської німеччини, британські..пригадую..
а от американські ні
А ликвидация Бен Ладена - это невероятный труд тысяч людей
По всему миру
Блестяще проведенная операция
Без единой жертвы среди спецназа
Я снимаю шляпу перед теми - кто это сделал...
складається враження, що ви не те, за що себе видаєте
російська вікі більш інформативна в цьому питанні:
Американские военные использовали несколько методов для точной идентификации тела Усамы бен Ладена.
Измерение тела: и труп, и бен Ладен были ростом 1,93 м; у SEAL на месте не было рулетки для измерения трупа, поэтому спецназовец известного роста лёг рядом с телом и рост был приблизительно установлен сравнениемhttps://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F_%C2%AB%D0%9A%D0%BE%D0%BF%D1%8C%D1%91_%D0%9D%D0%B5%D0%BF%D1%82%D1%83%D0%BD%D0%B0%C2%BB#cite_note-ST6return-44 [44].Программное обеспечение для распознавания лиц: фотография, переданная SEAL в штаб-квартиру ЦРУ в https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D1%8D%D0%BD%D0%B3%D0%BB%D0%B8 Лэнгли для распознавания лица, совпала на 90-95 %https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F_%C2%AB%D0%9A%D0%BE%D0%BF%D1%8C%D1%91_%D0%9D%D0%B5%D0%BF%D1%82%D1%83%D0%BD%D0%B0%C2%BB#cite_note-ref-94-38 [38].Опознание людьми: одна или две женщины из укрытия, в том числе одна из жён бен Ладенаhttps://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F_%C2%AB%D0%9A%D0%BE%D0%BF%D1%8C%D1%91_%D0%9D%D0%B5%D0%BF%D1%82%D1%83%D0%BD%D0%B0%C2%BB#cite_note-ref-47-92 [92], опознали тело бен Ладена после смертиhttps://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F_%C2%AB%D0%9A%D0%BE%D0%BF%D1%8C%D1%91_%D0%9D%D0%B5%D0%BF%D1%82%D1%83%D0%BD%D0%B0%C2%BB#cite_note-ref-94-38 [38]. Жена бен Ладена, по-видимому, также назвала его по имени во время атаки, непреднамеренно оказав помощь в его идентификации американскими военными на местеhttps://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F_%C2%AB%D0%9A%D0%BE%D0%BF%D1%8C%D1%91_%D0%9D%D0%B5%D0%BF%D1%82%D1%83%D0%BD%D0%B0%C2%BB#cite_note-ref-30-93 [93]https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F_%C2%AB%D0%9A%D0%BE%D0%BF%D1%8C%D1%91_%D0%9D%D0%B5%D0%BF%D1%82%D1%83%D0%BD%D0%B0%C2%BB#cite_note-ref-20-94 [94]https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F_%C2%AB%D0%9A%D0%BE%D0%BF%D1%8C%D1%91_%D0%9D%D0%B5%D0%BF%D1%82%D1%83%D0%BD%D0%B0%C2%BB#cite_note-ref-114-95 [95].Анализ ДНК: «https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D1%81%D1%81%D0%BE%D1%88%D0%B8%D1%8D%D0%B9%D1%82%D0%B5%D0%B4_%D0%9F%D1%80%D0%B5%D1%81%D1%81 Ассошиэйтед пресс» и https://ru.wikipedia.org/wiki/The_New_York_Times The New York Times сообщали, что тело бен Ладена может быть идентифицировано https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%B5%D0%BD%D0%B5%D1%82%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%B4%D0%B0%D0%BA%D1%82%D0%B8%D0%BB%D0%BE%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%BF%D0%B8%D1%8F анализом ДНКhttps://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F_%C2%AB%D0%9A%D0%BE%D0%BF%D1%8C%D1%91_%D0%9D%D0%B5%D0%BF%D1%82%D1%83%D0%BD%D0%B0%C2%BB#cite_note-ref-96-28 [28]https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F_%C2%AB%D0%9A%D0%BE%D0%BF%D1%8C%D1%91_%D0%9D%D0%B5%D0%BF%D1%82%D1%83%D0%BD%D0%B0%C2%BB#cite_note-ref-13-96 [96] с использованием образцов тканей и крови его сестры, которая умерла от https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D0%BF%D1%83%D1%85%D0%BE%D0%BB%D1%8C_%D0%B3%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%D0%BC%D0%BE%D0%B7%D0%B3%D0%B0 опухоли мозгаhttps://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F_%C2%AB%D0%9A%D0%BE%D0%BF%D1%8C%D1%91_%D0%9D%D0%B5%D0%BF%D1%82%D1%83%D0%BD%D0%B0%C2%BB#cite_note-ref-14-97 [97]. ABC News сообщило, что «у бен Ладена взяли два образца: один из этих образцов ДНК был проанализирован, и информация направлена в электронном виде в Вашингтон из Баграма. Кто-то из Афганистана физически доставит образец»https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F_%C2%AB%D0%9A%D0%BE%D0%BF%D1%8C%D1%91_%D0%9D%D0%B5%D0%BF%D1%82%D1%83%D0%BD%D0%B0%C2%BB#cite_note-ref-94-38 [38]. По словам высокопоставленного сотрудника https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B8%D0%BD%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B5%D1%80%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE_%D0%BE%D0%B1%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%BD%D1%8B_%D0%A1%D0%A8%D0%90 Министерства обороны СШАhttps://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F_%C2%AB%D0%9A%D0%BE%D0%BF%D1%8C%D1%91_%D0%9D%D0%B5%D0%BF%D1%82%D1%83%D0%BD%D0%B0%C2%BB#cite_note-globalDOD-98 [98]:
на рівні "кума казала"
наприклад
- скорцені операція дуб
- операція британців м'ясний фарш
- операція моісей
- операція РЯН
такого рівня штатівські не мають
Штаты работают по- другому
Они предпочитают наносить ракетные удары издалека
Так они сделали в Сирии
Когда нанесли удар по вагнеровцам
Их тогда покрошили буквально
Собирать было нечего
Ровно также Штаты наносят удары по лидерам Хамаса и Хезболлы
Не ленитесь - поищите в интернете эти великолепные
Точечные американские операции
ми про розвідку і секретні служби
а ви ні
і штати приготували тіло жмурика з документами
Автором операции был капитан первого ранга https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%BE%D0%BD%D1%82%D0%B5%D0%B3%D1%8E,_%D0%98%D0%B2%D0%B5%D0%BD Ивен Монтегю (сын https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%BD_%D0%A1%D1%83%D1%8D%D0%B9%D1%82%D0%BB%D0%B8%D0%BD%D0%B3 барона Суэйтлинга).
в штатах одні барони)
ви просто нагадуєте про цю массу карикатур про трампа на тему "якщо б я був тоді президентом.."))
Это операция сил анитигитлеровской коалиции
а ви про що?
складається враження, що саме ваша думка сформована кіно
Значить брешуть.
Кацапи нам небо закрили? Ми їм теж повинні - і небо і воду!